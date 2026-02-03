La fille du colonel Kadhafi adresse un message au peuple iranien

Publié le par La Gazette du Citoyen

Aïcha Kadhafi, la fille du colonel Kadhafi, vit en exil à Oman. Elle a adressé un message au peuple iranien (publié le 28 janvier 2026 par Reddit):

Publicité
Aïcha Kadhafi

Aïcha Kadhafi

«Ô peuple iranien, inébranlable et épris de liberté !
Je vous parle d'un cœur empli de destruction, de douleur et de trahison. Je suis la voix d'une femme qui a vu son pays dévasté, non pas par des ennemis déclarés, mais après avoir été dupé par les sourires trompeurs de l'Occident et ses fausses promesses.
Je vous mets en garde: ne vous laissez pas berner par les paroles et les slogans mensongers des impérialistes occidentaux. Ils ont dit un jour à mon père, le colonel Kadhafi: «Si vous abandonnez vos programmes nucléaires et balistiques, le monde s'ouvrira à vous.»
Mon père, animé de bonnes intentions et croyant au dialogue, a choisi la voie des concessions. Mais au final, nous avons vu comment les bombes de l'OTAN ont réduit notre terre en ruines. La Libye a été noyée dans le sang et son peuple a été plongé dans la pauvreté, l'exil et la destruction.
Mes sœurs et mes frères iraniens, votre courage, votre dignité et votre résilience face aux sanctions, aux informateurs et à la guerre économique témoignent de l’honneur de votre nation et de la véritable liberté. Faire des concessions à l’ennemi n’engendre que destruction, division et souffrance. Négocier avec un loup ne sauvera pas les brebis et n’apportera pas une paix durable; cela ne fait que fixer la date du prochain repas!
L’histoire a prouvé que ceux qui ont tenu bon – de Cuba, du Venezuela et de la Corée du Nord à la Palestine – restent vivants dans le cœur des héros du monde et sont entrés dans l’histoire avec honneur. Et ceux qui ont capitulé ont été réduits en cendres, leurs noms oubliés.
Hommage au courageux peuple iranien!
Hommage à la résistance iranienne!
Hommage à la solidarité internationale avec le peuple palestinien!
Avec amour et compassion,
Aïcha Kadhafi»
URL de l'article en anglais:
https://www.reddit.com/r/iranian/comments/1qqbsxc/message_from_ayesha_gaddafi_sentletse_sentletse/

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Lettonie: un intellectuel russophone condamné à 10 ans de prison pour avoir participé à une conférence en ligne
Lettonie: un intellectuel russophone condamné à 10 ans de prison pour avoir participé à une conférence en ligne
1783: Les Britanniques libèrent les esclaves qui ont combattu pour eux lors de la guerre d'indépendance des États-Unis
1783: Les Britanniques libèrent les esclaves qui ont combattu pour eux lors de la guerre d'indépendance des États-Unis
Histoire: La Parthie était une Perse hellénisée et Byzance une Rome persane
Histoire: La Parthie était une Perse hellénisée et Byzance une Rome persane
Rojava lutte pour sa survie
Rojava lutte pour sa survie
Lettonie: un intellectuel russophone condamné à 10 ans de prison pour avoir participé à une conférence en ligne
Commenter cet article