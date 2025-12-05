Une Vietnamienne condamnée à mort pour avoir empoisonné quatre membres de sa famille

Le tribunal a estimé que les crimes de Bich étaient d'une cruauté exceptionnelle, prémédités et irrémédiables.

Les juges ont prononcé la peine de mort pour meurtre et une peine supplémentaire de 15 ans de prison pour possession illégale de substances toxiques, la peine totale étant fixée à la peine capitale.

Selon les rapports de police, Bich vivait avec son mari, Nguyen Thoai Thanh The, âgé de 40 ans, leurs deux enfants, son père et la famille de son frère aîné dans la commune de Phuoc An.

La famille élargie subsistait en vendant des plats cuisinés.

En 2022, Bich a acheté du cyanure en ligne après que son mari se soit gravement endetté.

Au lieu de s'empoisonner comme elle l'avait initialement prévu, elle a secrètement stocké le poison dans la salle de bain de sa chambre.

Avec le temps, les conflits familiaux se sont envenimés.

Bich a nourri du ressentiment et a progressivement élaboré un plan pour se venger de ses proches à l'aide du poison.

Selon le verdict, Bich a perpétré quatre empoisonnements au sein de sa propre famille sur une longue période.

Trois victimes sont décédées, dont son mari et deux enfants de sa famille. Une quatrième victime, son neveu de 19 ans, a survécu grâce à des soins d'urgence.

Selon les juges, Bich a empoisonné son mari en vidant ses gélules de médicaments et en les remplissant de cyanure. Il est décédé des suites de l'ingestion des comprimés contaminés.

Elle a ensuite empoisonné deux enfants de sa famille, N.K.D., 8 ans, et N.H.N., 13 ans, en dissolvant du cyanure dans leur eau potable.

Les deux enfants sont décédés peu après avoir présenté de graves symptômes compatibles avec un empoisonnement au cyanure.

En juin 2024, Bich a récidivé en tentant d'empoisonner son neveu de 19 ans, identifié comme N.H.B.T., en utilisant la même méthode: du cyanure dans une gélule.

Le jeune homme a survécu grâce à un transport d'urgence à l'hôpital.

Suite aux aveux de Bich, les enquêteurs ont retrouvé 784 grammes de cyanure de potassium dissimulés dans un récipient en plastique dans un cimetière local.

Lors du procès, Bich a reconnu les faits et a exprimé des remords, affirmant avoir «perdu le contrôle d'elle-même».

Le tribunal a cependant rejeté toute circonstance atténuante, soulignant que parmi les victimes figuraient des enfants et des proches.

«Les actes de l’accusée étaient de sang-froid, inhumains et ne laissaient entrevoir aucune possibilité de réhabilitation», a déclaré le juge lors du prononcé de la sentence.

«Une exclusion définitive de la société est nécessaire.»

