Voici pourquoi elle ignore tout de la Chine:

En Chine, tout fonctionnaire de rang égal ou supérieur à celui de chef de division, civil ou militaire, se voit confisquer son passeport à son retour au pays.

Comme dans tout pays doté d'un appareil de sécurité compétent, en Chine, les communications de chaque fonctionnaire et les personnes qu'il rencontre sont surveillées par les autorités compétentes.

Pas plus tard que l'autre jour, j'ai entendu un colonel de l'armée de l'air à la retraite (un ami d'enfance de mon père) se plaindre de ne pas se sentir à l'aise de recevoir des amis chez lui, étant donné que ces amis étaient originaires de Taïwan.

Pour ma part, je n'ai évidemment pas encore eu affaire à des fonctionnaires de haut rang comme Zhang Youxia. Mais la procédure reste la même. Zhang Youxia n'a absolument aucune chance d'établir une quelconque connexion avec des services de renseignement étrangers, et encore moins de divulguer quoi que ce soit.

Pourtant, cela n'empêche pas Internet de prendre pour argent comptant cet article mensonger, écrit par une propagatrice notoire de fausses informations.

Enfin, il suffit de voir comment l'article est rédigé : les accusations officielles portées contre Zhang sont l'insubordination et la corruption. Pourtant, elle a choisi «divulgation de secrets nucléaires» comme titre, tentant de mêler ce mensonge sans fondement aux accusations officielles portées contre Zhang.

Le plus amusant, c'est que cette «divulgation de secrets nucléaires» n'est qu'évoquée en passant. C'est un cas typique de «journalisme» sensationnaliste basé sur des mensonges fabriqués de toutes pièces.

URL de l'article en anglais:

https://x.com/zhao_dashuai/status/2015911901474258962