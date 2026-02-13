Mark Zuckerberg souhaitait rester en contact avec Jeffrey Epstein

Parmi les nombreux éléments qui ressortent des révélations concernant Jeffrey Epstein publiées récemment par le Département de la Justice (DOJ), trois thèmes principaux se dégagent: d’une part, les personnes riches et puissantes qui niaient tout lien avec le milliardaire pédophile étaient souvent bien plus amicales envers lui qu’elles ne le laissaient paraître; d’autre part, il s’avère que ces membres de l’élite sont loin d’être les génies qu’on nous présente, ce qui remet en question les raisons pour lesquelles nous les laissons amasser des fortunes colossales et prendre des décisions aux conséquences considérables pour nos vies; et enfin, Epstein avait le don de s’attirer les faveurs de ces individus et d’exercer une influence sur eux, notamment en les impressionnant par sa propre intelligence supposée.

Ces trois éléments apparaissent dans les courriels relatifs à un dîner secret du 2 août 2015, en présence d'Epstein et de nombreux oligarques de la tech, dont Mark Zuckerberg, PDG de Meta. Ce dîner, révélé initialement par Vanity Fair en 2019, est devenu l'une des affaires Epstein les plus importantes de la semaine dernière, après la découverte d'une photo de la réunion et de plusieurs courriels relatifs. Ces documents révèlent la présence de personnalités influentes du secteur technologique, dont plusieurs sont devenues de fervents soutiens de Donald Trump, à mesure que l'ensemble du secteur a viré à droite. Parmi elles figuraient Peter Thiel, Elon Musk et Zuckerberg.

Le fonds Epstein du ministère de la Justice, riche de trois millions de documents, nous permet de reconstituer certains détails de ce dîner méconnu. Mais pour ceux qui espéraient y déceler des projets de domination mondiale ou des crimes indicibles, il s'avère que ce qu'il révèle est bien plus banal, quoique non moins inquiétant: des membres d'une élite du secteur technologique qui ressemble davantage à des riches naïfs qu'à des génies du mal, et qui se sont laissés facilement impressionner et charmer par un criminel sexuel multirécidiviste, car ce dernier était capable de projeter l'illusion de l'intelligence.

Méta et étoiles Michelin

D'une part, ces courriels nous éclairent un peu plus sur la nature exacte de la relation entre Zuckerberg et Epstein. L'équipe de Zuckerberg a renvoyé à une déclaration de 2019, publiée par son porte-parole au sujet de ce dîner, lors de sa première révélation : «Mark a croisé Epstein une seule fois, lors d'un dîner en l'honneur de scientifiques qui n'était pas organisé par Epstein. Mark n'a plus communiqué avec Epstein après ce dîner.»

Les courriels montrent que cette version est inexacte. Trois jours après le dîner, le 5 août, Lesely Groff, assistante de longue date d'Epstein, a transmis à Andrea Besmehn, chef de cabinet de longue date de Zuckerberg, le numéro de téléphone portable et l'adresse électronique du délinquant sexuel fiché, ainsi que ses propres coordonnées, précisant qu'«à la soirée, Mark avait demandé à Jeffrey de lui envoyer ses coordonnées».

«Pourriez-vous transmettre le message ci-dessous à Mark?» a écrit Groff.

«Bien noté, merci», a répondu Besmehn.

Ce fil de discussion par courriel a ensuite été transmis à Zuckerberg lui-même.

Un autre courriel montre qu'Epstein a donné des instructions à un assistant le même jour, bien qu'apparemment à un moment ultérieur, pour faire exactement la même chose, en disant également que «Mark m'a demandé de lui donner mes contacts».

Autrement dit, l'échange de courriels suggère que le fondateur de Facebook était, du moins initialement, désireux de rester en contact avec Epstein après l'avoir rencontré lors du dîner, et que, contrairement à sa déclaration de 2019, il a bien eu des contacts ultérieurs avec le délinquant sexuel condamné, indirectement par l'intermédiaire de son assistant, qui était reconnaissant de recevoir ses coordonnées.

Les deux hommes ont également été mis en contact directement par courriel par Reid Hoffman, le fondateur milliardaire de LinkedIn, qui avait organisé la rencontre et à qui Epstein avait écrit le soir même pour obtenir l'adresse courriel de Zuckerberg. «Jeffrey, Zuck», écrivait Hoffman trois jours plus tard, «voici vos contacts du dîner avec Ed Boyden, afin que la conversation puisse se poursuivre.» Jacobin a contacté Meta pour obtenir un commentaire et mettra à jour cet article si nous recevons une réponse.

