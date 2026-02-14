L'Aeroflot évacue tous les citoyens russes de Cuba
L'Aeroflot évacue tous les citoyens russes de Cuba et cessera par la suite tous ses vols vers l'île
Par Maria Zakharova, directrice de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères le 13 février 2026
Selon les informations du service de presse d'Aeroflot, les vols suivants ont été organisés pour évacuer les citoyens russes de Cuba :
FV6928
Varadero-Moscou :
12, 14, 17, 19, 21 février
FV6850
La Havane-Moscou :
16 février.
À partir du 24 février, tous les vols suivants sur ces lignes seront annulés.
Selon la compagnie aérienne, les passagers seront informés du statut, de la date et de l'heure de leur vol grâce aux coordonnées fournies lors de leur réservation.
L'ambassade est en contact permanent avec Aeroflot et les autorités aéronautiques locales. Nous mettons tout en œuvre pour assurer le retour en toute sécurité de nos citoyens dans leur pays .
Nous vous rappelons notre numéro de téléphone d'urgence (en cas de menace pour la vie, la santé ou en cas de perte de documents) :
(+53) 5 263-02-77
Note de La Gazette du Citoyen: Cette évacuation et l'annonce de la fin des vols d'Aeroflot vers l'île indique une possible attaque américaine contre Cuba dans les prochains jours.
URL de l'article en russe:
https://t.me/s/MariaVladimirovnaZakharova