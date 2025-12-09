L'anticommunisme du mouvement nationaliste kurde

Ce qui rend la situation actuelle significative, c'est qu'Öcalan est un acteur central du processus politique en cours en Turquie. Le «processus de paix», mené avec le soutien affiché du chef du parti fasciste et grâce à des contacts directs entre Öcalan, une commission parlementaire et des représentants de l'État, a transformé le paysage politique. Parallèlement, un ancien coprésident et actuel député du parti DEM, mouvement nationaliste kurde, a déclaré que ce parti fait désormais office de principale force d'opposition. Tout cela indique que le paysage politique bourgeois émergent offre un terrain fertile à la résonance entre les attaques du mouvement nationaliste kurde contre le socialisme et les formes plus traditionnelles d'anticommunisme propres à la politique bourgeoise.

Pourtant, le PKK n'a jamais été, en réalité, une organisation véritablement marxiste-léniniste. Fondé à la fin des années 1970, période où la gauche dominait la scène politique et sociale turque, le PKK employait la terminologie marxiste-léniniste et puisait dans ces valeurs, mais il est toujours resté, fondamentalement, un mouvement nationaliste.

L'affirmation selon laquelle Öcalan aurait «dépassé le marxisme» – mise en perspective avec sa récente déclaration selon laquelle il «attendait depuis 50 ans d'être compris» – suggère une continuité idéologique plutôt qu'un simple changement de conjoncture.

Le mouvement nationaliste kurde, désormais fermement ancré entre social-démocratie et nationalisme sur le paysage politique turc, a renforcé ses liens avec diverses factions de la bourgeoisie, notamment certaines des familles capitalistes les plus influentes de Turquie. Parallèlement, son éloignement des principes fondateurs de la République et de la laïcité l'a souvent aligné sur le gouvernement de l'AKP, non seulement sur les questions politiques actuelles, mais aussi sur la stratégie régionale à long terme. Le processus de paix le plus récent visait à formaliser cet alignement en un partenariat stratégique lié à un projet impérialiste régional plus vaste.

En dehors de la Turquie, et notamment en Europe, l'image du mouvement est toutefois déformée et atténuée au sein de l'opinion publique de gauche. Cela s'explique en partie par la complexité de la politique turque, difficile à appréhender de l'extérieur. Mais ce n'est pas le seul facteur.

La visibilité internationale de la Turquie s'est accrue, et il est plus facile que jamais de suivre son évolution grâce à la présence grandissante du pays dans les médias mondiaux. Il est donc difficile d'affirmer que ce type de déclarations ou de textes est inaccessible au public international. De fait, les arguments du mouvement, ainsi que les interviews de ses représentants, paraissent fréquemment dans la presse européenne.

Certaines réalités parlent d'elles-mêmes. Les passages cités ci-dessous l'illustrent clairement. Avant de les examiner, il convient toutefois de noter que cette «perception erronée» est également renforcée par une lecture européenne de la politique turque exclusivement à travers le prisme d'un «gouvernement turc autoritaire». Bien que non totalement inexacte, cette perspective ignore ou occulte souvent les dynamiques de classe en Turquie et l'alignement du gouvernement de l'AKP sur le capital turc. De ce fait, de nombreux observateurs internationaux perçoivent la lutte du mouvement nationaliste kurde principalement à travers le prisme d'une opposition libérale entre «liberté et autoritarisme».

Par ailleurs, un romantisme persistant au sein d'une partie de la gauche européenne concernant le droit des nations opprimées à l'autodétermination – indépendamment des conditions matérielles contemporaines – a également contribué à cette distorsion, un romantisme que le mouvement lui-même a instrumentalisé.

Pourtant, durant cette même période, on trouve, au sein même de la presse du mouvement, des articles accusant les mouvements communistes de «défendre le système», assimilant le socialisme existant au fascisme et affirmant que les révolutions marxistes, léninistes et maoïstes sont finalement devenues des instruments du pouvoir systémique :

«Les révolutions marxistes, léninistes et maoïstes – construites au prix d’immenses sacrifices et efforts – ont fini par s’enchevêtrer avec le système et sont même devenues ses plus fervents défenseurs. Les Soviets de Lénine, sous Staline, se sont transformés en une forme de fascisme soviétique, tandis que le communisme de Mao est devenu une force capitaliste majeure. Un socialisme détaché de la société ne peut être rien de plus qu’une extension du système existant.

C’est pourquoi des idées nouvelles et novatrices doivent être développées au sein du socialisme, du marxisme, du léninisme et du maoïsme. Le socialisme doit être réévalué et resocialisé. Un socialisme viable doit être libéré des interprétations erronées et des mentalités obsolètes afin que son essence sociale puisse émerger. Un socialisme qui n’appartiendrait pas à une seule classe et doit être abordé de manière globale et enraciné dans la société dans son ensemble.»

Le texte poursuit en affirmant que le socialisme n’appartient à aucune classe particulière et qu’Öcalan lui a insufflé une nouvelle vie:

«Dans ce cadre, le leader Apo (Abdullah Öcalan) a cherché à identifier les lacunes du socialisme et à le transformer en un modèle socialement ancré. En s’attaquant aux faiblesses du socialisme réel et du socialisme scientifique, il a introduit une nouvelle perspective et, à travers le développement du socialisme démocratique, a visé à révéler l’essence même du socialisme.»

