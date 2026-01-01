Violentes emeutes au Bangladesh: le pays menacé par l'islamisme radical

À Mymensingh, Dipu Das, un jeune ouvrier du textile, a été sauvagement torturé et tué par une foule pour avoir prétendument tenu des propos blasphématoires contre l'islam. Son corps a ensuite été pendu à un arbre et brûlé – le tout s'est déroulé en public, dans une ambiance de liesse barbare. Il apparaît désormais clairement que de nombreux facteurs ont convergé pour mener à cette barbarie: l'irresponsabilité du propriétaire de l'entreprise et sa capitulation face à la foule fondamentaliste, la vulnérabilité de la minorité religieuse, etc. De manière générale, l'anarchie fanatique dégénère en violence collective organisée. Les bureaux des médias Prothom Alo et The Daily Star – deux des journaux les plus prestigieux du pays – ont été vandalisés et incendiés. Les journalistes ont été confrontés à un danger de mort. Les deux journaux avaient pris position en faveur du mouvement de juillet de l'année précédente, et pourtant, ils n'ont reçu aucune protection. L'histoire nous enseigne que l'extrémisme n'épargne personne. Les alliés d'aujourd'hui peuvent être les victimes de demain. À minuit, Nurul Kabir, rédacteur en chef de New Age et président du Conseil des rédacteurs en chef, a été agressé. Un journaliste a été abattu à Khulna. Il était président du Club de la presse de Khulna.

Des institutions culturelles attaquées

Même le poète national n'a pas été épargné. Chhayanaut , institution culturelle de renommée historique, intimement liée à la mémoire de Rabindranath Tagore et de Kazi Nazrul Islam, a été incendiée. Chhayanaut est également le titre d'un des célèbres recueils de poésie de Nazrul – «Chhaya» (ombre) et «nat» (de natya, les arts du spectacle). Sous le régime pakistanais, l'œuvre de Tagore a été officiellement ignorée et interdite, notamment sous Ayub Khan. En 1961, bravant les menaces du régime pakistanais, le centenaire de la naissance de Tagore a été célébré, et Chhayanaut a vu le jour à cet instant précis. Bien plus qu'une simple institution culturelle du Bangladesh, elle porte en elle le patrimoine culturel bengali et symbolise l'identité des Bengalis – un témoignage vivant de leur histoire commune et de leur résilience. Depuis sa création, elle n'a jamais cessé de résonner. Elle a porté les mélodies de Tagore-Nazrul, de Baul-Bhatiyali à travers le Bengale. Le festival du Nouvel An de Chhayanaut est désormais reconnu par l'UNESCO – pourtant, même une institution aussi vénérée n'a pas échappé aux émeutiers. Des photos et des livres de Rabindranath Tagore ont été brûlés, et une grande partie du matériel détruite. Des foules enragées ont brisé des harmoniums, pris d'assaut chaque pièce du bâtiment de sept étages et saccagé chaises, tables, bancs – tout ce qu'elles pouvaient trouver. Puis elles ont tout incendié ; même les portraits de Lalon ont été déchirés. L'organisation culturelle Udichi a également été attaquée. Huit ans après la fondation de Chhayanaut, l'écrivain révolutionnaire Satyen Sen et Ranesh Dasgupta ont été les fers de lance de la création d'Udichi Shilpi Gosthi . Après sa fondation, des travailleurs et des militants imprégnés de principes socialistes ont déclenché une vague de chants populaires bengalis à travers les villages, les champs et les rives des rivières. Pendant la guerre de libération, les artistes de Chhayanaut et d'Udichi ont combattu pour la liberté de la parole, utilisant leurs voix comme armes. Même après l'indépendance, ces artistes ont été la cible d'attaques répétées de la part de groupes fondamentalistes. En 1999, lors d'un concert de chants Baul donné par Udichi à la mairie de Jessore, un attentat à la bombe perpétré par des fondamentalistes a coûté la vie à dix personnes, dont des militants culturels et des spectateurs. En 2001, pendant les festivités du Nouvel An organisées par Chhayanaut à Ramna Batamul, un attentat à la bombe commis par des extrémistes a fait dix victimes parmi les acteurs culturels et le public. Malgré tout, leur détermination et leur moral sont restés intacts. La haine a emporté la fille de sept ans d'un dirigeant du BNP. Ce dernier et ses deux filles sont actuellement hospitalisés.

