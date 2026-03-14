Histoire: 1891, Fourmies, le Lebel débute sur la foule

Fourmies (15 000 habitants) est situé dans l’arrondissement d’Avesnes, au sud-est du département du Nord, dans l’ancienne Thiérache. La place est surélevée par rapport à la grand-rue (rue Jules-Guesde). La balustrade qui la borde conduit par deux escaliers à l’église Saint Pierre, en face, et à l’ancienne mairie, à gauche. À quelques pas, la filature Prouvost suggère bien l’architecture industrielle de la fin du XIXe siècle. Elle est devenue musée du Textile et de la Vie sociale, qui est partie de l’écomusée de Fourmies-Trélon et siège de son centre permanent.

La grande peur du 1er mai

La décision de chômer, tous et partout, une même journée dans le monde entier, remonte au congrès socialiste international de Paris de 1889, l’année de la tour Eiffel. Les congressistes cherchent un moyen symbolique de défier la puissance de la seconde révolution industrielle, celle de l’électrification, qui impose des conditions de travail particulièrement indécentes. Le choix du 1er mai salue le massacre récent d’ouvriers à Chicago (1886), lors d’un défilé en faveur des huit heures de travail journalier, et la pendaison de huit syndicalistes qui suit. Dès le 1er mai 1890, les manifestations connaissent le succès, au grand effroi du patronat français. À l’annonce du 1er mai 1891, Le Matin écrit: «Le socialisme est de la même famille que les deux grandes commotions qui au XVIe et XVIIe siècles ont embrasé l’Europe et qu’il est visiblement destiné à continuer et compléter…» Le 2 mai, Le Figaro partage cette nausée: «Tout ce que le trottoir compte de traînards, de loqueteux, de claque-patins réduits à la portion congrue depuis que le boulangisme n’a plus besoin de camelots, paraissait disposé à réclamer les trois huit.»

Les deux mille ouvriers, hommes, femmes et enfants que drainent alentour les verreries, filatures et tissages de Fourmies (15 000 habitants) voient leur salaire baisser en 1890. C’est la «crise des débouchés». Secondé par l’Église catholique, un patronat de combat affecte de répondre à cette détresse par des œuvres au paternalisme appuyé: prières, charbon, jeux et viande une fois la semaine. Mais le même patronat refuse la journée de 10 heures : «Le travail de 12 heures n’excède pas les forces de l’ouvrier majeur.» L’approche du 1er mai 1891 sème la panique. Léon Lafargue, gendre de Karl Marx, est venu en avril chauffer les siens à Wignehies, tout à côté.

Quatre minutes de fusillade

Le 1er mai 1891 sera une belle journée. Le Parti ouvrier français a prévu un défilé avec comme mots d’ordre, la journée de huit heures, l’unification des horaires, la création d’une bourse du travail, la suppression des règlements léonins, la paye tous les huit jours et le préavis de licenciement. Ensuite conférence de Lafargue, théâtre et bal le soir : rien de bien inquiétant. Le 26 avril, la préfecture conclut: «Aucun danger en perspective à Fourmies, la gendarmerie suffira à assurer l’ordre.» Pourtant, le 30 avril, les patrons, sauf un, menacent par voie d’affiche: «Considérant qu’un certain nombre d’ouvriers de la région, égarés par quelques meneurs étrangers, poursuivent la réalisation d’un programme qui amènerait à courte échéance la ruine de l’industrie du pays (celle des patrons et aussi sûrement celle des travailleurs)… Les Industriels soussignés, abandonnant, pour cette grave circonstance, toutes les questions politiques et autres qui peuvent les diviser, prennent l’engagement de se défendre collectivement, solidairement et pécuniairement dans la guerre injustifiable et imméritée qu’on veut leur déclarer…»

Le maire Bernier, de son métier sous-traitant de l’industrie, réclame deux compagnies d’infanterie au préfet. Le sous-préfet d’Avesnes, Isaac, envoie deux compagnies d’infanterie (des 84e et 145e de ligne). Un sous-préfet juif, note l’antisémite Édouard Drumont dans son rapport romancé des faits. Un premier incident éclate le matin : le lieutenant Julien disperse sabre au clair, avec cinq gendarmes, 1 500 manifestants qui essayent d’entraîner les fileurs de la filature La Sans-Pareille. Il en arrête quelques-uns.

La nouvelle se répand vite. Le sous-préfet et le procureur de la République accourent avec trois nouvelles compagnies d’urgence. Les délégués des ouvriers exposent au maire leurs revendications, comme prévu. La foule réclame aussi les prisonniers du matin. Le commissaire de police Ruche lance: «Si vous êtes sages, nous verrons.» Une bousculade lui répond, suivie de nouvelles arrestations. À 15 heures, après le repas, la foule se réunit sur la place, réclamant ses prisonniers. Ils sont retenus au commissariat, sis au rez-de-chaussée de la mairie. Des pierres volent contre les gendarmes cachés derrière la troupe. À 16 heures, Ruche, ceint de l’écharpe tricolore, ordonne à la foule de se disperser. En vain. La gendarmerie à cheval dégage alors brutalement la place, frappant sabre au poing même les femmes et les enfants. La foule riposte avec des pierres. La place est occupée militairement une compagnie du 84e devant la mairie et le premier escalier, une compagnie du 145e se déploie en front de bataille de part et d’autre de l’église. La gendarmerie reste derrière la troupe. Le sous-préfet et le procureur se sont enfermés dans la mairie. Il est 17h 30.

