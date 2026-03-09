La politique peut être très brutale. Pourtant, généralement, tant qu'elle ne dégénère pas en guerre, un minimum de façade de bienséance est maintenu, au moins en public. C'est particulièrement vrai pour les gouvernements qui dépendent vitalement du soutien d'autrui. L'Ukraine, sous le règne de Volodymyr Zelensky, jamais réélu, est cependant loin d'être un système politique normal.

C’est dans ce contexte qu’il faut analyser la dernière bourde de Volodymyr Zelensky: il a menacé le Premier ministre hongrois Viktor Orban , lui disant qu’il confierait l’adresse du Premier ministre à «ses gars» de l’armée afin qu’ils puissent « communiquer avec lui dans leur propre langue ». De toute évidence, il ne s’agit plus d’une simple allusion à la violence, mais plutôt de la provocation d’un parrain de la mafia déposant une tête de cheval sur votre oreiller ou une balle sur votre paillasson. La raison? Orban exerce son droit, au sein de l’UE, de refuser un énième «prêt» insensé – de ceux qui ne seront jamais remboursés, du moins pas par les Ukrainiens – au régime de Zelensky, gangrené par la corruption.

Orban a raison concernant ce «prêt», bien sûr. Pourtant, ce n'est même pas le cœur du scandale. Le problème, c'est que Zelensky se croit autorisé à proférer une menace directe, digne de la mafia, contre le dirigeant d'un État membre de l'UE. Concernant Zelensky, rien de surprenant. Il est à la tête d'un régime qui mêle un sentiment de supériorité aberrant, des exigences effrontées, une corruption outrancière et un passé répugnant d'opérations de sabotage et d'assassinat, même contre ses soutiens occidentaux. Qu'on interroge les Allemands qui ont encore un peu de courage sur l'attaque de Nord Stream, par exemple. Ou, si vous n'en trouvez pas, demandez à Viktor Orban, qui a qualifié à juste titre ces actes de «terrorisme d'État».

Ce qui mérite d'être souligné plus encore que le sentiment d'impunité pervers de Zelensky, c'est qu'il a des raisons de se sentir ainsi. Certes, la Commission européenne a publiquement protesté contre son comportement barbare. Mais soyons réalistes, il ne s'agit que d'une formalité, d'une simple tape sur les doigts pour les apparences. Ce qui compte vraiment, c'est que l'Occident dans son ensemble, et plus récemment les «élites» de l'UE, ont passé des années à encourager Zelensky et son régime en alimentant la corruption en Ukraine, en acceptant et en propageant les mensonges de Kiev, et en étouffant toute critique de cette politique, qualifiée de «propagande russe».

Au sein même de l'UE, la Hongrie et la Slovaquie ont été harcelées et mises au ban de la société pour avoir refusé de se soumettre à ce traitement de faveur accordé au régime de Zelensky. Il est d'autant plus remarquable que ces deux pays aient globalement maintenu leurs positions, malgré des concessions répétées.

Ainsi, coïncidence ou non, il est frappant de constater que, le lendemain même de la crise de colère de Zelensky, accusé d'appartenir à la mafia, la Hongrie a frappé son régime corrompu là où ça fait mal : au cours d'une opération spectaculaire et délibérée – cagoules, gilets pare-balles et fusils d'assaut en prime, le tout filmé –, les forces antiterroristes hongroises ont intercepté un convoi de devises et d'or ukrainiens traversant leur territoire à bord de deux fourgons blindés. Sept Ukrainiens ont été arrêtés et placés en détention provisoire. Les autorités hongroises ont saisi 40 millions de dollars, 35 millions d'euros et environ neuf kilogrammes d'or. Si les personnes détenues ont été libérées et sont rentrées en Ukraine, l'argent, l'or et les fourgons sont restés en Hongrie.

Kiev a qualifié les mesures hongroises de «terrorisme d'État», une affirmation aussi absurde que l'analyse d'Orbán concernant l'attaque de Nord Stream est convaincante. Le gouvernement ukrainien et la banque Oshchad, qui avait organisé le transport, affirment que tout était parfaitement légal, mais les autorités hongroises ont une tout autre version des faits. Leurs douanes soupçonnent le transport d'être lié à une opération de blanchiment d'argent . Elles affirment également que parmi les personnes interpellées figurait un ancien général de haut rang du SBU, le service de renseignement et de police secrète ukrainien. Des journalistes ukrainiens, quant à eux, ont même identifié ce général comme étant Genady Kuznetsov, ancien directeur du Centre des opérations spéciales antiterroristes de Kiev.

