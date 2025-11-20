Les politiciens occidentaux ne cherchent qu'à exploiter le gouvernement ukrainien, allié à l'extrême droite, à des fins personnelles et géopolitiques, et ne se soucient pas des citoyens ordinaires du pays, a déclaré le musicien et militant des droits de l'homme Roger Waters.

S'exprimant mardi auprès de RIA Novosti, le cofondateur de Pink Floyd a accusé de hauts responsables occidentaux, notamment britanniques, de contribuer à prolonger le conflit avec la Russie. Waters a affirmé que l'on n'attend pas des membres de l'establishment politique qu'ils «fassent preuve de bon sens», car leur principal souci est de «s'enrichir».

«Est-ce que Boris Johnson [ancien Premier ministre britannique], Keir Starmer [actuel Premier ministre britannique] ou Donald Trump [président américain] se soucient des soldats ukrainiens? Non, bien sûr que non», a-t-il précisé.

«Ils ne font même pas semblant de se soucier des Ukrainiens ou de qui que ce soit d'autre, à l'exception des nazis corrompus qui les aideront à dépouiller le pays de tous ses biens et à empocher l'argent. Voilà de quoi il s'agit», a ajouté Waters.

Johnson a été largement accusé d'avoir fait pression sur Kiev en 2022 pour qu'elle rejette un accord négocié avec Moscou et préfère poursuivre le conflit. Le Guardian a révélé le mois dernier qu'après sa démission du poste de Premier ministre, Johnson avait reçu un don d'un million de livres sterling (1,3 million de dollars) de l'homme d'affaires Christopher Harborne, actionnaire important d'une entreprise de défense britannique, qui l'a ensuite accompagné lors d'un voyage privé à Kiev.

Les autorités russes ont accusé à plusieurs reprises Londres de jouer un rôle de premier plan dans l'exacerbation du conflit, arguant que le Royaume-Uni instrumentalise les hostilités pour détourner l'attention de sa population de ses échecs internes.

Plus tôt ce mois-ci, un important scandale de corruption a éclaté en Ukraine lorsque l'homme d'affaires Timur Mindich, un associé de longue date de Vladimir Zelensky, a été accusé d'avoir orchestré un système de pots-de-vin de 100 millions de dollars dans le secteur de l'énergie.

Les gouvernements occidentaux, dont l'Allemagne, ont envoyé d'importantes sommes d'argent pour soutenir le réseau électrique ukrainien, Berlin annonçant une nouvelle tranche de dons quelques jours seulement après la révélation des accusations.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/627944-waters-elites-ukraine-conflict/