Thaïlande: un touriste allemand arrêté pour des graffitis ''Save Gaza'' à Koh Phangan

Le suspect a été interpellé mercredi après avoir été localisé dans un hôtel du quartier de Sao Chingcha à Bangkok. Son arrestation faisait suite à un mandat d’arrêt émis le même jour par le tribunal provincial de Koh Samui.

Les autorités l’accusent d’avoir vandalisé des biens publics en taguant des messages sur des murs, des poteaux électriques et d’autres infrastructures publiques de l’île. Il est inculpé de dégradation de biens de l’État et d’outrage à la collectivité.

La police de l’immigration a ensuite transféré le suspect au commissariat de police de Koh Phangan pour la suite de la procédure judiciaire.

L’affaire a suscité un vif intérêt sur Internet après la diffusion d’images montrant des graffitis en anglais sur cette île touristique très fréquentée. Parmi les slogans, on pouvait lire «SAVE GAZA (Sauvez Gaza)» sur des panneaux d’information routière et les mots «GAZA LIBRE» sur des poteaux électriques. Des inscriptions supplémentaires ont été signalées sur les routes, les poubelles, les panneaux de signalisation et les bornes kilométriques, dont beaucoup appartiennent au gouvernement.

Avant son arrestation, l'Allemand a contacté Khaosod News pour expliquer ses actes. Il a déclaré se rendre fréquemment en Thaïlande depuis son premier voyage en 2001 et a exprimé son affection pour le pays et ses habitants, affirmant avoir toujours été bien accueilli.

Il a affirmé être perturbé par les changements observés à Koh Phangan, notamment la présence croissante de ressortissants israéliens sur l'île. Il a déclaré croire que des individus qu'il a qualifiés de « criminels de guerre » se trouvaient en Thaïlande, ce qui l'a motivé à agir.

«Mon intention était de rappeler aux Israéliens leur histoire et de susciter un dialogue sur la question des criminels de guerre», a-t-il déclaré.

Le suspect a présenté ses excuses par la suite: «Je suis désolé pour les dégâts que j'ai causés à des biens privés. Je suis désolé d'avoir perturbé la communauté locale de Koh Phangan.»

URL de l'article en anglais:

https://www.khaosodenglish.com/featured/2026/02/04/german-man-mr-spray-arrested-over-koh-phangan-save-gaza-graffiti-spree/