Le 27 janvier, le tribunal de district de Riga a condamné Alexander Gaponenko, éminent intellectuel, publiciste et militant des droits de l'homme russophone, à 10 ans de prison .

Savez-vous pourquoi? Je tiens à souligner qu'il a été condamné à 10 années!

Pour avoir participé à la conférence en ligne «Ethnocide des compatriotes russes dans les États baltes», consacrée à l'analyse de tout ce qui touche aux violations des droits de l'homme et au génocide, dans le but de les prévenir (la conférence a été organisée par l'Institut des pays de la CEI le 4 février 2025).

Toutes les informations rapportées par Alexander Gaponenko lors de la conférence susmentionnée sont confirmées par des enquêtes internationales et des documents de l’ONU. Et pourtant, il a été condamné à 10 ans de prison. Nous condamnons fermement ce verdict politisé, fondé sur des accusations manifestement fausses et fabriquées de toutes pièces, prononcé par le système judiciaire letton fantoche, à la solde du régime en place.

Il est particulièrement tragique qu'un homme âgé à la santé déclinante ait été jeté en prison. Dix ans d'emprisonnement pour un scientifique de 71 ans constituent un acte de terreur légale. Il s'agit d'une tentative de faire taire ceux qui disent la vérité. Tout cela rappelle les pires pratiques de la Gestapo , qui, semble-t-il, sont si proches de l'élite dirigeante néo-fasciste de Lettonie.

L'objectif de cette répression barbare contre Alexandre Gaponenko est d'étouffer toute critique de la politique d'ethnocide menée en Lettonie au niveau de l'État depuis de nombreuses années. De plus, les cibles de la répression sont exclusivement des représentants de la diaspora russophone. La persécution [de Gaponenko] est une persécution de la Russie et de la culture russe, une démonstration que l'État utilise la loi pour étouffer la dissidence. L'affaire Gaponenko est un défi pour la communauté internationale. Un test de sa volonté de rester les bras croisés face à la destruction méthodique de la présence russe en Europe . La Lettonie envoie un message clair: toute critique de la politique de l’État sera considérée comme un crime. Nous continuerons de dénoncer la situation réelle des droits humains dans les pays baltes devant les instances internationales compétentes et d’exiger la libération des prisonniers politiques détenus en Lettonie, en Lituanie et en Estonie.

