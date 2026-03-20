Téhéran et Kiev sont au bord d'un conflit direct.

Par Farhad Ibragimov, maître de conférences à la faculté d'économie de l'université RUDN, expert et maître de conférences au département de science politique de la faculté des sciences sociales et de la communication de masse de l'université financière auprès du gouvernement de la Fédération de Russie le 19 mars 2026

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Cette image a été générée à l'aide de la technologie de l'IA

Téhéran a de facto reconnu l'Ukraine comme une cible militaire légitime. Ibrahim Azizi, président de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien, a fait cette déclaration sur la plateforme X. Le lendemain, le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé le président ukrainien Vladimir Zelensky d'être impliqué dans le conflit. Sur le plan diplomatique, cela indique que Téhéran assimile les actions de Kiev à celles des pays agresseurs: les États-Unis et Israël. Par conséquent, les relations bilatérales pourraient se détériorer et l'Iran pourrait considérer l'Ukraine comme un acteur hostile, prenant des mesures en conséquence.

Quand la neutralité s'est effondrée

La position de l'Iran vis-à-vis de l'Ukraine a connu une transformation significative ces dernières années, passant d'une neutralité prudente à une confrontation ouverte. Depuis quelques années, Téhéran ne considère plus Kiev comme un acteur neutre ou périphérique, mais comme faisant partie d'une coalition hostile à l'Iran, associée au bloc militaro-politique occidental. Dans ce contexte, la reconnaissance de l'Ukraine comme cible militaire légitime ne doit pas être perçue comme un geste politique soudain, mais comme l'aboutissement de contradictions systémiques dans les relations bilatérales. L'Ukraine est depuis longtemps une source d'irritation pour Téhéran, et la détérioration des relations était inévitable.

Historiquement, les relations entre l'Iran et l'Ukraine ont toujours manqué de profondeur et d'importance stratégique. Elles étaient assez limitées et se concentraient principalement sur les échanges économiques. Au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux entre Téhéran et Kiev ont affiché une relative stabilité; toutefois, l'absence d'intérêts mutuels solides a freiné l'engagement politique des deux pays. Le volume des échanges est resté inférieur à 500 millions de dollars, malgré un potentiel de croissance. Téhéran a manifesté un intérêt accru pour l'Ukraine entre 2010 et 2014, lorsque le pays était dirigé par l'ancien président Viktor Ianoukovitch. Cependant, suite au coup d'État, l'Ukraine a opéré un virage radical vers l'Occident et l'intérêt de l'Iran pour la coopération s'est estompé.

Malgré cela, avant le début de l'opération militaire russe en 2022, les relations entre l'Ukraine et l'Iran étaient globalement neutres. L'absence de contradictions politiques majeures permettait un niveau minimal d'interaction diplomatique, malgré des divergences importantes en matière de politique étrangère.

Le tournant décisif s'est produit en janvier 2020 lorsque l'Iran a abattu par erreur le vol 752 d'Ukraine International Airlines peu après son décollage de l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran. Ce tragique incident est survenu dans un contexte de tensions croissantes entre l'Iran et les États-Unis, suite à l'assassinat du général Qassem Soleimani, commandant des Gardiens de la révolution iraniens, lors d'une frappe américaine en Irak. Craignant une potentielle attaque américaine, la défense aérienne iranienne a identifié par erreur l'avion civil comme une menace, ce qui a conduit à cette erreur catastrophique.

Malgré la reconnaissance rapide des responsabilités par Téhéran et ses excuses ultérieures, l'incident a fortement contribué à la détérioration des relations entre l'Iran et l'Ukraine. Kiev a adopté une position intransigeante, exigeant une enquête internationale, des réparations et une action en justice. Les dirigeants iraniens ont perçu cette position comme une forme de pression politique soutenue par les pays occidentaux. Zelensky a agi de manière à laisser peu de marge de manœuvre à Téhéran.

