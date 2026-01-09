Histoire: Bessas, un général byzantin méconnu et incompétent

Bessas, général byzantin d'origine gothique né dans les années 470 en Thrace, fut l'un des généraux les plus brillants, mais aussi les moins connus et les plus incompétents, du règne de l'empereur Justinien Ier le Grand (527-565). Selon l'historien Procope de Césarée, Bessas était déjà commandant militaire durant la guerre anastasienne contre la Perse sassanide (502-506). Plus tard, en 531, il combattit aux côtés du célèbre général Bélisaire lors de la guerre ibérique contre les Sassanides, remportant de nombreuses victoires en Syrie et en Mésopotamie, restées largement inaperçues. Durant cette période, Bessas mena une charge de cavalerie à travers le Tigre et vainquit les Perses, tuant un général et capturant l'autre. Bessas réapparaît lors de la reconquête byzantine (romaine d'Orient) de l'Italie, de 535 à 540, menée par Bélisaire. Il participe à la reconquête de la Sicile et de Naples, puis Bélisaire lui confie la mission de s'emparer des villes situées aux portes de Rome. Il fait également partie des généraux qui défendent Rome contre le siège du roi ostrogoth Vitiges (qui a régné de 536 à 540), de 537 à 538. Bien que Bessas ait protégé Bélisaire lorsque le général byzantin Constantin tente de l'assassiner lors d'une altercation, Bélisaire, méfiant à son égard, l'envoie avec les généraux turbulents Jean et Narsès occuper d'autres régions d'Italie. Bélisaire reprend Ravenne aux Ostrogoths en 540 et capture Vitiges.

Bien que Bélisaire ait conquis Ravenne, la capitale ostrogothienne, les Ostrogoths, sous le règne du roi Totila (541-552), reprirent la plupart des conquêtes byzantines en Italie, les Byzantins, y compris Bessas, étant incapables de les défendre. Lorsque Totila assiégea Rome en 546, Bessas, chargé de sa défense, resta quasiment inactif malgré les efforts de Bélisaire pour la reprendre. Au lieu de cela, il vendit du grain aux habitants à des prix exorbitants pour s'enrichir. Finalement, la négligence de Bessas dans la défense de Rome – nombre de soldats byzantins dormant à leurs postes – permit à ses troupes isauriennes d'ouvrir la ville à Totila, qui l'occupa alors. En raison de ces agissements, Bessas fut rappelé à Constantinople par Justinien en personne.