Pour la première fois en 27 ans d'existence, Prothom Alo, le quotidien le plus diffusé du Bangladesh, n'a pas pu paraître le 19 décembre. Son édition en ligne a également été fermée. Après les émeutes nocturnes, les bureaux du journal à Karwan Bazar, à Dacca, ont été plongés dans l'obscurité. Hors de la ville, les bureaux de Kushtia, Khulna et Sylhet ont été attaqués et vandalisés, et plusieurs tentatives d'assaut ont été perpétrées contre ceux de Chittagong, Bogura et Barisal. Pour la première fois en 33 ans d'existence, le Daily Star n'a pas pu être publié et son édition en ligne a été fermée pour une durée indéterminée.

Lorsque la nouvelle de la mort d'Osman Hadi, coordinateur d' Inqilab Mancha, groupe clé du mouvement de juillet, parvint à Dacca le 18 décembre, les tensions s'exacerbèrent. Des fanatiques islamistes de droite, des activistes en ligne et des éléments pro-Pakistan commencèrent à inciter à la violence et à mobiliser des foules. Les attaques étaient manifestement préméditées, comme en témoigne la déclaration de Mostafizur Rahman, secrétaire général de l'aile étudiante de Jamaat, Islami Chhatra Shibir, lors de la nuit des émeutes à l'université Jahangirnagar: «Nous devons anéantir la Gauche, Shahbagi, Chhayanaut et Udichi.»

La violence politique au Bangladesh n'est pas un phénomène nouveau. Le pays n'a pas oublié les troubles tumultueux de juillet-août de l'année dernière, qui ont abouti à la chute du régime autocratique d'Hasina. Une administration intérimaire, dirigée par Muhammad Yunus, a pris le pouvoir, suscitant l'espoir d'une paix, d'une stabilité et d'une sécurité garanties, ouvrant la voie à des élections libres, équitables et impartiales dans un climat serein. Au lieu de cela, une culture de la haine inquiétante s'est installée. Des éléments fondamentalistes ont orchestré des attaques contre des sanctuaires soufis et des rassemblements Baul; des tombes ont été profanées, des corps traînés et brûlés en public; des tentatives ont été faites pour suspendre des matchs de football féminin; et les espaces culturels ont été restreints dans tout le pays. Une frange extrémiste de la société se présente désormais comme la majorité, rêvant d'un Bangladesh dépouillé de pluralisme et de toute pensée dissidente. Le gouvernement a qualifié à maintes reprises ces groupes de simples «groupes de pression», une description qui minimise la gravité de la menace.

Menace fondamentaliste

Des élections nationales sont prévues en février au Bangladesh, mais le climat actuel est loin d'être rassurant. Le pays connaît une transformation rapide et, sous l'impulsion des fondamentalistes et avec les discours incendiaires de ses dirigeants, un sentiment anti-indien virulent se développe dans ce qui fut traditionnellement une nation amie. L'esprit de la Guerre de Libération s'érode et la culture bengalie est marginalisée. On observe des tentatives manifestes de créer un État islamique et de reconstruire l'identité bangladaise en un «Pakistan bengali».

Au cours des deux derniers mois seulement, cinq délégations de l'armée pakistanaise sont arrivées en mission, et un proche collaborateur d'Hafiz Saeed a multiplié les déplacements. La Jamaat croit désormais, pour la première fois, pouvoir s'emparer du pouvoir, bien que son score électoral soit resté modeste, oscillant entre 8 et 10 %, même sous le régime pakistanais. Lors des élections universitaires de Dhaka, l'Islami Chhatra Shibir n'a remporté aucun siège. Dès lors, des doutes persistent quant à la tenue d'élections impartiales, une préoccupation tout à fait légitime.

