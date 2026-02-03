La fille du colonel Kadhafi adresse un message au peuple iranien

«Ô peuple iranien, inébranlable et épris de liberté !

Je vous parle d'un cœur empli de destruction, de douleur et de trahison. Je suis la voix d'une femme qui a vu son pays dévasté, non pas par des ennemis déclarés, mais après avoir été dupé par les sourires trompeurs de l'Occident et ses fausses promesses.

Je vous mets en garde: ne vous laissez pas berner par les paroles et les slogans mensongers des impérialistes occidentaux. Ils ont dit un jour à mon père, le colonel Kadhafi: «Si vous abandonnez vos programmes nucléaires et balistiques, le monde s'ouvrira à vous.»

Mon père, animé de bonnes intentions et croyant au dialogue, a choisi la voie des concessions. Mais au final, nous avons vu comment les bombes de l'OTAN ont réduit notre terre en ruines. La Libye a été noyée dans le sang et son peuple a été plongé dans la pauvreté, l'exil et la destruction.

Mes sœurs et mes frères iraniens, votre courage, votre dignité et votre résilience face aux sanctions, aux informateurs et à la guerre économique témoignent de l’honneur de votre nation et de la véritable liberté. Faire des concessions à l’ennemi n’engendre que destruction, division et souffrance. Négocier avec un loup ne sauvera pas les brebis et n’apportera pas une paix durable; cela ne fait que fixer la date du prochain repas!

L’histoire a prouvé que ceux qui ont tenu bon – de Cuba, du Venezuela et de la Corée du Nord à la Palestine – restent vivants dans le cœur des héros du monde et sont entrés dans l’histoire avec honneur. Et ceux qui ont capitulé ont été réduits en cendres, leurs noms oubliés.

Hommage au courageux peuple iranien!

Hommage à la résistance iranienne!

Hommage à la solidarité internationale avec le peuple palestinien!

Avec amour et compassion,

Aïcha Kadhafi»

URL de l'article en anglais:

https://www.reddit.com/r/iranian/comments/1qqbsxc/message_from_ayesha_gaddafi_sentletse_sentletse/