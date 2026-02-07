La bulle de Bangkok: le soft power dans les médias internationaux

Depuis la guerre du Vietnam, Bangkok est devenue une plaque tournante pour les journalistes et universitaires internationaux en Asie du Sud-Est. La ville offre des infrastructures modernes, des déplacements faciles et une qualité de vie élevée, leur permettant de se rendre rapidement en hélicoptère dans les régions périphériques et de rentrer chez eux prendre un verre. Ces atouts favorisent un environnement professionnel déconnecté de la région qu'ils prétendent couvrir. Les expatriés occidentaux évoluent au sein d'un certain milieu social et informationnel élitiste, ce qui se traduit souvent par une couverture confuse et empreinte d'essentialisme racial, reflétant les intérêts de l'élite fortunée de Bangkok.

Cela s'est avéré évident au cours des six derniers mois, depuis le début du conflit frontalier avec le Cambodge l'an dernier. Ce conflit a entraîné un coup d'État judiciaire contre la Première ministre populiste de gauche Paetongtarn Shinawatra, l'installation au pouvoir du leader d'extrême droite Anutin Charnvirakul, la dissolution du Parlement et la tenue d'élections le 8 février. Les correspondants étrangers ont semblé désemparés, publiant des articles contradictoires. Des analyses comme celle de Jonathan Head de la BBC, qui souligne l'étendue de notre ignorance , réduisent la lutte des classes dans un pays de plus de 70 millions d'habitants à de simples rivalités entre factions d'élites (comme c'est le cas avec le Cambodge) et reprennent souvent à leur compte la position de l'élite thaïlandaise.

Si l'ignorance est un facteur, l'essentialisme racial en est un autre. La BBC a même publié un guide des généralisations raciales essentielles dans la région. Une telle analyse est chauvine, impérialiste et fondamentalement raciste. Le correspondant en chef de la BBC, Jonathan Head, basé à Bangkok depuis 20 ans, en est un exemple frappant; bien sûr, il «ne sait tout simplement pas » ce qui se passe, puisqu'il ne parle même pas la langue. Pendant ce temps, tout Thaïlandais un tant soit peu versé dans l'histoire socio-politique sait à quel point nous sommes, en réalité, bien informés.

Contrairement à Singapour, plus propre, ou à Kuala Lumpur, plus réglementée, Bangkok possède un charme brut; quelques bidonvilles, la prostitution en plein air et les vendeurs ambulants subsistent. Ces derniers parlent souvent un anglais rudimentaire, tandis que les élites dont ils dépendent le maîtrisent parfaitement. Le correspondant étranger peut ainsi profiter d'un reportage original et imprégné d'orientalisme sans avoir à apprendre la langue ni à développer une critique objective. Ce réseau forme un circuit d'information fermé, dépendant d'interprètes et d'intermédiaires partageant le même consensus, et incapable de solliciter des points de vue divergents en dehors de ce cercle.

L'ère des GI

Depuis les années 1950, la Thaïlande est un allié occidental sûr, devenu un rempart anticommuniste contre les mouvements révolutionnaires en Chine et en Indochine. Pendant la guerre du Vietnam, des universitaires furent également envoyés à Bangkok pour développer des projets expérimentaux de contre-insurrection. Comme le relate l'ouvrage "Anthropology Goes to War", l'un d'eux déclara: «Travailler en Thaïlande, c'est comme travailler au Vietnam, sauf qu'ici, personne ne nous tire dessus.»

Bangkok à l'époque des GI était une plaque tournante d'où la région était exploitée au service d'intérêts et de désirs occidentaux paternalistes et grotesques: capital politique, bars, drogue et femmes. C'était un lieu de pouvoir à la fois doux et dur, comme l'a décrit la chercheuse Cynthia Enloe, détaillant l'utilisation des femmes asiatiques par les hommes occidentaux comme objets de capital politique et économique. Aujourd'hui, cette pratique perdure encore, notamment lorsque des journalistes occidentaux consomment de la cocaïne hors de prix dans les bars du quartier d'Ari, leurs compagnes locales les attendant patiemment à l'extérieur.

Bien après les guerres anticommunistes, cette dynamique a perduré. Des institutions comme le Club des correspondants étrangers de Bangkok (présidé par Jonathan Head) jouent encore un rôle crucial d'influence douce pour l'élite bangkokienne et les puissances occidentales. Entre ces murs, journalistes occidentaux et thaïlandais de l'élite se côtoient, parlent anglais et renforcent leurs points de vue divergents.

