Syrie: des Alaouites appellent à l’aide: ''Nous sommes en train d'être éliminés''

«La mort et la peur hantent la communauté alaouite en Syrie en raison des opérations de nettoyage ethnique menées par des groupes terroristes affiliés au gouvernement d'al-Julani, qui ont semé la terreur dans la région…

Le peuple syrien appelle les Nations Unies à protéger cette communauté du nettoyage ethnique perpétré par ces groupes…

Nous, membres de cette communauté, exigeons la protection internationale des Nations Unies.»

«Ma chère Pamela, nous, les Alaouites, sommes massacrés par les musulmans dans les rues de Syrie. Un Alaouite de 60 ans vient d'être tué simplement parce qu'il était Alaouite. Vous êtes une journaliste dont la voix porte en Occident; s'il vous plaît, aidez-nous à faire entendre la nôtre. Ceux qui nous tuent aujourd'hui sont les mêmes qui ont attaqué la Maison-Blanche il y a deux jours.»

«Bonjour Mademoiselle Pamela, je suis syrien, originaire de la côte, et j'appartiens à une minorité syrienne. J'ai un besoin urgent de vous contacter.

Malheureusement, je suis arabe et ne parle pas anglais. J'ai recours à un interprète. Des ingénieurs, des médecins et des intellectuels doivent vous contacter au sujet des massacres et de l'inévitable menace ethnique.

Ici, des monstres se réclamant de l'islam commettent des massacres de sang-froid, violent des femmes et tuent des enfants.

Nous voulons entendre la vérité des nations occidentales : l'islam sunnite est un danger pour toutes les sociétés, un danger pour les minorités, pour les Alaouites, les chrétiens et toutes les religions et confessions du monde.

Mademoiselle Pamela, soyez assurée que lorsque vous lirez mes messages et que vous vous joindrez à nous, vous entrerez dans l'histoire comme la première journaliste étrangère dont la conscience est plus forte que celle des dirigeants des États arabes. Vous entrerez dans l'histoire comme celle qui a défendu la vérité et la justice à une époque où le monde entier gardait le silence.»

«L’homme qui a été reçu à la Maison Blanche tue des Alaouites et des Druzes dans les rues simplement parce qu’ils appartiennent à ces deux groupes. Ce crime a eu lieu aujourd’hui à Tartous. Ce sont les mêmes musulmans qui ont tiré sur la Maison Blanche il y a deux jours. Al-Jolani, le président syrien, tue des Alaouites et des Druzes.»

«Nous sommes membres de la communauté alaouite résidant en République arabe syrienne, plus précisément à Homs, Hama, Tartous et Lattaquié. Nous souhaitons faire entendre notre voix et dénoncer les souffrances que nous endurons quotidiennement sous le joug des autorités de facto représentées par Abou Mohammed al-Jolani et sa milice, et plus largement, dans toute la Syrie.

Notre communauté est reconnue pour son amour, sa tolérance et sa coexistence harmonieuse avec toutes les religions, ethnies et cultures du monde, guidée par la seule humanité. Notre culture condamne le meurtre, le massacre, la mutilation de cadavres, l'enlèvement et le viol. Nous sommes un peuple compatissant et rationnel, respectueux de toutes les religions et qui ne condamne jamais personne, quelles que soient ses convictions. Nous vivons selon les enseignements de Jésus-Christ (que la paix soit sur lui) et les préceptes de notre Imam, Ali ibn Abi Talib, en mettant l'accent sur l'amour, la tolérance et l'acceptation d'autrui.

Aujourd'hui, en tant qu'Alaouites de Syrie, nous subissons les actes les plus horribles de meurtres, de massacres et d'enlèvements sous le faux prétexte que nous serions des vestiges de l'ancien régime. En réalité, cette persécution a lieu simplement parce que nous sommes Alaouites. Pourtant, la plupart des figures clés de l'ancien régime étaient sunnites: le ministre de la Défense, le Premier ministre, les hauts fonctionnaires des principaux ministères, le président du Parlement, la plupart des députés, les hauts gradés militaires et les grands chefs d'entreprise. Nous n'accusons pas tous les sunnites; beaucoup désapprouvent les injustices dont nous sommes victimes, mais ils sont impuissants.

