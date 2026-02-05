Comment la Thaïlande est devenue ''l'homme malade'' de l’Asie

Autrefois une économie régionale dynamique affichant une croissance à deux chiffres, ses principaux moteurs de croissance – la consommation, l’industrie et le tourisme – sont en déclin.

A. Anantha Lakshmi à Bangkok pour le Financial Times le 3 février 2026

Comme des millions de Thaïlandais, Tipvimol Wanitthaphan est venue à Bangkok, la capitale, en quête d’une vie meilleure pour subvenir aux besoins de sa famille. Pendant près de quatre ans, elle y est parvenue en tenant un petit restaurant fréquenté par les employés de bureau.

Mais son chiffre d’affaires a chuté des deux tiers ces derniers mois, la crise économique ayant dissuadé les clients soucieux de leur budget. Face à des pertes croissantes, Tipvimol, 57 ans, prévoit de fermer son restaurant à l’expiration de son bail en avril.

«En ce moment, beaucoup de gens sont licenciés… donc le pouvoir d’achat est plus faible», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle s’inquiétait de ses propres dépenses et d’un prêt automobile qu’elle n’a pas encore remboursé.

Pour des électeurs comme Tipvimol, le ralentissement économique est au cœur des élections générales de dimanche. Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, et les autres principaux candidats font campagne sur la promesse de rétablir la stabilité économique et politique.

Tipvimol, 57 ans, a tenu un restaurant prospère dans le nord de Bangkok pendant quatre ans, mais prévoit maintenant de fermer. (Crédit photo: Anantha Lakshmi/FT)

La deuxième économie d’Asie du Sud-Est stagne à environ 2% de croissance depuis cinq ans, ses principaux moteurs – la consommation, l’industrie manufacturière et le tourisme – étant tous en déclin.

La croissance qui atteignait 13% en 1988, année où la Thaïlande était considérée comme un «tigre asiatique», n'est plus qu'un lointain souvenir. Cette situation est due au vieillissement et au déclin rapide de sa population, à l'endettement élevé des ménages et à une baisse constante de sa compétitivité.

«En dix ans, la Thaïlande, autrefois considérée comme intouchable, est devenue l'homme malade de l'Asie», déplore Burin Adulwattana, économiste en chef de Kasikornbank. «C'est très alarmant.»

À cela s'ajoute une instabilité politique prolongée et des changements fréquents de dirigeants. L'establishment royaliste et militaire est engagé dans un bras de fer avec les partis réformistes, vainqueurs des deux dernières élections, mais empêchés d'accéder au pouvoir. La Thaïlande a connu trois Premiers ministres en autant d'années.

Les projets et les budgets touristiques ont souffert de cette instabilité politique, explique Kitti Pornsiwakit, président de l'Association thaïlandaise de marketing touristique. Avec une meilleure «crédibilité et une plus grande stabilité» au sein du gouvernement, «nous pourrons renouer avec les belles années», affirme-t-il.

«Tout s'effondre», a déclaré Pipat Luengnaruemitchai, économiste en chef chez Kiatnakin Phatra Securities. «Nous n'avons pas de nouveaux moteurs de croissance. Il ne s'agit pas d'une simple fluctuation conjoncturelle de la demande. C'est un problème grave qui exige de véritables changements structurels et des réformes profondes.»

Les signes de marasme économique se multiplient. Les banques, inquiètes des défauts de paiement, prêtent moins, le marché immobilier traverse sa pire crise depuis trente ans et l'inflation globale est devenue négative l'an dernier, signe d'une faible demande. La bourse thaïlandaise a enregistré la plus mauvaise performance d'Asie ces douze derniers mois, avec une baisse de 10% en monnaie locale.

Le gouvernement prévoit une croissance de 2 % cette année, tandis que le FMI table sur seulement 1,6 %, la plus faible parmi les principales économies d'Asie du Sud-Est.

«Nous sommes préoccupés par une récession économique», a déclaré Kriengkrai Thiennukul, président de la Fédération des industries thaïlandaises, le mois dernier. Il a mis en garde contre les pressions exercées par les droits de douane américains de 19% et l'appréciation du baht face au dollar, qui fragilisent les secteurs d'exportation clés du pays.

Le secteur manufacturier est en déclin depuis des années, pénalisé par une faible demande intérieure, l'afflux de produits chinois à bas prix et la forte concurrence de nouveaux pôles de production comme le Vietnam.

«Le nouveau gouvernement doit s'efforcer sérieusement de transformer les industries traditionnelles en industries modernes», a-t-il déclaré.

La rue Banthat Thong à Bangkok, réputée pour sa cuisine de rue, est en difficulté, car de nombreux consommateurs thaïlandais réduisent leurs dépenses (Crédit photo: Patrick Chengzhi Wang/SOPA Images/Reuters)

Cette situation a également affecté le secteur automobile thaïlandais, autrefois florissant. Le pays était un centre régional de production automobile, mais Nissan, Honda, Suzuki et d'autres constructeurs ont fermé des usines ou réduit leur production ces dernières années.

Yupin Boonsirichan, président du Club de l'industrie automobile de la Fédération des industries thaïlandaises, a déclaré que le ralentissement «important» du secteur automobile avait impacté le marché du travail et la production industrielle.

«La production automobile, les ventes intérieures et les taux d'utilisation des usines ont diminué par rapport aux niveaux d'avant la pandémie et aux pics atteints», a-t-elle déclaré, appelant à des mesures incitatives de la part du gouvernement pour stimuler l'investissement et la demande intérieure.

Les économistes ont indiqué que la Thaïlande devrait également abandonner les politiques protectionnistes, assouplir les restrictions sur les investissements étrangers et améliorer ses infrastructures afin de tirer parti des secteurs à fort potentiel de croissance tels que les centres de données, la production à haute valeur ajoutée, l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies.

Mais la priorité immédiate serait de redresser la situation des consommateurs thaïlandais.

L'endettement des ménages par rapport au PIB avoisine les 90%, un des niveaux les plus élevés d'Asie, tandis que les salaires stagnent. La population thaïlandaise diminue depuis quatre ans, et le taux de natalité a atteint son plus bas niveau en 75 ans en 2025.

Nombre de Thaïlandais réduisent leurs dépenses et leurs loisirs.

«J'ai de moins en moins de clients», déplore Tewanaree Sawangnate, gérante d'un salon de coiffure à Bangkok. Cette femme de 45 ans cherche désormais à économiser davantage. «J'achète moins de choses pour moi et je me concentre davantage sur les achats pour mes enfants», explique-t-elle en faisant ses courses dans un magasin où les articles coûtent 20 bahts (0,62 dollar américain).

L'économie n'est «pas en soins intensifs», mais «si le gouvernement ne s'attaque pas à ces problèmes structurels, la situation va s'aggraver considérablement», ajoute Burin de Kasikornbank.

La Thaïlande a enregistré 32,9 millions de visiteurs étrangers en 2025, soit une baisse de 7% par rapport à l'année précédente et un chiffre toujours inférieur au pic pré-pandémique de 40 millions de touristes atteint en 2019