L'empressement d'Epstein à entrer en contact avec Zuckerberg semblait contraster avec son attitude envers le milliardaire de la tech quelques années auparavant. Divers courriels témoignent de tentatives de mise en relation qui, apparemment, n'ont pas abouti, tentatives auxquelles Epstein ne paraissait pas toujours pleinement enthousiaste.

«Si vous pensiez que Zuckerberg valait la peine qu'on s'attarde sur lui, je pouvais prendre l'avion pour venir vous chercher à San Francisco ou vous y emmener en avion», a déclaré Epstein à Ian Osborne, un ancien intermédiaire britannique bien introduit dans la Silicon Valley, en août 2012.

Lors d'un échange le 20 mai avec une femme non identifiée, Epstein, dans un échange typiquement raciste et désinvolte, a déclaré que Zuckerberg était «gay», apparemment parce qu'il était marié à une femme asiatique.

«Je suis un peu surprise de voir combien d'Américains aiment les filles asiatiques, en Russie c'est une situation différente», a répondu la femme.

«Je vous l’ai dit, ils aiment les Asiatiques [sic] avec des petits seins», a répondu Epstein.

D'autres courriels révèlent la liste complète des invités au dîner, qui s'est tenu au restaurant Baumé, désormais fermé et doublement étoilé au Michelin, à Palo Alto, que Hoffman — un important donateur démocrate et un ami d'Epstein qui apparaît fréquemment dans les documents — avait «privatisé» pour l'occasion.

Outre Musk, Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan, le milliardaire Peter Thiel, Hoffman et Boyden, le neuroscientifique du MIT en l'honneur duquel le dîner a été organisé, quatre autres noms figurent sur la liste: Desiree Dudley, collègue de Boyden au MIT et mentor au sein de la fondation privée de Thiel; Michelle Yee, philanthrope et épouse de Hoffman; Joichi Ito, le capital-risqueur et associé d'Epstein qui dirigeait le MIT Media Lab à l'époque; et Navaid Farooq, l'ancien colocataire de Musk à l'université .

«Intelligences supérieures»

Au fait, de quoi a exactement porté cette «conversation» lors du dîner? D’autres échanges de courriels semblent permettre de reconstituer les faits. Par exemple, le même jour que l’échange mentionné plus haut, l’assistant d’Epstein a envoyé à Besmehn un lien YouTube vers une conférence du célèbre mathématicien Mikhaïl Gromov, à transmettre «à Mark de la part de Jeffrey».

Un autre courriel daté du même jour, cette fois envoyé directement par Epstein à Zuckerberg, fait spécifiquement référence à leur conversation, Epstein précisant que son courriel était une «réponse à la question qu'il m'a posée concernant la connectivité.»

«Si l’objectif est de réduire la pauvreté, j’estime qu’il existe des moyens bien plus simples que la connectivité, de loin», a écrit Epstein à Zuckerberg. «La confiance, les impôts et les transactions doivent être des éléments fondamentaux d’un nouveau système. En fin de compte, il s’agit de contrats sociaux.» (Jacobin a corrigé le texte d’Epstein, souvent truffé de fautes, pour en faciliter la lecture).

Dans ce courriel, Epstein critique avec tact un article de 2007 paru dans The Economist, article qui, selon lui, «semble avoir servi de base à votre conclusion concernant les profits», et le qualifie d'obsolète. L'article affirmait que lorsque les pêcheurs de la région du Kerala, en Inde, ont commencé à utiliser des téléphones portables à la fin des années 1990, leurs profits ont augmenté et les prix ont baissé. Ce qui, d'après le magazine, prouve que l'intervention de l'État dans l'économie n'est pas nécessaire à la prospérité, seules l'innovation du secteur privé et une meilleure connectivité suffisent.

Deux jours plus tôt, dans un courriel qu'il s'était adressé, Epstein s'était montré beaucoup plus virulent à l'égard de l'article, dont il avait copié-collé l'intégralité du texte. «Je ne suis pas un grand partisan du réductionnisme», avait-il écrit.

Autrement dit, il semble que Zuckerberg ait avancé un argument saugrenu selon lequel la pauvreté pourrait être éradiquée grâce à une plus grande «connectivité» — une idée qu'Epstein lui-même semblait traiter avec dédain — et qu'il ait fondé cela sur un article de The Economist paru huit ans plus tôt, concernant des pêcheurs recevant des téléphones portables, article qu'il avait, vraisemblablement, lu un jour.

Il semblerait que l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde, qui remodèle activement notre système politique et notre façon de penser, ait une vision du monde façonnée et informée de la même manière que votre oncle qui tue le temps dans la salle d'attente du médecin.