Une enquête menée par l'Université de Dhaka en septembre dernier a révélé que près de 400,000 armes illégales circulent actuellement au Bangladesh. Face à cette anarchie généralisée, des doutes subsistent quant à la tenue d'élections libres et équitables en février 2026. Le même rapport indique qu'entre août et septembre de cette année, 281 personnes ont été tuées et 7689 blessées lors de violences politiques.

La liberté de la presse, pierre angulaire des élections démocratiques, est gravement menacée. Au cours de la même période, 1126 journalistes ont été arrêtés, poursuivis en justice ou agressés. Un rapport de l’institut suédois Fojo Media, publié le 7 décembre, révèle que 89% des journalistes craignent des agressions lors des élections du 26 février, une crainte exacerbée par l’incendie criminel récent de deux rédactions. Face à un contrôle institutionnel qui s’affaiblit, la situation au Bangladesh se détériore.

La montée du fondamentalisme religieux fait de graves victimes transfrontalières, ravageant non seulement le Bangladesh, mais aussi l'Inde voisine. Les forces communautaires des deux côtés de la frontière s'alimentent mutuellement, attisant un climat de haine, d'hostilité et de divisions croissantes. Le gouvernement intérimaire doit agir avec fermeté, réprimer ces éléments extrémistes et traduire rapidement en justice tous les auteurs de violences.

Dans le même temps, si le Bangladesh souhaite véritablement renouer avec la démocratie, les élections constituent la seule voie possible. Si les agitateurs, leurs partisans armés et leurs soutiens politiques parviennent à bloquer ou à retarder le scrutin, le pays sombrera dans un chaos aux conséquences inimaginables. Lorsqu'une foule enragée dicte qui peut écrire, chanter ou publier, l'idée même d'un État fonctionnel s'effondre.

La responsabilité incombe désormais non seulement au gouvernement, mais aussi à tous ceux qui nourrissent encore le rêve d'un Bangladesh pluraliste et inclusif. Les citoyens doivent se mobiliser et revendiquer sans équivoque la diversité des partis et des opinions, le droit à une dissidence vigoureuse, la liberté de la presse et la sécurité des journalistes, des artistes, des acteurs culturels, ainsi que de leurs institutions et plateformes. À tout le moins, l'État doit mener une enquête approfondie, identifier les personnes filmées et les traduire en justice.

Le Bangladesh se dresse désormais contre l'adversité. De leurs cendres, Prothom Alo et le Daily Star ont renaît de leurs cendres, leurs journaux parvenant à nouveau aux lecteurs. Le 20 décembre, le Daily Star titrait en une: «Inébranlables!», affirmant : «Nous ne baisserons pas la tête.» Son éditorial en première page, audacieux et courageux, proclamait: «Un jour sombre pour le journalisme indépendant», suivi d'un engagement: «Ils peuvent brûler nos bureaux, mais ils ne peuvent pas brûler notre détermination.» Dans les rues de Dacca, rassemblements et réunions font écho à un message fort: nous résisterons de toutes nos forces pour le Bangladesh. Les slogans scandés lors des manifestations – «Préparez les bâtons de bambou/À bas le fondamentalisme!» – soulignent la détermination collective à repousser l'extrémisme.

Il y a longtemps, le poète Shamsur Rahman avertissait : «Krishnapaksha korechhe gherao amade r» (La quinzaine sombre nous a engloutis) et implorait: «Kobe shesh hobe krishnapaksha!» (Quand la quinzaine sombre prendra-t-elle fin?) – un appel qui résonne encore aujourd'hui. Tout aussi poignants sont les mots du poète Nazim Hikmet: « Si je ne brûle pas/Si tu ne brûles pas/Si nous ne brûlons pas/Comment la lumière/Vaincra-t-elle les ténèbres?»

URL de l'article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2025/1228_pd/bangladesh-burns-not-resolve