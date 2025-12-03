Oups ! Kaja Kallas, la ministre des Affaires étrangères de facto de l'UE, déjà tristement célèbre pour son incompétence désinvolte, a encore frappé: elle a fait preuve d'une ignorance si élémentaire qu'on a du mal à y croire. Mais, comme toujours avec elle, c'est pourtant vrai. Cette fois-ci, elle a affirmé au monde entier que la Russie n'avait subi aucune attaque depuis un siècle .

Ces généraux nazis qui ont planifié l'opération Barbarossa – l'attaque de 1941 contre l'Union soviétique (et donc, en grande partie, la Russie) qui a fait 27 millions de morts parmi les citoyens soviétiques – doivent se retourner dans leurs tombes. Certes, aveuglés par leurs préjugés et leur idéologie («leurs valeurs»), ils ont gravement sous-estimé les Russes (cela vous rappelle quelque chose ?) et ont perdu (de façon catastrophique) avec toute une opération de 3 millions d'hommes et 150 divisions anéantie à la manière d'un roman d'Orwell.

Et qu'en est-il des nombreux autres Européens qui ont rejoint les nazis, que ce soit dès le début ou plus tard, au sein de contingents officiels ou comme volontaires? Les Roumains, les Finlandais, les Italiens, les Espagnols, les Croates, les Belges, les Français, les Norvégiens, les Slovaques, les Bulgares, les Hongrois et, enfin mais surtout, les Baltes, comme ceux originaires de l'Estonie natale de Kallas?

Et n'évoquons même pas ces Japonais revêches ! Eux aussi ont subi une cuisante défaite lors de l'affrontement de Nomonhan/Khalkhin Gol en 1939 (et oui, cela s'est passé aux frontières de la Mongolie, un État client de l'Union soviétique), mais, encore une fois, ils font comme s'ils n'avaient même pas essayé?

Une telle ignorance de l'histoire semble presque pitoyable. Si la géométrie a rendu l'ancienne ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena «360 degrés» Baerbock, intellectuellement immortelle, c'est en histoire que Kallas atteint le comble de l'obscurantisme.

C'est d'autant plus inquiétant que cet échec retentissant, notamment lors des grands conflits du siècle dernier, fait de Kallas un personnage très dangereux. La raison est simple: les deux dernières guerres mondiales, toutes deux déclenchées par les Européens, ont coûté la vie à plus de 81 millions de personnes . Nous savons qu'une troisième serait encore pire, qu'elle soit menée «uniquement» avec des armes conventionnelles très sophistiquées et destructrices (y compris l'IA, bien sûr) ou, comme c'est plus probable, qu'elle dégénère en utilisation d'armes de destruction massive (nucléaires, chimiques, biologiques et cybernétiques). Une troisième guerre mondiale serait probablement la dernière, soit pour toujours, soit pendant le temps extrêmement long qu'il faudrait aux survivants pour quitter leurs cavernes et rejoindre des civilisations suffisamment avancées pour s'anéantir à nouveau.

La guerre en Ukraine – en réalité une guerre par procuration menée par l'Occident contre la Russie et le nouvel ordre multipolaire, perpétrée par une Ukraine trompée, trahie, vendue et désormais presque à bout de forces – aurait pu dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Ce risque s'est atténué avec le second mandat de Trump, mais il ne disparaîtra complètement qu'une fois la guerre terminée.

Pendant ce temps, les Européens de l'OTAN et de l'UE font tout leur possible pour que cette guerre, sa destruction et son potentiel d'escalade apocalyptique perdurent: ils fournissent toujours plus d'armes, ne cessent de chercher des moyens malhonnêtes de voler les avoirs russes gelés et de spolier leurs propres contribuables, incitent à ce que davantage d'Ukrainiens soient jetés dans le broyeur à viande futile et, enfin mais surtout, encouragent le régime de Zelensky à continuer, quelle que soit l'ampleur de sa corruption omniprésente qui est exposée .

