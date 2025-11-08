Nous respirons encore: le génocide amhara en Éthiopie

Nous vivons à l'ère des autocrates, des dirigeants dont le degré de répression et de violence varie. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed figure sur cette liste sinistre; peu connu à l'international, il n'en est pas moins l'un des plus impitoyables.

Se cachant dans l'ombre des affaires internationales, Abiy orchestre discrètement une campagne brutale de persécution ethnique contre les Amharas, le plus grand groupe ethnique du pays.

D'après les données compilées par l'Association Amhara d'Amérique (AAA), au moins 36,746 civils amharas ont été victimes de violences depuis 2020. Parmi eux, 18,530 ont été tués, 4,756 blessés et 1,766 ont subi des violences sexuelles et sexistes. Ces cas, recensés par une petite équipe travaillant dans des conditions extrêmement difficiles, ne représentent que la partie émergée de l'iceberg.

Le nombre réel est presque certainement bien plus élevé. Le Dr Wondwossen Assefa, prisonnier d'opinion, souligne dans son livre Freedom March que des massacres systématiques d'Amharas ont lieu depuis des décennies et pourraient avoir causé des millions de victimes.

Non seulement être Amhara est dangereux, mais les personnes se déclarant chrétiennes orthodoxes sont également menacées. Les agresseurs assimilent souvent le christianisme orthodoxe à l'appartenance ethnique Amhara, ce qui signifie que les Amharas de toutes confessions, y compris les musulmans, peuvent être pris pour cible. Des membres du clergé, historiquement vénérés, et des églises ont également été attaqués.

La méthode haineuse employée est claire: l’effacement de l’identité amhara sous toutes ses formes – culturelle, religieuse et ethnique.

Témoigner

En juin 2023, je me suis rendu en Éthiopie pour tourner un documentaire exposant les violences systématiques et commanditées par l'État contre le peuple Amhara, qui correspondent à la définition juridique du génocide — le génocide Amhara.

Malheureusement, la situation n'a guère évolué depuis; à bien des égards, elle est devenue encore plus désespérée. Les massacres de civils amharas se poursuivent sans relâche, certains rapports faisant état d'attaques de drones contre des civils. Les violences sexuelles, notamment les viols, se sont généralisées. Les camps de déplacés sont surpeuplés, les écoles sont fermées et l'accès à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux est très limité.

De nombreux enfants sont contraints au travail forcé ou à la prostitution de survie dans des camps de fortune sans installations sanitaires ni électricité. Traumatisés et malnutris, ils portent les séquelles durables d'une exposition prolongée à la violence.

Vivant dans la peur constante, de nombreux Amharas tenteraient de fuir le pays. Sans argent ni passeport, ils courent un grave risque d'exploitation, de trafic ou d'esclavage le long des routes migratoires de la région.

Sans abri et le cœur brisé

Au cours de cette visite, nous avons rencontré des hommes, des femmes et des enfants directement touchés par les violences. Tous avaient été déplacés de force de leurs foyers et vivaient désormais dans un camp de déplacés dans la région d'Amhara.

Le camp se composait de tentes en toile et de grands entrepôts industriels abritant des centaines de personnes. Les seules sources de lumière naturelle à l'intérieur de ces austères boîtes métalliques provenaient de la porte ouverte et d'étroites ouvertures en haut des parois latérales.

Au début, j'ai cru que c'étaient de simples entrepôts, mais à mesure que mes yeux s'habituaient à la pénombre, j'ai aperçu des gens au milieu de piles de vêtements, de matelas usés, de chaises en plastique et de bassines aux couleurs vives. Certains étaient allongés, d'autres assis en tailleur, en train de bavarder; des femmes préparaient du thé, berçaient des bébés et lavaient le linge.

Les conditions de vie dans le camp étaient insalubres, surpeuplées et indignes. Les enfants, nombreux, n'avaient ni activités, ni jouets, ni livres, et n'allaient pas à l'école. Leurs vies avaient été brisées par les violences ethniques atroces, perpétrées en toute impunité par les forces gouvernementales. Beaucoup ne s'en remettront jamais complètement.