Censure

Sans maîtriser la langue et l'histoire, la Thaïlande est un pays difficile à couvrir. La censure d'État y est omniprésente depuis les années 1950; des livres ont été brûlés et des historiens critiques ont disparu. Les sources en anglais sur les massacres perpétrés par l'État anticommuniste dans les années 1960 et 1970 sont majoritairement écrites par des universitaires américains ayant participé à ces actes. Des sources fondamentales comme Wikipédia sont compromises par des agences d'État thaïlandaises telles que les Cyberscouts, qui promeuvent des contenus pro-monarchiques et censurent les critiques, s'infiltrant aussi bien dans le milieu universitaire que dans le journalisme. Toute critique de la monarchie est interdite et passible de lourdes peines de prison; les publications internationales critiques voient leurs visas de travail révoqués.

Cette dynamique a des conséquences directes sur le traitement médiatique. Les profondes inégalités économiques du pays, particulièrement criantes en dehors de la capitale, sont rarement, voire jamais, abordées. L'oppression et les luttes chroniques sont réduites à des récits simplistes de protestation et de répression, occultant les conflits sociaux et économiques sous-jacents ainsi que l'action politique, notamment celle des classes paysannes. C'est ainsi que les récits anglophones de la lutte des classes se trouvent réduits à de simples querelles entre élites.

Même en parlant un peu thaï, la censure s'applique. Les sources critiques sont rares. Il faut être immergé dans les communautés hors de Bangkok pour entendre les récits historiques de première ou de seconde main. C'est pourquoi une figure comme Jit Phumisak, l'historien radical assassiné dans les années 1960, est si célèbre pour avoir remis en question le consensus des élites. Malgré sa popularité en Thaïlande, peu de ses œuvres sont traduites ou accessibles. Les rares écrivains thaïlandais qui ont quitté le pays, hors de portée de la censure, sont inévitablement passés par le milieu universitaire occidental, ce qui compromet davantage encore la portée de leurs critiques.

Un récit plat

Ce modèle d'isolement profite aux élites thaïlandaises au pouvoir: les milieux politiques, monarchiques, militaires et économiques de Bangkok. Elles leur offrent un accès privilégié à l'information en anglais et présentent les événements sous un jour simpliste, stable et légitime. En interagissant uniquement avec ce groupe, les médias adoptent leur discours. Une crise politique est présentée comme une perturbation passagère, tandis que les profondes divisions structurelles entre classes sont minimisées et réduites à de simples défis liés au développement. Les reportages en anglais sur le pays et la région sont ainsi marqués par un biais pro-Bangkok persistant, que leurs auteurs en soient conscients ou non.

Il en résulte un avantage en matière de soft power pour le statu quo. L'élite bénéficie d'une image internationale favorable, tandis que la fonction critique du journalisme est pervertie. La presse, soucieuse de préserver son accès au territoire et d'obtenir des visas, omet d'interroger les forces qui façonnent la nation. Le nombre de journalistes anglophones qui analysent le Royaume de manière critique se compte sur les doigts d'une main; on peut citer Tyrell Haberkorn et Claudio Sopranzetti.

Une grande partie de l'histoire thaïlandaise est un secret de polichinelle, connu de la majorité, notamment des populations rurales pauvres, mais reste inaccessible au Club des correspondants étrangers. Pour la découvrir, il faut parler thaï, quitter Bangkok, se rendre dans les villages, apprendre le langage codé de la répression d'État, savoir décrypter les situations et gagner en assurance. Même alors, la censure persiste, et une poignée de journalistes occidentaux, comme Andrew MacGregor Marshall, et d'universitaires, ont subi de vives réactions pour leurs reportages. La plupart préfèrent éviter ce risque, car ils ne pourraient plus se réveiller dans leur appartement d'Ari, assister à une conférence du Club des correspondants, manger de la street food avec leur petite amie thaïlandaise, aller dans un bar de Sukhumvit et commander des pizzas, tout en se sentant ouverts sur le monde. L'attrait de Bangkok est indéniable, tout comme le résultat: une image plate et confuse du pays, truffée de généralisations, où la lutte des classes et les aspirations des plus démunis sont ignorées.

Cet article a été produit par Globetrotter .

Kay Young est rédacteur et éditeur à la revue DinDeng (Thaïlande). Son ouvrage sur l'histoire révolutionnaire thaïlandaise paraîtra prochainement aux éditions LeftWord Books (Inde).

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2026/02/05/the-bangkok-bubblesoft-power-in-international-media/