Enfin, l’auteur «enterre» le socialisme scientifique au Rojava – ironiquement l’un des plus proches alliés des États-Unis et d’Israël dans la région et un atout précieux dans leur stratégie au Moyen-Orient – ​​et l’érige en «première étape du socialisme démocratique».

«Le Rojava est le lieu où cette nouvelle perspective sur le socialisme a été introduite et développée. En effet, le Rojava représente l'aboutissement du socialisme et le point de départ du socialisme démocratique.»

Comme indiqué précédemment, ces arguments ne sont pas nouveaux. Les écrits d'Öcalan au fil des ans contiennent de nombreuses analyses de ce type. Sa lettre au 12e congrès du PKK – qui s'est tenu en mai dernier et au cours duquel l'organisation a décidé de se dissoudre – offre un résumé particulièrement concis de cette vision du monde et, de fait, réécrit l'histoire de la lutte des classes :

«Le matérialisme historique devrait remplacer la lutte des classes par la notion de “commune”. Il est plus juste de réviser le marxisme à travers ce concept. L'histoire n'est pas l'histoire de la lutte des classes, mais celle du conflit entre l'État et la commune.»

Il poursuit :

«La contradiction fondamentale naît du conflit entre les éléments masculins et féminins au sein de la société. Elle n'a pas son origine dans la lutte des classes. La théorie marxiste du conflit de classes est la principale raison de l'effondrement du socialisme réel.»

Il va même jusqu'à critiquer Marx pour «ne pas être marxiste»:

«Marx, pour pouvoir vivre avec sa femme, vend son manteau. Il dit: “Je vais écrire ce livre pour gagner de l'argent et sauver mon mariage.” Est-ce là le marxisme?»

Ces citations démontrent que l'approche d'Öcalan n'est ni nouvelle ni fortuite: elle s'enracine profondément dans l'histoire idéologique du mouvement.

Dès lors, pourquoi est-il important de comprendre précisément le caractère non marxiste du PKK aujourd'hui? Comme indiqué d'emblée, l'analyse d'Öcalan alimente désormais une nouvelle vague de discours anticommuniste en Turquie. Son affirmation selon laquelle le PKK a été fondé sur les fondements du "socialisme réel", mais est devenu dysfonctionnel après l'effondrement de ce dernier et n'a pu trouver d'alternative, fait écho au discours officiel qui exonère l'État et impute les conflits passés à "la gauche". En réponse, le Comité central du TKP a souligné que le PKK n'avait jamais été une organisation marxiste et a déclaré qu'au moment même où le PKK envisageait sa dissolution, la tentative du gouvernement de rejeter la responsabilité historique sur les révolutionnaires et le socialisme ne resterait pas sans contestation. Cette déclaration a mis en lumière qu'un nationalisme mêlé de libéralisme – et d'alliances politiques avec les États-Unis ou Israël – était en aucun cas compatible avec le marxisme.

Adopter cette approche – ancrée dans l’anarchisme et d’autres idéologies petites-bourgeoises, comme le libéralisme – au sein de l’échiquier politique de gauche constitue, d’un point de vue de gauche, une forme d’auto-négation. Rappelons que, dans la même lettre, Öcalan cite Kropotkine et affirme: «Lénine aurait dû l’écouter», alors même que Lénine, dans la tradition marxiste-léniniste dont nous sommes héritiers, critiquait Kropotkine et les courants anarchistes de son époque pour leur romantisme et leur utopisme petits-bourgeois. Dans cette perspective, ce n’est pas un hasard si l’auteur de l’article initialement cité remarque que le Rojava lui rappelle l’œuvre de Thomas More.

Il est évident qu’il convient d’aborder ces thèses avec un sérieux théorique absolu. Cela tient en grande partie au fait qu’elles ne forment pas un ensemble cohérent, mais consistent plutôt en arguments issus de divers courants théoriques et combinés de manière éclectique. Néanmoins, ce mouvement bénéficie d’une base sociale importante et est encore perçu, dans de nombreuses régions du monde, comme une force progressiste ou socialiste. C’est pourquoi il nous faut aborder cette image quelque peu trompeuse avec plus de prudence et de clarté.

Si l’on admet que le marxisme ne saurait être dissocié de ses fondements de classe, il devient évident que ce mouvement nationaliste – dont les racines idéologiques plongent dans des traditions pré-marxistes et non marxistes – doit être appréhendé sans idéalisation. En matière de realpolitik, la tolérance envers les alliances avec les États-Unis et Israël ou la participation à des projets néo-ottomans expansionnistes, et, sur le plan idéologique, la tolérance envers les courants petits-bourgeois et la nouvelle vague d’anticommunisme, relèvent de ceux qui ont déjà renoncé à l’idéal socialiste, et non de ceux qui y sont attachés.

Cansu Oba est membre du Comité central du TKP

URL de l'article en anglais:

https://www.idcommunism.com/2025/12/the-kurdish-nationalist-movements-anti-communism.html