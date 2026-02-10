''Piégée'' et ''Manipulée'': Déclaration officielle de Valéria Chomsky concernant Jeffrey Epstein

Comme beaucoup le savent, mon mari, Noam Chomsky, aujourd'hui âgé de 97 ans, est confronté à de graves problèmes de santé suite à un accident vasculaire cérébral dévastateur survenu en juin 2023. Actuellement, Noam est sous soins médicaux 24h/24 et 7j/7 et est totalement incapable de parler ou de participer à un débat public.

Depuis cette crise sanitaire, je me suis entièrement consacrée au traitement et au rétablissement de Noam, étant la seule responsable de lui et de ses soins médicaux. Noam et moi ne bénéficions d'aucune aide en relations publiques. C'est pourquoi je ne peux aborder la question de nos contacts avec Jeffrey Epstein que maintenant.

Noam et moi ressentons un profond poids face aux questions non résolues concernant nos relations passées avec Epstein. Nous ne souhaitons pas laisser ce chapitre dans l'ambiguïté.

Tout au long de sa vie, Noam a insisté sur le fait que les intellectuels ont la responsabilité de dire la vérité et de dénoncer les mensonges, surtout lorsque ces vérités sont difficiles à accepter pour eux-mêmes.

Comme chacun sait, Noam a pour habitude de croire en la bonne foi des gens. Dans ce cas précis, sa confiance excessive a conduit à de graves erreurs de jugement de notre part à tous les deux.

Des questions ont légitimement été soulevées concernant les rencontres de Noam avec Epstein, et concernant l'assistance administrative fournie par son bureau dans une affaire financière privée — une affaire qui n'avait absolument aucun lien avec les agissements criminels d'Epstein.

Noam et moi avons rencontré Epstein en même temps, lors d'un événement professionnel de Noam en 2015. À cette époque, la condamnation d'Epstein en Floride en 2008 était encore méconnue du grand public, y compris de Noam et moi. La situation a changé après la publication de l'article du Miami Herald en novembre 2018.

Lors de notre première rencontre avec Epstein, il se présenta comme un philanthrope scientifique et un expert financier. En se présentant ainsi, Epstein attira l'attention de Noam et ils commencèrent à correspondre. Sans le savoir, nous avons ouvert la porte à un cheval de Troie.

Epstein a commencé à entourer Noam, lui envoyant des cadeaux et créant des occasions de discussions intéressantes sur des sujets que Noam explorait activement. Nous regrettons de ne pas avoir perçu cette stratégie comme une tentative de nous piéger et de saper les causes défendues par Noam.

Nous avons déjeuné une fois au ranch d'Epstein, à l'occasion d'un événement professionnel; nous avons dîné dans sa maison de ville à Manhattan et séjourné à plusieurs reprises dans un appartement qu'il nous avait proposé lors de nos visites à New York. Nous nous sommes également rendus dans son appartement parisien un après-midi, lors d'un voyage d'affaires. Dans tous les cas, ces visites étaient liées aux engagements professionnels de Noam. Nous ne sommes jamais allés sur son île et ignorions tout de ce qui s'y passait.

Nous avons participé à des réunions, des déjeuners et des dîners en présence d'Epstein, où des sujets académiques étaient abordés. Nous n'avons jamais constaté de comportement inapproprié, criminel ou répréhensible de la part d'Epstein ou de quiconque. À aucun moment nous n'avons vu d'enfants ou de mineurs.

Epstein a proposé des rencontres entre Noam et des personnalités qui l'intéressaient, en raison de leurs perspectives différentes sur des thèmes liés à son travail et à sa pensée. C'est dans ce contexte académique que Noam a rédigé une lettre de recommandation.

Le courriel de Noam à Epstein, dans lequel ce dernier sollicitait des conseils concernant la presse, doit être replacé dans son contexte. Epstein avait affirmé à Noam être victime d'une persécution injuste, et Noam s'appuyait sur sa propre expérience des controverses politiques avec les médias. Epstein a élaboré un récit manipulateur de son affaire, auquel Noam, de bonne foi, a cru. Il est désormais évident que tout était orchestré, Epstein ayant notamment pour objectif de redorer son image par association avec une personne comme Noam.

Les critiques de Noam n'ont jamais visé le mouvement féministe ; au contraire, il a toujours soutenu l'égalité des sexes et les droits des femmes. En réalité, Epstein a exploité les critiques publiques de Noam à l'égard de ce qu'on a appelé la «cancel culture» ​​pour se présenter comme une victime.

Ce n'est qu'après la seconde arrestation d'Epstein en juillet 2019 que nous avons pris pleinement conscience de l'ampleur et de la gravité de ce qui n'étaient alors que des accusations – désormais confirmées –: des crimes odieux contre des femmes et des enfants. Nous avons commis une négligence en ne menant pas d'enquête approfondie sur son passé. Ce fut une grave erreur, et je présente mes excuses à ce sujet au nom de nous deux. Noam m'avait confié, avant son AVC, qu'il partageait ce sentiment.

En 2023, la première réaction publique de Noam aux questions concernant Epstein n'a pas suffisamment pris en compte la gravité des crimes de ce dernier ni la souffrance persistante de ses victimes, principalement parce qu'il considérait comme allant de soi qu'il condamnait ces crimes. Or, une position ferme et explicite sur de tels sujets est toujours indispensable.

Nous avons tous deux été profondément troublés de réaliser que nous avions fréquenté quelqu'un qui se présentait comme un ami serviable, mais qui menait une vie cachée faite d'actes criminels, inhumains et pervers.

Depuis la révélation de l'ampleur de ses crimes, nous sommes sous le choc.

Pour clarifier la situation concernant le chèque: Epstein a demandé à Noam de concevoir un défi linguistique qu’il souhaitait instaurer comme prix régulier. Noam s’y est attelé et Epstein a envoyé un chèque de 20,000 dollars américains en guise de paiement. Le bureau d’Epstein m’a contacté pour organiser l’envoi du chèque à notre domicile.

Concernant le transfert d'environ 270,000 dollars rapporté, je tiens à préciser qu'il s'agissait intégralement des fonds propres de Noam. À l'époque, Noam avait constaté des incohérences dans ses ressources de retraite qui menaçaient son indépendance financière et lui causaient une grande détresse. Epstein lui a proposé une assistance technique pour résoudre ce problème précis.

Dans cette affaire, Epstein a agi en conséquence, récupérant les fonds pour Noam, dans un geste de bienveillance et très probablement dans le cadre d'une manœuvre visant à obtenir un accès plus direct à Noam. Epstein n'a agi qu'en qualité de conseiller financier dans ce cas précis. À ma connaissance, Epstein n'a jamais eu accès à nos comptes bancaires ni à nos comptes d'investissement.

Il est également important de préciser que Noam et moi n'avons jamais eu d'investissements avec Epstein ou son bureau, ni individuellement ni en couple.

J'espère que ce texte permettra, avec le recul, de clarifier et d'expliquer les échanges entre Noam Chomsky et Epstein. Noam et moi-même sommes pleinement conscients de la gravité des crimes de Jeffrey Epstein et des profondes souffrances de ses victimes. Rien dans cette déclaration ne vise à minimiser ces souffrances, et nous exprimons notre solidarité inconditionnelle avec les victimes.

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2026/02/09/ensnared-and-manipulated-official-statement-by-valeria-chomsky-regarding-jeffrey-epstein/