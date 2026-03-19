La nouvelle stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat: 2025-2030, récemment publiée, souligne que «32% de la population adulte consomme trop de viande autre que la volaille», «63% trop de charcuterie» et pas assez de fruits et légumes. Vous vous doutez bien de la suite.

«Eh oui, voilà qu’on recommence avec les leçons sur les pets de vaches et les déjections!»

Correct!

Saviez-vous, par exemple, que «les produits d'origine animale sont responsables de la majeure partie de l'empreinte carbone alimentaire», soit 61%? Si ce n'est pas le cas, le gouvernement français se fait un plaisir de vous le rappeler. Et oui, vos propres flatulences de carnivore sont également scrutées de près. Citant une étude britannique, le rapport note que «les émissions de gaz à effet de serre des végétaliens représentent 25% de celles des gros consommateurs de viande en équivalent CO2». Excusez-moi, messieurs! Non, vraiment, excusez-moi. En supposant, bien sûr, que tous les auteurs de ce pamphlet déguisé en document de politique soient des végétaliens militants – auquel cas, 30% de vos propres haricots et légumineuses finissent également dans l'atmosphère, après digestion, comme une gigantesque botte de dioxyde de carbone écrasant un ours polaire, selon votre propre définition. Est-ce vraiment le concours de supériorité morale que nous souhaitons? Vous parlez comme si toutes ces machinations objectivement inutiles aboutissaient à quoi que ce soit. Les faits semblent indiquer le contraire.

Alors, que vont-ils faire? Vous priver de votre viande? Pas tout à fait. Du moins, pas directement. Ils vont plutôt harceler les producteurs de viande – ces agriculteurs déjà accablés par les réglementations françaises et européennes, qui passent un temps toujours plus long à vérifier que leurs déclarations correspondent aux photos prises de leurs terres par les satellites Copernicus de l’UE. «L’UE consacre environ 40% de son budget aux subventions agricoles, et il est possible de vérifier l’exactitude des déclarations des agriculteurs grâce aux données satellitaires. Les satellites Sentinelles sont spécifiquement conçus pour soutenir la mise en œuvre et le suivi des politiques européennes, telles que la Politique agricole commune (PAC), qui vise à améliorer la production agricole et l’utilisation durable des ressources naturelles», explique l’UE .

La stratégie nationale française pour une économie bas carbone (SNBC) et les plans associés prévoient également des réductions importantes des émissions agricoles d'ici 2030 et jusqu'en 2050, ce qui implique que la production animale doit adopter des mesures pour être moins carbonée, plus efficace ou transformer ses pratiques, autant de mesures qui nécessitent des dépenses dont elle ne dispose pas de plus en plus.

Pour bien enfoncer le clou, le nouveau rapport de ce mois-ci sur l'alimentation et le climat souligne que leurs plans visant à «rééquilibrer» l'apport en protéines, «ainsi qu'une transition vers des modèles plus durables, peuvent également contribuer à mieux relever les défis liés à la réduction de l'empreinte carbone de l'alimentation».

Ainsi, en plus de cette bureaucratie toujours plus tentaculaire – que les agriculteurs français affirment être appliquée plus rigoureusement que partout ailleurs dans l'UE – les producteurs de viande doivent également faire face aux efforts du gouvernement pour dissuader les consommateurs de consommer leurs produits, ce qui fait chuter la demande et leurs revenus. On croirait que l'État français s'attaque ici à des stupéfiants, une substance classée comme drogue dure, plutôt qu'à de la viande. Pourquoi ne pas envoyer les forces spéciales faire une descente dans les boucheries, tout simplement?

Écoutez, cette politique écologique avait plus de sens quand tout le monde avait les moyens de se permettre des expériences de vie. Maintenant que la plupart des gens sont fauchés ou sur le point de l'être, ils mangeront ce qu'ils trouveront – et de moins en moins de steak et de viande rouge. Alors, pourquoi ne pas laisser tranquilles ceux qui peuvent encore se le permettre?

Le gouvernement français a mal géré sa politique énergétique en tentant d'apaiser les écologistes par une réduction progressive du nucléaire (moins drastique qu'en Allemagne, certes, mais tout de même), puis en se laissant guider par l'UE pour remplacer l'énergie russe bon marché par du GNL américain plus cher. Même les fabricants de baguettes sont en difficulté, sans parler des éleveurs de bovins.

Ce rapport laisse entendre que le bœuf est encore un choix, alors qu'il est de plus en plus considéré comme un luxe.

Parallèlement, le gouvernement a constaté que la population prend du poids et devient sédentaire, et il est bien décidé à la remettre au travail. Comment? En multipliant les initiatives bureaucratiques pour inciter les gens à bouger et à faire de l’exercice. Je suis certain que cet État paternaliste sera aussi efficace que ces affiches dans les trains rappelant aux voyageurs de ne pas oublier leurs sacs, alors même que les retards s’accumulent à cause de tous ces sacs à dos abandonnés.

Tout cela n'est que le dernier épisode d'une interminable série de harcèlements écologiques et idéologiques qui se sont généralisés dans la société française. Des reproches adressés aux citoyens qui utilisent la climatisation en été aux injonctions au recyclage (alors même qu'environ 30% des plastiques «recyclés» finissent quand même à la décharge), en passant par les piscines géothermiques incapables de maintenir une température stable, le message est clair: l'État sait mieux que vous. Et jusqu'ici, ça a plutôt bien fonctionné, si l'on en juge par la situation actuelle.

Peut-être feraient-ils mieux de s'abstenir. Ainsi, ils n'auraient peut-être pas à réparer toutes leurs erreurs de conception.

URL de l'artile en anglais:

https://www.rt.com/news/632892-france-war-on-meat/