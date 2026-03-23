Introduction

L’hébreu moderne n’est pas la continuation naturelle d’une langue parlée sans interruption pendant des millénaires. Pendant une période d’environ 1,600 à 1,800 ans, l’hébreu n’a eu aucun locuteur natif dans le monde et correspond donc à la définition linguistique classique d’une langue morte: une langue utilisée dans la liturgie, la littérature et les études, mais sans transmission vernaculaire ni communauté de locuteurs natifs (Crystal 2000; Thomason 2001; Spolsky 2014).

L’hébreu moderne – langue officielle de l’État d’Israël – n’est donc ni une «renaissance» spontanée, ni l’évolution organique d’une communauté linguistique préexistante, mais une langue délibérément planifiée et artificiellement standardisée, développée à partir des années 1880 pour servir le projet politique de colonisation sioniste de la Palestine. Les dirigeants sionistes eux-mêmes ont affirmé à maintes reprises qu'un «peuple nouveau» devait être créé grâce à une langue nationale vivante (Harshav 1993).

Cette langue, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a commencé à se développer systématiquement il y a un peu plus d'un siècle, notamment à partir des années 1880 avec l'arrivée des colons européens et, de manière plus institutionnelle, avec la création du Comité de la langue hébraïque (Va'ad ha-Lashon, 1890) puis de l'Académie de la langue hébraïque (1953), son successeur direct. Sa consolidation s'est opérée sur un territoire où les Juifs autochtones – le Vieux Yishouv – formaient une minorité arabisée, culturellement intégrée au tissu palestinien, tandis que le moteur de l'hébreu moderne venait de l'extérieur: des immigrants que les Palestiniens appelaient «les Européens».

Avant l'hébreu moderne: quelle était la langue parlée par les Juifs?

1. Le Vieux Yishouv: les Juifs palestiniens arabisés

Le Vieux Yishouv désigne les Juifs autochtones de Palestine avant le sionisme (XVIIe-XIXe siècles et les premières décennies du XXe siècle). Il s'agissait de communautés arabophones, culturellement intégrées à leur environnement local et religieusement diverses (séfarades, mizrahim, maghrébines, kurdes, géorgiennes, yéménites, etc.). Leur langue quotidienne était l'arabe judéo-palestinien; l'hébreu était exclusivement réservé à la liturgie, comme pour la grande majorité des Juifs du monde (Harshav 1993; Rabin 1973).

Ces Juifs arabes furent par la suite dé-arabisés par le projet sioniste : il leur fut interdit de parler arabe dans les écoles sionistes, leurs noms de famille furent modifiés («Mizrahi» → «Bar-On»), ils furent humiliés à cause de leur accent et requalifiés en «edot ha-mizraj» («communautés orientales»), un terme inventé pour effacer leur identité arabe (Shohat 2006; Chetrit 2004). À partir des années 1950, ces pratiques furent renforcées par des politiques étatiques explicites encourageant l'abandon de l'arabe afin de consolider une identité juive exclusive, distincte du contexte palestinien.

1.2. Juifs hors de Palestine: multilinguisme, et non hébreu

Les Juifs européens parlaient yiddish, russe, polonais, hongrois et allemand. Les Juifs du Moyen-Orient parlaient arabe, ladino, persan, kurde et berbère. Pendant plus de deux millénaires, l'hébreu ne fut la langue maternelle d'aucune communauté juive (Spolsky 2014). Après la destruction du Second Temple (70 apr. J.-C.) et la révolte de Bar Kokhba (132-135 apr. J.-C.), l'usage quotidien de l'hébreu disparut progressivement, remplacé d'abord par l'araméen, puis, dans la diaspora, par les langues locales (Spolsky 2014).

2. Sionisme et création d'une langue nationale

2.1. Le besoin politique d'une langue

Le sionisme, apparu principalement en Europe de l'Est à la fin du XIXe siècle, avait besoin d'une langue nationale pour unir le «nouveau peuple juif» et le différencier à la fois du monde juif diasporique et du monde arabe. Le yiddish était perçu comme la langue de l'exil et du ghetto; l'allemand, source de divisions, était associé au judaïsme réformé; le russe, quant à lui, était la langue de l'oppresseur tsariste.

