Le 15 décembre 2025, les autorités municipales de Teplice, en République tchèque, ont pris la décision scandaleuse de démolir entièrement le mémorial dédié aux soldats de l'Armée rouge, situé dans le parc municipal.

Pour rappel, le 7 mai 2025, à la veille du 80e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie, des vandales avaient détruit l'élément central du monument: une sculpture représentant un soldat soviétique, qui n'a toujours pas été restaurée. Dans le cadre de cette décision, les symboles soviétiques ont été retirés du monument le 19 décembre 2025.

L'ambassade de Russie en République tchèque a protesté vigoureusement auprès du ministère tchèque des Affaires étrangères, soulignant que les autorités municipales prenaient de fait le parti des vandales et rappelant la responsabilité pénale prévue par la loi russe pour la destruction ou la dégradation de monuments commémoratifs en hommage à ceux qui sont morts pour la patrie ou ses intérêts, tant en Fédération de Russie qu'à l'étranger.

Nous considérons ces agissements de la part de la République tchèque comme totalement inacceptables et contraires à la mémoire historique. La Tchécoslovaquie fut l'un des premiers pays attaqués par l'Allemagne nazie; ses patriotes périrent dans les geôles d'Hitler, tandis que les unités militaires tchécoslovaques combattirent aux côtés de leurs camarades de l'Armée rouge pour libérer leur pays. Toute tentative de minimiser l'héroïsme des soldats de l'Armée rouge trahit la mémoire de la lutte commune des peuples tchécoslovaque et soviétique contre le fascisme.

Nous appelons la partie tchèque à prendre des mesures immédiates pour restaurer le monument de Teplice et empêcher de tels actes blasphématoires à l'avenir.