Pendant ce temps, deux cortèges sillonnent la ville. Celui de Culine, animateur du POF (Parti ouvrier français) de Fourmies, fort de 200 à 300 hommes, passe devant l’usine Malakoff où le travail a duré jusqu’à 17 heures. Il prend un drapeau dans un café, qui sera brandi par le conscrit Giloteaux. Culine va remettre d’avane un compte rendu de la journée au journal le Courrier de Fourmies. Une quinzaine de manifestants s’arment de bâtons et de pierres. À 18 heures, les cortèges fusionnent. Cent cinquante manifestants, sans compter les curieux, arrivent sur la place en chantant: «C’est nos hommes qu’il nous faut…» Ils bousculent le 145e, qui semble ployer. Le commandant Chapus ordonne d’ouvrir le feu sans sommation. L’armée vient de recevoir un nouveau fusil : le Lebel. La fusillade dure de une à quatre minutes. On relève neuf morts: quatre garçons de moins de 20 ans dont un de 11, quatre filles de 17 à 21 ans, un seul adulte de 30 ans, père de deux enfants. Parmi trente-trois blessés sérieux, on compte un enfant de 2 ans blessé dans les bras de sa mère.

Le conscrit Giloteaux est le premier à succomber. Maria Blondeau meurt en tenant une branche de mai fleurie reçue de son fiancé. Louise Hublet et Félicie Tonnelier sont tuées à l’intérieur du café de Dupont, où elles consommaient avec leur famille. Une femme est abattue au revolver, à bout portant. À la Bague d’Or, Émile Cornaille, 11 ans, est traversé d’une balle. Drumont dresse le tableau: «Le pauvre gosse avait la poitrine traversée de droite à gauche. À la sortie, un peu de viscères formait comme un bourrelet, mais il était joli et souriant dans la mort. En le déshabillant pour l’ensevelir, on avait trouvé dans sa poche gauche une toupie.» L’Illustration du 9 mai précise: «C’est le fusil Lebel qui vient d’entrer en scène pour la première fois… Il ressort de ce nouveau fait à l’actif de la balle Lebel qu’elle peut très certainement traverser trois ou quatre personnes à la suite les unes des autres et les tuer.»

Pour mémoire

Le 2 mai, l’état de siège est décrété à Fourmies, aggravant le mécontentement. Le 4 mai, les obsèques ont lieu dans le calme. Fourmies est l’objet d’un immense déploiement de forces. La grève retombe faute de moyens. Le patronat renvoie le règlement des revendications à chaque entreprise. Le 4 mai, le Petit Journal estime que le commandant Chapus s’est «énervé». Le commissaire des renseignements Walter, dans son rapport du 21 mai, écrit: «Toutes les personnes impartiales, les autorités (même militaires) s’accordent à dire que la conduite des patrons a été et est encore inqualifiable.» Les soldats du 145e sont conspués au retour dans leur caserne de Maubeuge. Il faut les transférer à Montmédy, où l’accueil n’est pas meilleur.

Le curé Margerin est fait croix de la Légion d’honneur par le gouvernement. Léon XIII le nomme chanoine honoraire de Cambrai. Il se serait jeté entre la troupe et les ouvriers. Aucun rapport ne fait pourtant allusion à son geste. L’espion Walter confirme ces doutes: le prêtre s’est jeté cinquante secondes après la fin de la fusillade, «ses cris étaient donc devenus inutiles et ne s’expliquaient que par le mouvement instinctif, en face d’un danger, pour sa sécurité personnelle.» Le 15 mai suivant, paraît l’encyclique Rerum novarum de Léon XIII: «Il ne peut y avoir de capital sans travail et de travail sans capital.» L’ Église catholique se rapproche de la République. Mais le 10 juillet, le curé Margerin refuse de dire la messe à l’intention des victimes, tant que «les frais de funérailles n’ont pas encore été payés».

À la Chambre, républicains et monarchistes pour la première fois unis repoussent la demande d’enquête formulée par les socialistes. Le 5 mai, les députés allouent 50 000 petits francs aux familles des victimes, mais refusent l’amnistie: le gouvernement est lavé de toute faute. Le 5 juillet, on châtie les «coupables». Culine est condamné à six ans de prison pour provocation à l’attroupement et provocation au crime et au pillage. Le procès démontre que s’il n’était pas présent au moment des faits reprochés, c’est par pure duplicité. Lafargue, défendu par Millerand (aux frais de Engels), est condamné à un an de prison pour provocation directe au meurtre. La phrase qui l’incrimine: «Il faut se débarrasser des patrons comme de la vermine, avec un insecticide», a bien été prononcée à son meeting du 11 avril, à Wignehies, mais par un autre qu’il ne dénonce pas.

Le 8 novembre, Lafargue est triomphalement élu député de la première circonscription de Lille, à l’issue d’une impressionnante campagne pour et contre lui. Les conservateurs clament «l’anxiété du monde des affaires, se demandant si la première ville industrielle de France va briser l’écluse qui contient la marée rouge». Sous la pression populaire, il doit être libéré. Sa demande d’amnistie est repoussée à la Chambre. Culine est libéré le 9 novembre 1892 dans des conditions similaires.

Source: Claude Willard, La fusillade de Fourmies, Éditions sociales, 1957 (réédition de l’Institut CGT d’histoire, 1991).