Des ONG locales étaient présentes, mais il ne s'agissait pas d'un camp géré par l'ONU avec du personnel humanitaire proposant éducation et soins de santé. C'était un ancien bâtiment commercial réquisitionné par le gouvernement pour héberger temporairement des communautés amhara sans abri – des personnes déplacées par les mêmes autorités qui prétendent aujourd'hui les protéger.

Avec le soutien de l'Association Amhara d'Amérique (AAA), le documentaire «We’re Still Breathing: Amhara Genocide in Ethiopia (Nous respirons encore: le génocide amhara en Éthiopie)» a été produit et diffusé fin 2023.

Dans le film, nous faisons la connaissance d'un garçon de dix-sept ans, que nous appellerons Anton. Il a perdu son bras droit et est assis, émacié, vêtu de haillons. Des milices armées de l'Armée de libération oromo (OLA) — les Shene, comme on les appelle localement — ont attaqué sa ville en Oromia. Les Amharas ont été identifiés par leurs voisins oromo — amis, parents, personnes avec qui ils partageaient leur vie depuis des décennies — et massacrés.

Anton a été sauvagement assassiné et laissé pour mort. Miraculeusement, il a survécu physiquement, mais mentalement, il est anéanti: désespéré, suicidaire. Son père a fait une dépression nerveuse et a abandonné sa famille; sa mère est dévastée, dépressive et traumatisée.

L'histoire bouleversante d'Anton, ainsi que celles d'autres personnes présentées dans le film, reflètent le vécu de centaines de milliers d'Amharas.

La violence se poursuit sans relâche, des politiciens fourbes et avides de pouvoir permettant cette barbarie ethnique et brisant d'innombrables vies, dont celle d'Anton et de sa famille.

Terrorisme d'État

À première vue, la situation en Éthiopie paraît complexe — et c'est voulu, avec l'implication de plusieurs groupes armés — mais la tragédie humaine qui se déroule n'a rien de compliqué. Elle est brutale et dévastatrice.

Les hommes et les femmes courageux que nous avons rencontrés ne laissent que peu de place au doute. Ils s'expriment avec clarté et autorité, leurs témoignages étant exempts de toute influence politique ou idéologique. Nous leur faisons confiance. Leur déclaration est sans équivoque : le gouvernement fédéral, dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed – lui-même Oromo – est responsable des violences perpétrées contre les communautés Amhara.

Trois groupes armés ont mené cette campagne de haine et de violence, avec des niveaux de coopération variables: l'Armée de libération oromo (OLA), anciennement désignée comme organisation terroriste; les Forces spéciales oromia (OSF), forces paramilitaires régionales; et la Force de défense nationale éthiopienne (ENDF), l'armée fédérale.

Mais à mesure qu'Abiy se montre de plus en plus effronté, c'est la Force de défense nationale éthiopienne (ENDF) — souvent en collaboration avec les Forces spéciales oromia (OSF) — qui portent de plus en plus la responsabilité des attaques. Enhardi par le mépris affiché du droit international humanitaire par des personnalités influentes telles que Netanyahu et d'autres, Abiy semble se croire au-dessus des lois et penser pouvoir utiliser les forces fédérales pour commettre atrocité sur atrocité en toute impunité.

Fano

Le peuple Amhara est persécuté depuis des générations, mais la vague actuelle de violence remonte globalement à avril 2023, lorsque le gouvernement fédéral a dissous les Forces spéciales Amhara (ASF) — la force paramilitaire de la région Amhara.

En réaction à cette décision très controversée — largement considérée comme inconstitutionnelle —, d'immenses manifestations ont éclaté dans toute la région Amhara. Abiy Ahmed a déployé l'armée, notamment des chars, pour réprimer les manifestations, ce qui a entraîné des morts et des centaines d'arrestations.

