Les États-Unis suspendent la délivrance de visas d'immigrants aux Thaïlandais et à 74 autres pays

Selon le Département d'État, cette suspension concerne les pays «dont les immigrants perçoivent un taux élevé d'aides sociales aux frais du contribuable américain». Les demandeurs peuvent toujours déposer leur dossier et se présenter aux entretiens, mais aucun visa ne sera délivré pendant cette période. Des exceptions sont prévues pour les binationaux titulaires de passeports valides de pays ne figurant pas sur la liste et pour les enfants adoptés par des familles américaines. Certains cas peuvent également bénéficier d'une dérogation d'intérêt national en vertu de la proclamation présidentielle 10998.

Cette politique s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus vaste visant à garantir que les immigrants originaires de pays à haut risque ne dépendent pas indûment des programmes d'aide sociale américains ni ne deviennent une charge pour l'État. Elle est conforme aux directives du président Donald Trump, qui a insisté sur le fait que les immigrants doivent être financièrement autonomes et ne pas représenter un fardeau pour les contribuables américains.

La liste complète des pays touchés comprend l'Afghanistan, l'Albanie, l'Algérie, Antigua-et-Barbuda, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade, le Bélarus, le Belize, le Bhoutan, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Birmanie, le Cambodge, le Cameroun, le Cap-Vert, la Colombie, la Côte d'Ivoire, Cuba, la République démocratique du Congo, la Dominique, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, les Fidji, la Gambie, la Géorgie, le Ghana, la Grenade, le Guatemala, la Guinée, Haïti, l'Iran, l'Irak, la Jamaïque, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kosovo, le Koweït, le Kirghizistan, le Laos, le Liban, le Libéria, la Libye, la Moldavie, la Mongolie, le Monténégro, le Maroc, le Népal, le Nicaragua, le Nigeria, la Macédoine du Nord, le Pakistan, la République du Congo, la Russie, le Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie, la Tanzanie, la Thaïlande, le Togo, la Tunisie, l'Ouganda, l'Uruguay, l'Ouzbékistan et le Yémen.

L'ambassade a exhorté les ressortissants thaïlandais concernés à vérifier leur éligibilité aux exceptions et à consulter le site web du Département d'État pour obtenir des mises à jour.

URL de l'article en anglais:

https://www.khaosodenglish.com/news/2026/03/27/us-pauses-immigrant-visas-for-thais-74-other-countries/