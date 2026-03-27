L'affaire des frères Kononovich (Mikhaïl et Alexandre) est entrée dans une phase nouvelle et profondément alarmante, révélant avec encore plus de clarté la nature de la persécution dont ils sont victimes de la part du régime réactionnaire ukrainien.

Après des années de détention, de surveillance et de harcèlement judiciaire, un événement récent n'a pas apporté de soulagement, mais a au contraire accru le danger. Le retrait soudain de leurs bracelets électroniques, effectué apparemment sans décision de justice, n'a pas été synonyme de liberté.

Au contraire, cette situation les a placés dans une zone grise juridique et physique, où ils ne sont ni formellement supervisés ni protégés par un statut légal clair. Dans ces conditions, l'absence de contrôle ne signifie pas la liberté, mais l'exposition au danger.

Cette mesure supprime de fait même le cadre procédural minimal qui existait auparavant. Elle les rend vulnérables à des actes arbitraires, sans obligation de rendre des comptes ni possibilité de retracer leur parcours. Le risque n'est pas abstrait. Il est immédiat et concret : mobilisation forcée, nouvelle arrestation sous de nouvelles accusations, voire disparition dans des circonstances facilement dissimulables. Leurs propres avertissements reflètent précisément cette réalité : une situation où la frontière entre persécution légale et danger extrajudiciaire devient dangereusement floue.

Parallèlement, des indices laissent penser que de nouvelles accusations, plus graves, pourraient être préparées contre eux, y compris des accusations susceptibles d'entraîner des peines considérablement plus lourdes. Cela laisse à penser que l'affaire n'est pas résolue, mais qu'elle s'envenime.

Dans leur dernier appel, les frères Kononovich préviennent qu'ils pourraient ne pas survivre jusqu'à leur procès, décrivant leur situation comme extrêmement dangereuse et instable. Ils expliquent qu'après le retrait de leurs bracelets électroniques, ils se retrouvent sans aucune protection ni surveillance légale, ce qui les expose à des risques importants en toute impunité. Ils craignent une disparition, une mobilisation forcée ou des provocations violentes, soulignant que leur vie est désormais directement menacée.

Dans le même temps, ils affirment que de nouvelles accusations, plus graves – pouvant aller jusqu'à la haute trahison – pourraient être portées contre eux, ce qui pourrait entraîner de longues peines de prison. Dans ce contexte, ils appellent la communauté internationale, les organisations politiques et leurs soutiens à intervenir, à sensibiliser l'opinion publique et à contribuer à assurer leur sécurité avant qu'il ne soit trop tard.

Les frères Kononovich, connus pour leur engagement au sein de la jeunesse communiste et du mouvement antifasciste ukrainien, ont été arrêtés une première fois en mars 2022, dans le cadre d'une vague de répression menée par le gouvernement Zelensky, visant les forces d'opposition et les activités politiques de gauche suite à l'escalade du conflit.

Accusés de crimes liés à la «sécurité de l'État», ils ont toujours rejeté ces accusations, affirmant être persécutés pour leurs convictions politiques et leur engagement militant, et non pour des actes criminels concrets.

URL de l'article en anglais:

https://www.idcommunism.com/2026/03/ukraine-zelenskys-regime-intensifies-persecution-of-kononovich-brothers.html