Suite à la dissolution officielle de l'ASF, les Amharas se sont retrouvés sans force régionale désignée. Fano, un groupe de résistance volontaire composé de membres de la communauté et d'anciens combattants de l'ASF, a comblé ce vide, prenant les armes pour protéger les civils amharas des attaques de l'ENDF et d'autres groupes armés.

Depuis, Fano s'est développé, assumant à la fois un rôle au sein de la société civile et un rôle de défense des droits des citoyens. Fonctionnant comme une administration régionale non officielle, il soutient la communauté de diverses manières: en aidant les familles déplacées, en promouvant l'éducation des enfants et en menant des projets locaux tels que la fourniture d'engrais aux agriculteurs.

Ce que les détracteurs qualifient d’«insurrection armée» est en réalité un acte résolu d’autodéfense mené par un groupe faiblement armé, financé par la diaspora, qui fait également office d’autorité communautaire dans la région Amhara.

Les Amharas font partie des dizaines de groupes ethniques d'Éthiopie qui, pendant des générations, ont coexisté en grande partie en harmonie. Aujourd'hui, des politiciens et des élites armées sèment la division , exploitant des griefs historiques pour justifier la violence et consolider leur pouvoir.

Ignoré par le monde

Lorsque des manifestations massives ont porté Abiy Ahmed et son parti de la prospérité au pouvoir en 2018, beaucoup espéraient que le pays s'orientait enfin vers la démocratie après des décennies de dictature.

Cet espoir s'est rapidement dissipé. Abiy et ses alliés se sont révélés être tout aussi semblables à son prédécesseur, Meles Zenawi, et à l'EPRDF – voire pires. À l'instar de Meles, Abiy est violent, narcissique et malhonnête; obsédé par le pouvoir, il ne se soucie ni des lois ni de la morale.

Pendant que les Amharas sont massacrés, violés et déplacés, Abiy sourit aux caméras, pointant fièrement du doigt ses projets pharaoniques à Addis-Abeba, apparemment indifférent aux vies humaines qu'il détruit.

Soyons clairs: le Premier ministre Abiy Ahmed est un dictateur qui supervise un génocide. C’est un criminel et, à l’instar de Benjamin Netanyahu et de ses acolytes, il devrait faire l’objet d’une enquête de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité et génocide.

Pourtant, malgré l'ampleur de cette atrocité, le monde reste largement silencieux. La couverture médiatique traditionnelle est quasi inexistante, et les responsables politiques occidentaux et africains, ainsi que les instances internationales telles que les Nations Unies et l'Union africaine, gardent le silence. La guerre au Soudan bénéficie d'une certaine attention – plus encore que les horreurs qui se déroulent en Éthiopie – et il en va de même pour le Congo.

Imaginez de telles violences d'État perpétrées en Europe : l'indignation serait générale – à juste titre – et une action collective serait menée. Mais en Afrique, rien. Aucun intérêt de la part de la soi-disant «communauté internationale», ni des institutions mondiales. Pourquoi? Est-ce un racisme aussi virulent – ​​après tout, ces gens sont pauvres et noirs – ou est-ce la persistance d'une mentalité coloniale qui permet au monde de fermer les yeux sur les morts, les déplacements de population, les viols et les tortures infligés à tout un peuple?

Quelle qu'en soit la raison, c'est inadmissible. Une fois de plus, cela met en lumière l'hypocrisie et la faillite morale des gouvernements occidentaux.

Ces hommes et ces femmes extraordinaires que nous avons rencontrés dans le camp de déplacés — et les milliers d'autres comme eux — méritent justice, reconnaissance et la possibilité de faire entendre leurs histoires déchirantes.

Graham Peebles est un écrivain indépendant et travailleur humanitaire britannique. Il a fondé The Create Trust en 2005 et a mené des projets éducatifs au Sri Lanka, en Éthiopie et en Inde. Courriel: grahampeebles@icloud.com

Site web: www.grahampeebles.org

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2025/11/07/were-still-breathing-amhara-genocide-in-ethiopia-2/