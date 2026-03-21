À qui appartient le Groenland et pourquoi l’histoire de cette île est plus complexe qu’il n’y paraît?

La question de la souveraineté du Groenland résonne à travers l'histoire, remontant sans doute à l'époque viking. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, cette question a pris une importance géopolitique accrue et en constante évolution…

Par James Osborne pour History Extra le 15 janvier 2025

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Illustration de Vikings naviguant sur un drakkar à travers l'Atlantique

Recouvert de glace et de toundra accidentée, le Groenland est la plus grande île du monde. Situé dans les eaux froides de l'Atlantique Nord et traversant le cercle polaire arctique, ce paysage peu peuplé a longtemps semblé vivre en marge de la géopolitique et de l'histoire.

Mais le Groenland a toujours eu une importance plus grande qu'on ne le croit. En réalité, son importance stratégique s'étend sur des siècles; son histoire est intimement liée à de nombreux récits, des Vikings aux superpuissances de la Guerre froide, toutes cherchant à y imposer leur vision. À qui a appartenu le Groenland au fil de l'histoire, et pourquoi cette île est-elle devenue un enjeu stratégique majeur?

La ville de Nuuk, la capitale du Groenland. (Photo de Vittoriano Rastelli/Getty Images)

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À qui appartient le Groenland?

Le Groenland appartient au Danemark, mais il fonctionne comme un territoire autonome et autogouverné.

L'île a été officiellement intégrée au royaume danois en 1953, mais elle est depuis devenue de plus en plus indépendante de son État souverain, en adoptant des lois qui ont accru sa responsabilité en matière de gouvernance.

Le Groenland est-il un pays?

Le Groenland n'est officiellement pas un pays, mais un territoire du Royaume du Danemark qui s'oriente de plus en plus vers l'autonomie.

Le Groenland s'autogère désormais dans la plupart des domaines intérieurs, notamment l'éducation, la santé et les ressources naturelles, mais le Danemark conserve le contrôle de la défense et des affaires étrangères.

Le Groenland fait-il partie de l'Amérique du Nord ?

Géographiquement, le Groenland fait partie du continent nord-américain.

Son immense territoire se situe sur la plaque tectonique nord-américaine et est plus proche du Canada que de l'Europe.

Cependant, le Groenland est fermement ancré dans la sphère culturelle et politique de l'Europe, notamment grâce à sa longue association avec le Danemark.

Mais cela n'a pas toujours été le cas.

Une histoire complète de la «propriété» du Groenland

Pendant des milliers d'années à l'époque préhistorique, les Paléo-Esquimaux ont exploré le Groenland, cherchant à exploiter son potentiel grâce à l'accès à ses vastes territoires de chasse. Mais la survie de ces populations représentait un défi constant, exigeant une connaissance approfondie des glaces mouvantes et une maîtrise des rythmes des saisons arctiques.

Le Groenland a existé dans cet état – offrant un foyer à de petites populations de passage – pendant au moins 4,500 ans, jusqu'à l'arrivée d'Erik le Rouge entre 982 et 985 après J.-C.

Erik le Rouge débarque sur une côte. (Photo : Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images)

Erik le Rouge arrive

La première véritable «possession» du Groenland au sens formel du terme remonte à l'arrivée d'Erik le Rouge à la fin du Xe siècle.

Banni d'Islande pour meurtre, Erik navigua vers l'ouest et découvrit le Groenland, qu'il nomma de manière trompeuse dans le but d'y attirer des colons.

Cette stratégie s'avéra payante: de petits villages s'établirent le long de la côte sud-ouest de l'île. Pendant des siècles, les colons persistèrent, survivant grâce à l'agriculture et au commerce avec l'Europe, tout en luttant contre le froid croissant du Petit Âge glaciaire.

Ces Vikings du Groenland étaient si renommés qu'ils ont fait l'objet de leur propre saga, la Saga des Groenlandais, qui raconte comment le fils d'Erik, Leif Erikson, a navigué vers l'ouest depuis le Groenland et a atteint le Vinland – aujourd'hui connu sous le nom de Terre-Neuve.

La saga raconte également l'histoire dramatique de Freydís Eiríksdóttir, la fille d'Erik, dont les exploits audacieux et brutaux ont cimenté sa place dans la légende viking.

Mais si les Vikings considéraient le Groenland comme leur lointain avant-poste, il ne leur appartint jamais vraiment. Au XVe siècle, avec le déclin de l'ère viking, les établissements vikings sur l'île disparurent, engloutis par une combinaison de facteurs: changements climatiques, isolement et évolution des routes commerciales.

La revendication du Danemark sur le Groenland

Le Groenland aurait pu disparaître des cartes européennes sans Hans Egede, un missionnaire dano-norvégien à la vision audacieuse. En 1711, Egede entreprit une campagne pour convaincre la couronne de soutenir son voyage au Groenland, officiellement pour convertir au christianisme les derniers colons vikings (qu'il croyait encore habiter l'île et qui, potentiellement, retournaient au paganisme viking).

Arrivé au Groenland en 1721 avec une petite flotte, Egede découvrit des communautés inuites vivant dans un monde profondément différent du sien et de ce qu'il avait imaginé. Malgré cela, il resta au Groenland et, faute de trouver les populations nordiques qu'il s'attendait à rencontrer, il noua des liens avec les Inuits Kalaallit du Groenland.

Cette mission marqua le début des revendications modernes du Danemark sur le Groenland, et Egede établit la capitale de l'île, Godthåb, aujourd'hui connue sous le nom de Nuuk, durant son séjour sur l'île.

Après l'expédition d'Egede, l'île devint un site de colonies danoises et fut intégrée à l'État danois, dans un souci d'expansion. Le Danemark, petite puissance européenne à l'influence déclinante, cherchait à renforcer son statut. Le Groenland, bien qu'inadapté, représentait un moyen d'y parvenir.

Pendant des siècles, la domination danoise sur le Groenland fut plus symbolique que pratique. Le paysage en grande partie inhospitalier de l'île semblait largement dénué d'importance sur la scène internationale, une terre lointaine et périphérique qui ne présentait que peu d'intérêt pour les grands empires européens.

Mais cette perception allait changer radicalement au XXe siècle, lorsque le Groenland se retrouva soudainement au centre des affaires mondiales.

Des divisions de soldats allemands défilent dans les rues de Copenhague. (Photo de Mondadori via Getty Images)

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