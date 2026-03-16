''Où diable est JD Vance?'': Pourquoi le vice-président de Trump est aux abonnés absents

Cet ancien marine américain, qui nourrit des ambitions présidentielles et a été déployé en Irak, s'est longtemps opposé à toute intervention américaine à l'étranger.

Par Natasha Leake pour The Telegraph le 10 mars 2026

Publicité

JD Vance, très présent sur les réseaux sociaux, est resté remarquablement silencieux pendant près de 72 heures après les frappes américaines contre l'Iran. Crédit : Alex Brandon/AP

En janvier 2023, JD Vance avait décidé de tourner la page et de soutenir le probable candidat républicain à la présidence.

Son argumentaire auprès du peuple américain était simple, comme il l'a exposé dans un article du Wall Street Journal (WSJ) annonçant son soutien: «La meilleure politique étrangère de Trump? Ne pas déclencher de guerres.»

C'était une indication flagrante de la stratégie politique de M. Vance.

Cet ancien marine américain de 41 ans, déployé en Irak, s'était longtemps opposé à l'intervention américaine à l'étranger, depuis la fourniture d'armes à l'Ukraine jusqu'à l'invasion de l'Irak.

«L’argent des contribuables américains a continué d’affluer en Ukraine», a-t-il écrit dans le WSJ. «Une politique étrangère plus avisée n’aurait pas laissé de tels agissements passer inaperçus.»

Trois ans plus tard, assis à la Maison Blanche aux côtés de celui qu'il avait autrefois comparé à Adolf Hitler, M. Vance est resté remarquablement silencieux depuis que le président a choisi de lancer des frappes dévastatrices contre l'Iran, quelques semaines après avoir mené un raid contre le Venezuela et capturé son président.

Alors que les républicains s'empressaient de saluer les frappes, M. Vance, pourtant très présent sur les réseaux sociaux, est resté silencieux pendant près de 72 heures, hormis le partage de contenus officiels de l'administration.

Ce silence a alimenté les spéculations à Washington quant à une possible rupture entre M. Vance et M. Trump.

«Mais où diable est JD Vance? Où est-il?», a demandé Marjorie Taylor Greene, l'ancienne membre du Congrès, lundi dernier dans l'émission de Megyn Kelly.

Le silence de M. Vance après les frappes américaines en Iran a suscité des interrogations sur les réseaux sociaux. Crédit : Instagram

Publicité

M. Vance a rompu le silence quelques heures plus tard sur Fox News, défendant ce qu'il a décrit comme une frappe limitée avec des objectifs précis.

«Le président a clairement défini ce qu'il souhaite accomplir», a-t-il déclaré. «Il est hors de question que Donald Trump permette à ce pays de s'enliser dans un conflit qui durera des années, sans perspective de fin ni d'objectif clair.»

Il s'agissait d'une défense du président d'une loyauté caractéristique, mais pour M. Vance, cela marquait un net changement de ton .

«Il a toujours défendu le principe de la priorité à l'Amérique et le principe de la fin des guerres, notamment au Moyen-Orient», a déclaré au Telegraph le professeur Matthew Dallek, de l'École supérieure de gestion politique de l'Université George Washington. «C'était un élément fondamental de son identité lorsqu'il a gravi les échelons politiques.»

En novembre 2024, M. Vance s'était explicitement opposé à une action militaire américaine en Iran.

«Notre intérêt, je crois, est avant tout d’éviter une guerre contre l’Iran», a-t-il déclaré dans un podcast. «Ce serait une énorme dispersion des ressources et un gouffre financier pour notre pays.»

Dans un discours prononcé au Sénat en avril 2024, il a cité sa propre expérience de service en Irak comme fondement de son scepticisme à l'égard de l'interventionnisme.

«Lors de mon passage en Irak, j’ai constaté qu’on m’avait menti, que les promesses de la politique étrangère de ce pays n’étaient qu’une vaste plaisanterie», a-t-il déclaré, ajoutant: «Trop de personnes dans cette assemblée ont décidé que nous devions jouer les gendarmes du monde entier… Que le contribuable américain aille au diable!»

Comment M. Vance a-t-il donc concilié son isolationnisme et sa loyauté envers son président à l'approche de la dernière intervention militaire américaine?

Selon des sources internes, il avait initialement exposé les conséquences négatives d'une frappe contre l'Iran. Mais une fois que lui et d'autres hauts responsables ont considéré le conflit comme inévitable, il a opposé «peu de résistance», a rapporté CNN, préférant «exécuter à la hâte les souhaits de Trump plutôt que d'essayer de les modifier».

Le New York Times a rapporté lundi qu'une fois que M. Vance avait accepté que les États-Unis frappent l'Iran, il voulait «frapper fort et vite» dans la salle de crise de la Maison Blanche.

Des questions pour son avenir

«Soit il change d'avis, soit il s'adapte à la situation, mais il suit aussi les directives du président», a déclaré au Telegraph Mathew Bartlett, stratège républicain et ancien secrétaire d'État nommé par Trump. «Il n'y a aucune possibilité que le vice-président prenne publiquement, ni même en privé, ses distances avec le président.»

«Cela va continuer, mais cela soulève certainement des questions quant à l'avenir politique du vice-président», a-t-il déclaré, ajoutant que «s'il doit encore parler de la guerre avec l'Iran» en 2028, ce ne serait «pas de bon augure».

Lors d'une brève interview accordée lundi à RealClearPolitics, M. Trump a déclaré que M. Vance «n'avait pas besoin d'être convaincu».

Défendre la guerre représente un handicap politique pour l'héritier présomptif de la dynastie Maga de M. Trump, largement considéré comme le favori pour les prochaines élections.

S’il se présente à la Maison-Blanche en 2028, il devra défendre la cause de la guerre auprès des électeurs américains, ce qui pourrait s’avérer difficile compte tenu du niveau actuel de soutien du public.

Selon un récent sondage CNN, près de 60% de la population désapprouve la décision américaine d'intervenir militairement en Iran, tandis qu'un sondage Reuters/Ipsos révèle qu'une personne sur quatre seulement approuve ces frappes.

Il existe une chance «faible mais croissante» que M. Trump «lui dise de ne pas se présenter et de choisir Rubio à la place», a déclaré M. Bartlett.

Il cite l'exemple de 2016, lorsque Barack Obama a écarté son vice-président Joe Biden au profit d'Hillary Clinton comme successeure.

Le président Donald Trump en compagnie du directeur de la CIA, John Ratcliffe (à gauche), du secrétaire d'État Marco Rubio et de la chef de cabinet de la Maison Blanche, Susie Wiles, à Mar-a-Lago lors de l'opération Epic Fury le 28 février. Crédit : Daniel Torok/AP