Ainsi, Eliezer Ben-Yehuda et d'autres idéologues ont œuvré pour la transformation de l'hébreu liturgique en une langue vernaculaire moderne, malgré l'absence de communauté locutrice native, le manque de grammaire moderne fonctionnelle et l'absence de vocabulaire pour la vie quotidienne, l'administration ou la technologie. En 1881, Ben-Yehuda arriva en Palestine déterminé à ne parler que l'hébreu; en 1885 naquit son fils Ben-Zion (qui deviendra plus tard Itamar Ben-Avi), élevé exclusivement en hébreu et considéré comme le premier locuteur natif moderne depuis près de deux millénaires (Fellman 1973). Bien que, dans les premières années (1880-1895), l'hébreu ait été présenté comme une solution pragmatique au chaos multilingue qui régnait parmi les colons européens, cette justification fut rapidement dépassée: dès la Seconde Aliyah, et de manière de plus en plus explicite, les dirigeants sionistes firent de cette langue un outil délibéré de séparation culturelle d'avec le milieu arabe palestinien et de fabrication d'un «nouveau Juif» européen, détaché de la réalité locale (Harshav 1993).

Même des linguistes israéliens comme Ghil‘ad Zuckermann affirment que le soi-disant «hébreu israélien» n’est pas une renaissance de l’hébreu biblique ou mishnaïque, mais une nouvelle langue hybride fortement influencée par le yiddish et le russe, et partiellement relexifiée sur une base sémitique.

2.2. Institutions pour la création d’une langue (1890-1930)

Le Comité de la langue hébraïque (Va‘ad ha-Lashon), fondé en 1890 à Jérusalem par des colons européens, entreprit de:

– créer du vocabulaire,

– standardiser la prononciation (en adoptant la prononciation séfarade),

– définir la syntaxe moderne,

– imposer des normes scolaires.

Ben-Yehuda publia son monumental Dictionnaire complet de l’hébreu ancien et moderne (17 volumes) entre 1908 et 1959 et fut emprisonné par les Ottomans en 1893 pour «incitation» à la diffusion de l’hébreu (Fellman 1973 ; Zuckermann 2003). Ce travail ne trouve pas son origine dans le Vieux Yishouv ni chez les Juifs arabes, mais chez les immigrants européens qui ont importé un projet linguistique nationaliste typique du XIXe siècle (Rabin 1973).

2.3. La Première et la Seconde Aliyah (1882-1914): les Européens porteurs de l’hébreu

Les vagues migratoires connues sous le nom de Première Aliyah (principalement des Russes et des Roumains, 1882-1903) et de Seconde Aliyah (Russes et Polonais, 1904-1914) ont amené:

– des Juifs presque exclusivement européens,

– des idéologues du nationalisme linguistique,

– des militants sionistes qui considéraient la langue comme un outil de contrôle social.

Ces immigrants n’appartenaient pas au Vieux Yishouv. Il s’agissait de nouveaux arrivants porteurs d’un projet national totalement étranger aux communautés juives autochtones. 3. Contexte démographique: une minorité étrangère

Durant la fin de la période ottomane et jusqu’en 1948, les Juifs demeuraient minoritaires en Palestine, même en tenant compte des nouveaux arrivants (McCarthy 1990 ; Morris 1999) :

– 1882 : 3,3 %

– 1914 : 8 %

– 1931 (recensement britannique) : 17 %

– 1947 (estimation de l’ONU) : 33 % (en grande majorité des immigrants récents)

Les sources démographiques indiquent que la population juive présioniste – le Vieux Yishouv – était numériquement peu nombreuse et culturellement arabe (McCarthy 1990 ; Morris 1999). L’augmentation de leur nombre était exclusivement due à des migrations européennes organisées politiquement.

4. L’hébreu comme outil colonial

4.1. La «guerre des langues» (1913-1914)

Lorsque les colons européens commencèrent à ouvrir des institutions techniques et scientifiques, un débat s’éleva sur la langue d’enseignement. La plupart des enseignants (et des Juifs autochtones) préféraient l'allemand ou l'arabe. Les dirigeants sionistes ont imposé l'hébreu par la force politique, et non par choix social (Spolsky 2014). Des «bataillons hébraïques» patrouillaient les rues et punissaient ceux qui parlaient yiddish en public; dans certains kibboutzim, les contrevenants étaient condamnés à des amendes ou expulsés (Myhill 2004; Harshav 1993).

4.2. La langue comme frontière: séparer Juifs et Arabes

Le rôle de l'hébreu moderne dans le projet sioniste était explicite :

– Créer une identité distincte,

– Rompre la continuité culturelle avec le monde arabe,

– Empêcher l'arabisation des colons européens,

– Consolider une communauté séparée pour justifier une souveraineté future.