Les atlantistes, c’est-à-dire les «élites» européennes dérangées qui persistent dans cette voie insensée, sont difficiles à comprendre, car ils ne suivent pas la raison, comme le prouve leur politique de sanctions suicidaire et pourtant persistante; leur éthique est également totalement perverse, comme l’illustre leur complicité tout aussi persistante dans le génocide en cours à Gaza par Israël .

Pourtant, nous pouvons percevoir certains aspects de leur folie. L'un d'eux est que, de toute évidence, œuvrer avec autant d'obstination à la Troisième Guerre mondiale témoigne d'une incompréhension totale de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci s'est achevée par le premier et unique usage en temps de guerre d'une arme susceptible de jouer un rôle majeur dans une Troisième Guerre mondiale aux conséquences apocalyptiques : lorsque les États-Unis ont délibérément et sans aucune nécessité militaire massacré les populations des deux grandes villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, ils n'ont pas seulement mis fin à une guerre par un crime énorme, honteux et jamais reconnu. Ils ont aussi ouvert la porte à un avenir que nous devons tous prier pour ne jamais voir advenir.

Concernant la Seconde Guerre mondiale, le ministre des Affaires étrangères de facto de l'UE, Kallas, incarne, comme si souvent, la pensée unique du groupe OTAN-UE comme peu d'autres, révélant avec une imprudence déconcertante ce que des opérateurs légèrement moins maladroits tentent encore de dissimuler.

Actuellement, elle fait tout son possible pour empêcher la paix. Alors que de nombreux dirigeants européens de l'OTAN et de l'UE manifestent ce que les Allemands appellent désormais la «Friedensangst» (la peur de la paix), Kallas est sans égale dans son déni de la réalité, sa russophobie et, surtout, sa surestimation aberrante de l'influence de l'UE et de sa propre influence. Exigeant une place dans des négociations que l'UE a délibérément bloquées et réclamant des «concessions» de la Russie comme si l'Occident et l'Ukraine étaient en train de gagner la guerre, Kallas a été publiquement désavouée par les États-Unis.

Pourtant, il y a une logique à sa folie. L'incapacité de Kallas à appréhender correctement le présent reflète son incapacité particulièrement marquée à tirer les leçons du passé. Pas plus tard que récemment, lors d'une conférence sur les études de sécurité, elle a exprimé sa stupéfaction face au fait que la Russie et la Chine se considèrent parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ironiquement, pour Kallas, il s'agit d'un «récit» dangereux, manifestement faux à ses yeux, et qui ne trouve d'écho que chez ceux qui lisent peu et ont une connaissance superficielle de l'histoire. Elle nous a confié avoir «beaucoup de questions en tête» . Si seulement elle pouvait en comprendre le sens.

En réalité, la Russie et la Chine ont toutes deux joué un rôle déterminant dans la défaite de l'offensive fasciste mondiale qui fut au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas question ici de détails – Kallas devrait vivement se renseigner à ce sujet (si elle en a la possibilité) – mais quelques faits essentiels suffiront: en Asie, la Seconde Guerre mondiale a commencé encore plus tôt qu'en Europe, avec l'agression japonaise contre la Chine; le conflit a également duré plus longtemps.

Kallas fait preuve d'un provincialisme étriqué et d'une piètre culture en réduisant la lutte à ce qu'elle appelle, selon ses propres termes, la lutte contre les «nazis». C'était l'enjeu principal en Europe, mais pas en Asie, où le combat contre le fascisme japonais a coûté la vie à la Chine à environ 35 millions de personnes. L'anglais de Kallas est notoirement rudimentaire. Elle gagnerait à l'améliorer en lisant, au moins, «Forgotten Ally: China's World War II, 1937-1945» de l'historienne Rana Mitter. Je doute qu'elle ait déjà lu un livre en entier. Si ce n'est pas le cas, ce serait une bonne première expérience. Si elle en a déjà lu un, il lui en faut un second. Et, pour une fois, pas un pamphlet néo-noltéen de Tim Snyder, ce tortionnaire de l'histoire américaine et partisan de la guerre en Ukraine.

