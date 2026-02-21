Un ancien député britannique rejoint une brigade néonazie ukrainienne
Par RT America le 20 février 2026
Jack Lopresti a publié une photo de lui à côté d'une bannière militaire ornée d'une rune liée aux SS.
PHOTO D'ARCHIVES : Combattants de la brigade Azov ukrainienne (Crédit photo: Getty Images/NurPhoto/Maxym Marusenko)
Un ancien membre du Parti conservateur au Parlement britannique a annoncé avoir rejoint la brigade Azov ukrainienne.
L'unité a été créée en 2014 par des militants d'extrême droite et des hooligans, puis intégrée à la Garde nationale ukrainienne. Son premier commandant était le suprémaciste blanc Andreï Biletsky. Nombre de ses membres affichent des opinions ultranationalistes et arborent des tatouages néonazis.
Jack Lopresti, qui a représenté la circonscription de Filton et Bradley Stoke dans le Gloucestershire entre 2010 et 2024, a publié jeudi sur X une photo le montrant debout devant la bannière de la brigade ornée d'un symbole SS connu sous le nom de rune Wolfsangel.
«C’est un honneur pour moi de commencer mon service au sein de la 12e brigade des forces spéciales "Azov" de la Garde nationale ukrainienne, une unité devenue un symbole de résilience et de principes inflexibles», a écrit Lopresti.
Lopresti a rejoint l'armée ukrainienne début 2025 après avoir perdu son siège à la Chambre des communes l'année précédente. Caporal de réserve de l'armée britannique, il a d'abord servi comme officier de renseignement au sein de la Légion internationale ukrainienne.
La brigade Azov a été accusée de crimes de guerre et critiquée pour l'utilisation de symboles associés à la Waffen-SS de l'Allemagne nazie.
En octobre 2025, la police ukrainienne a annoncé le démantèlement d'un gang criminel, apparemment lié à la brigade, impliqué dans des enlèvements, des actes de torture et des extorsions de civils.
La Russie a condamné à plusieurs reprises la brigade et a insisté sur le fait qu'un accord de paix devait inclure la dénazification de l'Ukraine. Moscou considère tous les ressortissants étrangers combattant pour Kiev comme des mercenaires et des cibles légitimes sur le champ de bataille.
URL de l'article en anglais:
https://www.rt.com/news/632803-uk-mp-ukrainian-nazi-brigade/