De son côté, Epstein – qui avait reçu une invitation de dernière minute à ce dîner apparemment préparé de longue date après avoir indiqué par courriel à Hoffman qu'il était en ville pour un autre événement – ​​semblait avoir des objectifs bien précis en assistant à cette réunion. Il confia à plusieurs associés que Zuckerberg et les autres oligarques de la tech présents, comme Musk, «veulent tous des informations sur l'argent», et plus particulièrement sur leur «besoin d'apprendre à le dépenser». Il exhorta également un autre ami, Joi Ito, également présent, à l'aider à «amener Zuckerberg à donner son avis sur un nouveau système financier».

«Facebook a déjà un système d'amis, et il serait très complexe d'empêcher les échanges de services», a expliqué Epstein.

L'idée de faire de Facebook le fondement d'un nouveau système financier basé sur l'échange de services est à peine plus cohérente et sensée que celle selon laquelle la pauvreté pourrait être éradiquée par une plus grande «connectivité». Pourtant, cela n'a apparemment pas empêché Zuckerberg d'être impressionné par Epstein et de vouloir rester en contact avec lui. Cela n'a pas non plus empêché Hoffman de rapporter à Epstein que sa femme l'avait qualifié de «plus bavard parmi les esprits brillants» lors du dîner.

Les périls de l'oligarchie

On ignore si, et dans quelle mesure, Epstein et Zuckerberg ont communiqué au cours des années suivantes.

Après avoir quitté la Californie pour son ranch du Nouveau-Mexique le lendemain du dîner, Epstein a invité Zuckerberg à lui rendre visite, lui disant que c'était «un endroit assez inhabituel et privé», et il a dit à Hoffman qu'il avait également suggéré à Zuckerberg lors du dîner de lui rendre visite à New York pendant l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il y aurait des «dirigeants mondiaux», des «ministres des finances» et «des déjeuners et dîners conviviaux, etc.». Il a déclaré plus tard à Hoffman qu'il avait «tenté de joindre» Zuckerberg mais qu'il n'avait «pas eu de réponse».

Aucun courriel du PDG de Meta à Epstein ne figure dans la série de documents publiée. La seule autre trace de contact remonte à trois ans plus tard, lorsqu'Epstein a suggéré à son amie Kathy Ruemmler, ancienne conseillère juridique de Barack Obama à la Maison-Blanche, de «transmettre un message à Mark ou Sherl» — très probablement l'ancienne dirigeante de Meta, Sheryl Sandberg — pour lui dire qu'ils «partagent la même vision» et qu'«ils peuvent s'amuser, accomplir de grandes choses et contribuer ensemble au changement». Ruemmler et Epstein ont ensuite débattu du caractère «trop empressé» de cette démarche et du degré d'empressement approprié.

Tout cela nous offre un aperçu d'un monde auquel nous n'avons généralement pas accès: un monde où des «intellectuels de haut rang» autoproclamés, disposant d'une fortune colossale, privatisent des restaurants hors de prix pour y tenir des conversations privées sur des idées prétendument révolutionnaires. C'est aussi un monde qui se révèle d'une superficialité frappante, où l'expertise dans un domaine précis – investissement, programmation ou, par exemple, aérospatiale – conduit certains à se croire experts en tout et, plus important encore, à s'arroger le droit et le devoir de remodeler le monde à leur guise.

Tout cela peut paraître inoffensif lorsque les idées qui séduisent cette élite sont absurdes, comme lutter contre la pauvreté par la «connectivité» ou transformer Facebook en un nouveau système financier fondé sur le favoritisme. Mais étant donné que plusieurs participants au dîner d'août 2015 ont opéré un virage à droite marqué depuis l'ère Obama – et que même un important donateur démocrate parmi eux est un adversaire financièrement puissant de l'aile gauche dissidente du parti – il est facile de comprendre comment un intérêt naïf pour des idées novatrices et visionnaires peut rapidement prendre une tournure plus sinistre. Epstein – avec ses agressions sexuelles généralisées et son intérêt pour diverses sciences marginales, dont l'eugénisme et la fécondation de nombreuses femmes pour imprégner l'humanité de son ADN – n'en est que la version la plus extrême et la plus inquiétante.

Parfois, l'élite oligarchique utilise le pouvoir incontrôlé que nous lui avons permis d'accumuler pour presque conquérir l'espace ou faire semblant d'être douée aux jeux vidéo. Parfois, elle l'utilise à des fins eugéniques et pour tenter de plonger des millions de personnes dans un chômage de longue durée . Dans tous les cas, une question se pose: est -ce vraiment ce genre de personnes que nous voulons voir façonner notre politique, notre culture, notre économie et nos vies?

Contributeurs

Branko Marcetic est rédacteur au Jacobin et auteur de "Yesterday's Man: The Case Against Joe Biden".

URL de l'article en anglais:

https://jacobin.com/2026/02/zuckerberg-epstein-big-tech-elite