Selon les informations du service de presse d'Aeroflot, les vols suivants ont été organisés pour évacuer les citoyens russes de Cuba :

FV6928

Varadero-Moscou :

12, 14, 17, 19, 21 février

FV6850

La Havane-Moscou :

16 février.

À partir du 24 février, tous les vols suivants sur ces lignes seront annulés.

Selon la compagnie aérienne, les passagers seront informés du statut, de la date et de l'heure de leur vol grâce aux coordonnées fournies lors de leur réservation.

L'ambassade est en contact permanent avec Aeroflot et les autorités aéronautiques locales. Nous mettons tout en œuvre pour assurer le retour en toute sécurité de nos citoyens dans leur pays .

Nous vous rappelons notre numéro de téléphone d'urgence (en cas de menace pour la vie, la santé ou en cas de perte de documents) :

(+53) 5 263-02-77

Note de La Gazette du Citoyen: Cette évacuation et l'annonce de la fin des vols d'Aeroflot vers l'île indique une possible attaque américaine contre Cuba dans les prochains jours.

URL de l'article en russe:

https://t.me/s/MariaVladimirovnaZakharova