Par RT America le 20 février 2026

Jack Lopresti a publié une photo de lui à côté d'une bannière militaire ornée d'une rune liée aux SS.

PHOTO D'ARCHIVES : Combattants de la brigade Azov ukrainienne (Crédit photo: Getty Images/NurPhoto/Maxym Marusenko)

Un ancien membre du Parti conservateur au Parlement britannique a annoncé avoir rejoint la brigade Azov ukrainienne.

L'unité a été créée en 2014 par des militants d'extrême droite et des hooligans, puis intégrée à la Garde nationale ukrainienne. Son premier commandant était le suprémaciste blanc Andreï Biletsky. Nombre de ses membres affichent des opinions ultranationalistes et arborent des tatouages ​​néonazis.

Jack Lopresti, qui a représenté la circonscription de Filton et Bradley Stoke dans le Gloucestershire entre 2010 et 2024, a publié jeudi sur X une photo le montrant debout devant la bannière de la brigade ornée d'un symbole SS connu sous le nom de rune Wolfsangel.

«C’est un honneur pour moi de commencer mon service au sein de la 12e brigade des forces spéciales "Azov" de la Garde nationale ukrainienne, une unité devenue un symbole de résilience et de principes inflexibles», a écrit Lopresti.