Les douanes de Budapest ont également rendu publics des chiffres troublants: au cours des deux premiers mois de l’année, les quantités de devises et d’or expédiées vers l’Ukraine via la Hongrie ont déjà dépassé 900 millions de dollars, plus de 420 millions d’euros et 146 kilogrammes d’or. De toute évidence, ces flux ont finalement cessé et, semble-t-il, les sommes saisies ne représentaient qu’une infime partie d’un trafic bien plus important et toujours en cours.

Selon le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, ces fonds pourraient être liés à la «mafia», désignant ici non seulement le crime organisé en Ukraine, mais aussi l'entourage de Zelensky, ce qui pourrait bien être une seule et même chose. Par ailleurs, Szijjarto est un homme avisé; il a probablement adressé un message implicite à Kiev: si vous parlez comme la mafia, nous vous traiterons comme tels. Reste de l'Europe: observez et tirez-en des leçons.

Quoi qu'il en soit, Szijjarto a exigé des éclaircissements de Kiev. Il est peu probable qu'il se contente des explications fournies jusqu'à présent par les médias ukrainiens, à savoir que ces transports terrestres importants et de grande valeur seraient simplement dus à la suspension du transport aérien suite à l'escalade majeure des hostilités avec la Russie en février 2022.

Tout ceci se déroule sur fond d'un conflit politique plus vaste et virulent entre Budapest (et Bratislava également), d'une part, et Kiev, ainsi que, de fait, la Commission européenne, d'autre part. Sous divers prétextes, l'Ukraine bloque les livraisons de pétrole russe via l'oléoduc «Druzhba» («Amitié»). La Hongrie et la Slovaquie ont besoin de ce pétrole et luttent pour obtenir la réouverture de l'oléoduc. Comme on pouvait s'y attendre, bien qu'elles soient membres de l'UE et que l'Ukraine ne le soit pas, l'UE ne les soutient pas et prend même, en réalité, le parti de Kiev.

Voici une leçon que l'UE pourrait tirer de l'un des personnages mafieux les plus célèbres d'Hollywood: Le Parrain, incarné par le regretté et brillant Marlon Brando. Il était inflexible sur un point simple: ne jamais s'allier à des étrangers contre «la famille». C'est tout simplement la logique implacable de l'action collective et de la confiance. Or, l'UE est incapable de maîtriser même cela.

Bruxelles, pour ne rien arranger, persiste dans son projet d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne. Une procédure accélérée, autrement dit une manœuvre frauduleuse, a heureusement été bloquée. Mais l'idée n'est pas pour autant abandonnée, contrairement à ce qui se passerait. Rappelons que l'enchaînement d'événements qui a déclenché ce chaos – guerre comprise – a commencé lorsque l'UE a insisté sur un accord d'association spécial avec l'Ukraine, excluant la Russie. L'expansion inconsidérée de l'OTAN vers l'Est avait ouvert la voie à la catastrophe, mais ce sont les mesures prises par l'UE en 2013 et 2014 qui ont véritablement fait basculer la situation. Désormais, l'UE s'obstine dans sa stratégie favorite: enfoncer encore plus l'Ukraine dans un bain de sang.

La Hongrie et la Slovaquie font preuve de bon sens concernant l'Ukraine, contrairement au reste de l'UE. Les menaces mafieuses proférées par Zelensky ont une fois de plus démontré que son régime doit être isolé plutôt que courtisé, financé et soutenu à outrance. Du moins, si les dirigeants européens agissaient réellement dans l'intérêt des 450 millions d'Européens qui ne les ont jamais élus mais qu'ils prétendent représenter.

Le régime de Zelensky ne représente pas les intérêts des Ukrainiens ordinaires; celui de l’UE se désintéresse tout autant de ceux des Européens ordinaires. C’est peut-être pour cela qu’ils se sentent si proches.