Ce sont l'idéologie wahhabite, le pouvoir sectaire, la soi-disant "nouvelle armée" et son appareil sécuritaire, ainsi que les adeptes des idées d'Ibn Taymiyya qui perpètrent des massacres contre les Alaouites, des massacres le long de la côte aux assassinats quotidiens et systématiques à Homs, Hama, Lattaquié et Tartous. De plus, les Alaouites sont victimes d'un ciblage sectaire délibéré : nombre d'entre eux sont emprisonnés dans des centres de détention inconnus à travers Idlib, sous prétexte qu'ils seraient des vestiges de l'ancien régime. Nos moyens de subsistance sont également menacés: les licenciements abusifs plongent la plupart des membres de notre communauté dans une misère extrême, presque insupportable. Ces injustices se produisent quotidiennement, jour et nuit.

Par conséquent, nous lançons un appel aux dirigeants américains et à leur grand peuple afin qu'ils nous considèrent avec justice et miséricorde et qu'ils prennent des mesures strictes pour mettre fin aux souffrances de notre communauté.

Avec le plus grand respect.»

La mort et la peur hantent la communauté alaouite en Syrie en raison des opérations de nettoyage ethnique menées par des groupes terroristes affiliés au gouvernement d'al-Jolani, qui ont semé la terreur dans la région…

Le peuple syrien lance un appel aux Nations Unies pour protéger cette communauté du nettoyage ethnique perpétré par ces groupes…

«Nous, les Alaouites, sommes une communauté instruite et pacifique. De tout temps, nous avons vécu aux côtés d'autres cultures et religions dans le respect et la coexistence. Pourtant, aujourd'hui, nous traversons l'une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne.

Nombre de nos familles ont été contraintes de fuir leurs foyers, abandonnant tout ce pour quoi elles avaient travaillé. Des innocents — dont des enfants, des femmes et des personnes âgées — ont été tués simplement en raison de leur identité.

Les groupes extrémistes poursuivent leurs attaques, nous contraignant à vivre dans la peur constante. Pour beaucoup d'entre nous, exprimer publiquement notre identité – même en ligne – peut mettre notre vie en danger. Les autorités au pouvoir et leurs alliés extrémistes nous traitent, ainsi que les chrétiens, comme des hérétiques, et ils ont recours à la violence, à l'intimidation et à la désinformation pour faire taire la vérité.

Des maisons sont visées par des attentats à l'explosif, des quartiers sont terrorisés et l'on tente de nous faire disparaître à jamais. Parallèlement, une propagande numérique coordonnée vise à nier nos souffrances et à déformer les faits. Dès que quelqu'un dit la vérité, des milliers d'internautes se précipitent pour l'attaquer et le discréditer, afin d'étouffer la douleur des innocents.»

Un Alaouite l'explique ainsi :

«L’islam qui prévaut en Syrie est un islam salafiste-wahhabite. C’est cet islam que nous, les Alaouites, avons combattu, et nous avons finalement perdu la bataille.

Nous l’avons combattu au nom du monde entier. C’est une religion qui autorise et cautionne le meurtre d’hommes juifs, chrétiens et alaouites. Elle permet la capture et la vente de leurs femmes – autrement dit, le trafic de femmes réduites à l’état de simples objets de plaisir.

Ils autorisent également le viol de celles qui ne se conforment pas à leur religion. Ce sont des islamistes meurtriers et criminels qui se répandent à Hama, Idlib, Homs et dans certaines zones côtières syriennes comme al-Saha, al-Baraniyah, Qalaat al-Khawabi, le vieux Tartous et à Lattaquié, dans la zone des camps palestiniens. Hors de Syrie, ils sont présents à Gaza et à Tripoli, au Liban, et se propagent clandestinement dans d’autres régions.

Avec la chute du régime d'Assad, ils ont eu l'occasion de se réorganiser, de se regrouper et de lancer leurs appels et leur travail missionnaire, ce qui a entraîné une augmentation de leur nombre de plusieurs milliers.

Je tiens à vous informer que la majorité des réfugiés syriens dans les pays européens sont apparentés à leurs familles wahhabites de Syrie et ont des liens avec elles. Ils croient également que mourir en tuant des infidèles est un chemin vers le paradis. Cela signifie que, quel que soit le pays où ils se trouvent, ils ne se soucient pas de la punition car ils croient qu'après leur mort, ils seront envoyés au paradis. C'est une information confirmée, car nous vivons avec eux et les connaissons.»

URL de l'article en anglais:

https://gellerreport.com/2025/12/slaughter-in-syria-muslim-terror-militias-wage-brutal-campaign-of-execution-kidnapping-and-cleansing-of-alawites-as-world-ignores-their-pleas.html/