1783: Les Britanniques libèrent les esclaves qui ont combattu pour eux lors de la guerre d'indépendance des États-Unis

La décision britannique d'évacuer des milliers de loyalistes fut un rare moment où l'honneur militaire se heurta au droit international. Si le traité de Paris ordonnait explicitement aux Britanniques d'abandonner toutes leurs «propriétés» (y compris les personnes réduites en esclavage), le général Guy Carleton refusa d'abandonner ceux qui avaient servi la Couronne. Il soutenait qu'une fois la liberté promise à une personne en récompense de ses services, on ne pouvait la renvoyer en esclavage sans constituer une grave violation de l'honneur britannique.

Cette situation engendra une confrontation tendue avec George Washington, qui aboutit à un compromis: les Britanniques s'engageaient à consigner chaque personne accueillie dans un registre détaillé afin de s'assurer qu'elle ne soit pas «volée» durant la retraite, créant ainsi le premier registre public d'envergure recensant les personnes de couleur libres en Amérique du Nord.

Cependant, cette «liberté» accordée se révéla souvent être une arme à double tranchant. Si les Britanniques parvinrent à évacuer plus de 3,000 personnes vers la Nouvelle-Écosse, cette opération visait autant à déstabiliser la jeune économie américaine qu'à défendre les droits humains.

Une fois arrivés au Canada, nombre de ces loyalistes durent affronter des hivers rigoureux, des terres arides et le manque des ressources qui leur avaient été promises. Pour régler le différend diplomatique, les Britanniques finirent par verser aux États-Unis une compensation financière pour les «biens perdus». Cette décision revenait à considérer des vies humaines comme une dette à régler en espèces, révélant le pragmatisme froid qui sous-tendait leur acte de défiance.