L'hébreu moderne est apparu comme un instrument de fabrication d'un «nouveau peuple» d'origine européenne en terre arabe (Harshav 1993).

Un cas partiellement comparable – bien que présentant des différences majeures – est celui de l'afrikaans en Afrique du Sud. Alors que l'afrikaans a évolué progressivement à partir du néerlandais colonial, les deux langues ont ensuite été institutionnalisées par les États coloniaux européens et utilisées pour construire des identités distinctes de celles de la population autochtone et légitimer la domination.

5. Consolidation sous le mandat britannique et après

Après 1920, sous administration britannique, les institutions sionistes sont parvenues à:

– Imposer l'hébreu dans les écoles, les colonies agricoles et l'administration interne;

– Créer des milliers de nouveaux mots;

– Exclure l'arabe comme langue commune entre Juifs et Palestiniens.

En 1948, suite au nettoyage ethnique de la Palestine (la Nakba) et à la création d'Israël, l'hébreu fonctionnait déjà comme langue du nouvel ordre politique et continuait d'être systématiquement développé par l'Académie de la langue hébraïque (1953). En 1914, on comptait environ 40 000 locuteurs compétents; en 1948, ils étaient plus de 600 000 (Harshav 1993).

Conclusion

L’hébreu moderne n’est ni une langue ancienne qui aurait «ressuscité» spontanément, ni une langue restée vivante – c’est-à-dire avec une communauté de locuteurs natifs au-delà de la liturgie et de la littérature spécialisée –, ni la langue historique des Juifs de Palestine. C’est une langue délibérément planifiée, basée sur l’hébreu ancien mais artificiellement ressuscitée à partir de la fin du XIXe siècle par les colons européens qui l’ont utilisée comme outil de manipulation sociale et de consolidation territoriale.

Même les chercheurs israéliens reconnaissent que l'hébreu moderne était un projet linguistique planifié, étroitement lié à une logique coloniale. D'un point de vue strictement linguistique, il s'agit d'un phénomène sans précédent: une langue disparue depuis près de dix-huit siècles est devenue, en seulement soixante ans, la langue maternelle de millions de personnes et la langue officielle d'un État moderne. Pourtant, cette réussite est indissociable de son contexte politique: l'hébreu moderne n'était pas seulement un moyen de communication, mais une arme symbolique et pratique du projet sioniste. En s'imposant comme la seule langue légitime du «nouveau Juif», il a supplanté non seulement les langues juives de la diaspora, mais surtout l'arabe palestinien – la langue parlée par l'immense majorité des habitants autochtones du pays avant 1948. L'hégémonie de l'hébreu s'inscrivait dans un effort plus vaste visant à créer une majorité démographique et culturelle juive sur une terre où les Juifs étaient, jusqu'aux années 1940, une minorité étrangère – une réalité que seul le nettoyage ethnique de la Palestine a bouleversée (Khalidi 2020; Pappé 2006; Masalha 2012). Le prix à payer pour que l'hébreu résonne à nouveau dans les rues de Palestine fut, dans une large mesure, le silence imposé à la langue et la disparition de ceux qui avaient habité cette terre pendant des siècles.

Références:

Crystal, D. (2000). Language death. Cambridge University Press.

Fellman, J. (1973). The revival of a classical tongue: Eliezer Ben-Yehuda and the modern Hebrew language. Mouton.

Harshav, B. (1993). Language in time of revolution. University of California Press.

Khalidi, R. (2020). The hundred years’ war on Palestine. Metropolitan Books.

Masalha, N. (2012). The Palestine Nakba. Zed Books.

McCarthy, J. (1990). The population of Palestine. Columbia University Press.

Morris, B. (1999). Righteous victims. Vintage Books.

Myhill, J. (2004). Language in Jewish society. Multilingual Matters.

Pappé, I. (2006). The ethnic cleansing of Palestine. Oneworld.

Rabin, C. (1973). A short history of the Hebrew language. Jewish Publication Society.

Shohat, E. (2006). Taboo memories, diasporic voices. Duke University Press.

Spolsky, B. (2014). The languages of the Jews. Cambridge University Press.

Thomason, S. G. (2001). Language contact. Georgetown University Press.

Zuckermann, G. (2003). Language contact and lexical enrichment in Israeli Hebrew. Palgrave Macmillan.

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