L'Union soviétique, avec la Russie en son cœur, a déploré 27 millions de morts. Sans son sacrifice colossal et ses efforts tout aussi stupéfiants, l'Allemagne nazie n'aurait pas été vaincue: la majeure partie de ses forces militaires a été anéantie par les soldats soviétiques sur ce que les Allemands appelaient le front de l'Est. Si elles n'avaient pas été décimées sur ce front, deux issues seulement auraient été possibles: soit un empire nazi aurait survécu, soit les États-Unis auraient également largué des bombes atomiques sur l'Allemagne.

Les Allemands en particulier, chez qui la haine et la sous-estimation de la Russie sont redevenues bien trop à la mode, feraient bien de se souvenir d'un fait simple et peu compris: c'est précisément la victoire soviétique sur l'Allemagne par les armes conventionnelles qui leur a épargné la poursuite du régime nazi (même si beaucoup l'auraient sans doute saluée) ou le sort d'Hiroshima et de Nagasaki.

Kallas, en tout cas, n'est pas du genre à apprendre. Alliant manifestement le pire du nationalisme est-européen sectaire et l'arrogance simpliste de Bruxelles, elle est incapable de se rendre compte qu'elle s'est ridiculisée. Comment le savons-nous? Parce que, lorsqu'on l'a interpellée, elle a empiré les choses.

Kallas a fait étalage de son incompétence et de son mépris lors des célébrations du 80e anniversaire de la victoire chinoise. Sans surprise, les représentants de la Chine ont été unanimes. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin, Guo Jiakun, a condamné les propos ineptes de Kallas , les qualifiant de «manifestes de partialité idéologique», «dénués de bon sens historique», «irrespectueux» et, surtout, «nuisant aux intérêts de l’UE». Ce dernier point, bien sûr, n’a jamais empêché l’Estonie de continuer à faire étalage de ses faiblesses.

Le député européen allemand Fabio de Masi, désormais coprésident du parti Nouvelle Gauche BSW, a demandé des éclaircissements . Dans sa réponse, Kallas a enfoncé le clou: elle a affirmé – à tort – qu’«à l’occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie, l’UE a également rendu hommage au courage du peuple chinois, qui a enduré d’immenses souffrances pour défendre sa patrie et contribuer à la fin de la guerre». En réalité, elle – et donc l’UE – venait de faire exactement le contraire: insulter la Chine en niant explicitement sa contribution. Le titre officiel de Kallas est, au cas où elle l’aurait oublié, «vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité». Elle parle, et souvent mal, au nom de l’UE, ce qui est une catastrophe qui n’aurait jamais dû se produire.

Concernant la Russie, Kallas n'a même pas daigné feindre. Au lieu de cela, elle a persisté dans sa tentative ridicule de nier son rôle crucial dans la défaite du nazisme. Accusant la Russie de «manipuler» l'histoire, elle a également jugé opportun de réitérer l'absurdité selon laquelle l'Occident n'aurait pas provoqué la guerre en Ukraine.

La dernière sortie de Kallas est certes choquante, mais pas surprenante. Elle s'inscrit parfaitement dans sa continuité, elle qui a toujours tenu des propos insouciants sur le démantèlement de la Russie. Elle reflète également un sentiment largement répandu au sein des «élites» européennes de l'OTAN et de l'UE, où dénigrer la Russie et les Russes est aussi courant qu'une vision romantique et naïve de l'Ukraine, de son extrême droite et du nationalisme. Là où Kallas occupe de hautes fonctions, la normalité est tout sauf normale.

La véritable question est de savoir quand ce cauchemar d'ignorance, d'hystérie guerrière et d'arrogance prendra enfin fin en Europe. Car, faute de quoi, les Européens n'auront qu'eux-mêmes – ou, plus précisément, leurs «élites» – à blâmer lorsque la plupart des pays du monde les considéreront non seulement comme les complices du génocide perpétré par Israël à Gaza, mais aussi comme de simples imbéciles: les anciens privilégiés, désormais des poids plumes économiques dirigés par des incapables politiques trop paresseux pour se rendre compte de leur ridicule.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/628731-kaja-kallas-ww2-ww3/