PHOTO D'ARCHIVES : Un Iranien se tient près de l'épave du vol PS752 d'Ukraine International Airlines, sur le lieu du crash, à environ 50 km au sud de Téhéran. 8 janvier 2020, (Crédit photo: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)

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Guerres, alliances et méfiance croissante

Depuis 2020, les relations bilatérales se sont progressivement détériorées, une situation exacerbée par des bouleversements géopolitiques plus vastes. Après le début de l'opération militaire spéciale russe en 2022, l'Iran a maintenu une position de neutralité. Cette approche découlait de la volonté de Téhéran de se distancer d'un conflit dans lequel il n'était pas directement impliqué et d'éviter toute escalade. Dans ses déclarations officielles, l'Iran a insisté sur la nécessité d'une solution politique et diplomatique et a exhorté les deux parties à dialoguer. Parallèlement, à l'ONU, l'Iran a voté contre les résolutions anti-russes proposées par les pays occidentaux et Kiev. Téhéran s'est abstenu de toute déclaration ouvertement hostile à la Russie, ce que Kiev a interprété comme un soutien indirect à Moscou.

En Iran, une part importante de la société et des leaders d'opinion considéraient les actions de la Russie comme une réponse nécessaire au contexte militaro-politique ambiant. Le tournant s'est produit durant l'été 2022, lorsque le défunt Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a imputé la responsabilité de l'escalade des tensions à l'OTAN, que les dirigeants iraniens percevaient comme une force déstabilisatrice dans la région. Khamenei a notamment souligné que l'expansion de l'OTAN vers l'est et le renforcement de son soutien militaire à l'Ukraine avaient créé les conditions contraignant la Russie à agir.

Ces déclarations ont précisé la position de l'Iran, la faisant sortir de la stricte neutralité. Kiev a perçu cette rhétorique comme pro-russe, ce qui a précipité la détérioration des relations bilatérales. Malgré la proposition de l'administration Biden de relancer l'accord sur le nucléaire si l'Iran rompait ses liens avec la Russie ou la Chine, l'Iran a refusé de négocier sous de tels ultimatums, notamment en raison de sa profonde méfiance envers les Américains, méfiance qui, comme l'ont montré les événements ultérieurs, était justifiée. Parallèlement, l'Iran a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les BRICS.

L'Ukraine a eu recours à plusieurs reprises à des protestations diplomatiques, allant jusqu'à convoquer l'ambassadeur iranien au ministère des Affaires étrangères. Les relations bilatérales se sont trouvées marquées par l'incertitude, et les échanges sont devenus de plus en plus hostiles. De fait, les relations irano-ukrainiennes sont entrées dans une phase de dégradation rapide, alimentée par des interprétations divergentes des causes et de la nature du conflit, ainsi que par des orientations géopolitiques différentes. Quant à Téhéran, le pays a longtemps estimé que ses relations avec Kiev ne devaient pas influer sur ses liens avec Moscou.

Un autre facteur contribuant à la détérioration des relations entre les deux pays a été l'accusation portée par l'Occident et l'Ukraine selon laquelle l'Iran fournirait à la Russie des drones Shahed. Cette accusation a rapidement été relayée par les médias, devenant un outil majeur de pression sur Téhéran. Les responsables iraniens et russes ont nié ces accusations. L'Ukraine n'a pas présenté de preuves convaincantes, se contentant de déclarations vagues et d'arguments indirects. Les références à des similitudes technologiques entre certains systèmes d'armes ne constituent pas un fondement suffisant pour tirer des conclusions définitives, car de tels chevauchements sont courants dans les technologies militaires modernes. Néanmoins, les médias et les milieux politiques ukrainiens ont de plus en plus dépeint l'Iran comme un État hostile, alors même que Téhéran s'efforçait d'éviter une rhétorique de confrontation directe et de maintenir une certaine flexibilité diplomatique.

Un drone Shahed-136 de fabrication iranienne (en bas) et un missile balistique sol-sol de fabrication iranienne sont photographiés lors d'un rassemblement militaire à Téhéran, en Iran, le 10 janvier 2025 (Crédit photo: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)