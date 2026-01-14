On ignore presque tout de la jeunesse de Scaeva avant son engagement dans la légion romaine. Il est d'abord mentionné comme simple soldat au service de Rome lorsque ce personnage à la ruse trompeuse, Gaius Julius Caesar, arriva et prit le commandement des forces romaines en Gaule. À ce moment-là, Scaeva n'était qu'un parmi des milliers de soldats de bas rang, mais il se distingua dans les premiers rangs de la fameuse VIIIe légion de César lors des combats à travers la Gaule pendant la guerre des Gaules. Scaeva servit ensuite dans les troupes qui traversèrent la Germanie et, lorsque César lança son invasion de la Bretagne, il participa à la première vague de débarquement. Aux côtés de ses camarades, boucliers entrelacés, ils sécurisèrent la tête de pont. À leur arrivée, les Romains s'enfoncèrent dans les terres pour établir leur campement et envoyèrent des troupes en reconnaissance et en ravitaillement. C'est alors que Scaeva commença à se distinguer, car il fut placé seul en faction au périmètre du site de débarquement romain.

Soudain, un petit groupe de Bretons attaqua depuis la lisière de la forêt. Ils se jetèrent sur le pauvre Cassius Scaeva, isolé, qui tint bon. Il devait être impressionnant, car c'était un soldat exceptionnellement imposant, vêtu d'une armure et le visage farouche. Il serra son bouclier et se prépara à mourir. Cassius Scaeva se battit avec acharnement, tuant le premier Breton, mais un autre le frappa et lui fit perdre son casque. Scaeva l'abattit aussitôt, puis un autre encore saisit le bord de son bouclier, le lui arrachant des mains. Scaeva riposta en plongeant son épée dans l'abdomen du Breton, où elle resta fichée. Désarmé et blessé, Scaeva, on le comprend, décida de se retirer et de regagner le camp romain. Lorsque César apprit qu'un légionnaire isolé avait repoussé à lui seul un groupe de pillards, tuant plusieurs ennemis, il exigea de rencontrer Cassius Scaeva. Très impressionné par sa bravoure, il le promut centurion.

Devenu centurion, Scaeva participa à de nombreuses batailles et, durant la guerre civile, il reçut le commandement d'une cohorte de moins de 500 légionnaires lors de la bataille de Dyrrachium. Pompée et César prirent position et entreprirent la construction de forts pour contrôler le terrain et couper les approvisionnements ennemis. C'est dans l'un de ces petits forts que Scaeva et sa cohorte défendirent lorsque Pompée envoya une légion entière, forte de milliers de soldats, pour déloger la cohorte de Scaeva. Cassius Scaeva organisa ses hommes, largement inférieurs en nombre, et combattit avec une grande habileté en première ligne. Il y fit preuve d'une férocité remarquable et inspirait sans doute un profond respect à ses troupes, car elles tinrent bon contre toute attente. Lorsque Pompée, exaspéré, ordonna à ses archers d'intervenir et plus de 30,000 flèches s'abattirent sur la petite cohorte isolée de Scaeva.

L'une de ces flèches se glissa entre les boucliers des hommes de Scaeva et l'atteignit à l'œil. Mais il ne se laissa pas abattre. Poussant un cri de guerre qui résonna dans tout le fort, il retira la flèche de son orbite fracturée et continua de se battre comme le guerrier en armure qu'il était. Le sang tachant son visage et son armure, il continua de tuer tous ceux qui osaient s'approcher de sa position au cœur de la défense du fort. Durant cette bataille brutale et désespérée pour le fort, le centurion Cassius Scaeva, figure imposante des premiers rangs, orné de phalères d'or, d'argent et même de verre, médailles qui témoignaient de son talent exceptionnel, reçut un javelot à l'épaule et une profonde blessure à la cuisse. Malgré cela, il continua le combat jusqu'à ce que, lors d'une accalmie, il tombe à genoux. Levant la main, il appela ses ennemis, leur demandant de venir chercher leurs camarades blessés et de lui envoyer quelqu'un pour le guider, car il était gravement blessé.

L'ennemi prit cela pour une reddition et deux légionnaires se précipitèrent pour l'accepter. Mais Scaeva refusa catégoriquement. Lorsqu'ils réclamèrent son épée, il tua le premier ennemi qui s'approcha et, malgré sa grave blessure, il parvint à trancher la main du second. Quelques-uns de ses fidèles hommes vinrent aider leur chef blessé à traverser les rangs ennemis, et la bataille reprit jusqu'à l'arrivée de César avec des renforts, qui chassèrent les hommes de Pompée du champ de bataille. César écrivit au sujet de la défense du fort par Scaeva, et comment, lorsque le bouclier du centurion blessé, marqué par les combats, lui fut présenté, il portait plus de 130 trous, traces de coups d'épée et de lance, et était criblé de flèches.

Après la bataille, César promut personnellement Marcus Cassius Scaeva au grade de premier centurion, Primus Pilus, le plus haut grade qu'un simple soldat pouvait atteindre au service de Rome. De plus, César lui octroya l'équivalent de 100 années de solde.

Des années après la mort de César, le premier centurion Cassius Scaeva continua de servir comme le plus haut gradé de la VIIIe légion. On a découvert une inscription mentionnant une unité de cavalerie auxiliaire appelée:

«ALA SCAEVAE», ou «Les ailes de Scaeva».

Cela signifie que Marcus Cassius Scaeva atteignit finalement le grade de préfet à la tête de son propre détachement.

