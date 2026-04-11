Carolina Cosse: ''Ce que je vois, plus qu'un problème à droite, c'est un défi à l'humanisme.''

Défis et menaces de l'accord Mercosur-Union européenne

Cosse a déclaré que l'accord avait été approuvé par le Parlement uruguayen à l'issue d'un processus participatif, «court mais intense», au cours duquel toutes les parties prenantes ont été entendues. Selon elle, les traités ne doivent pas être «froids», mais plutôt élaborés au fil du temps, en intégrant des éléments qui reflètent les intérêts du pays.

À cet égard, elle a déclaré qu'il s'agissait d'une incitation à transformer le modèle de production uruguayen, dans un contexte où l'UE cherchera à exempter ses produits industriels ou ses médicaments de droits de douane en échange de matières premières, telles que la viande et le soja, dans le cas de ce pays d'Amérique du Sud. Elle a par ailleurs souligné que, compte tenu du risque de désindustrialisation de l'économie, il est indispensable d'investir massivement dans le développement scientifique à long terme.

«L’Uruguay a toujours été très prudent dans ses stratégies de coopération.»

Concernant l'initiative controversée de Donald Trump visant à lutter contre le trafic de drogue dans la région, sous le nom de Bouclier des Amériques, Cosse a déclaré que la coopération internationale est importante pour faire face à cette situation, mais a souligné que le respect absolu de la souveraineté ne doit pas être négligé et qu'il faut garantir qu'il n'y a pas d'ingérence dans la politique intérieure.

«L’Uruguay a toujours fait preuve d’une grande prudence dans ses stratégies de coopération. [...] Je pense que cela fait partie de la tradition uruguayenne, et je crois que le pays devrait la perpétuer», a-t-elle déclaré.

Comment l'Uruguay se positionne-t-il face aux politiques agressives de Trump?

Par ailleurs, concernant la politique étrangère agressive menée récemment par Trump dans la région, illustrée par l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro, le blocus de Cuba et les menaces contre le Mexique et la Colombie, la vice-présidente uruguayenne a souligné l'importance du respect du droit international, de la souveraineté et du soutien au multilatéralisme.

La discussion a également abordé les préjugés idéologiques de certains membres de la droite concernant des questions fondamentales telles que les droits humains et le droit international. «Il ne faut pas oublier que l'histoire est un phénomène en perpétuel mouvement et que les peuples continuent de se heurter aux mêmes problèmes», a fait remarquer la haute responsable. «Ce que je perçois, plus qu'un problème de droite, c'est donc une remise en cause de l'humanisme», a-t-elle déclaré.

URL de l'article en espagnol:

https://actualidad.rt.com/programas/conversando-correa/596976-carolina-cosse-veo-problema-derecha

Voir aussi:

Rafael Correa et Cristina Kirchner: Les anciens chefs d’Etat latino-américains parlent de la résurgence du néolibéralisme

URL:

https://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2018/05/rafael-correa-et-cristina-kirchner-les-anciens-chefs-d-etat-latino-americains-parlent-de-la-resurgence-du-neoliberalisme.html

Une communauté mondiale, pas un marché mondial: Rafael Correa et Jose Mujica discutent des dangers de la mondialisation

URL:

https://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2018/05/une-communaute-mondiale-pas-un-marche-mondial-rafael-correa-et-jose-mujica-discutent-des-dangers-de-la-mondialisation.html

et

Les élites brésiliennes considèrent les personnes pauvres et à la peau sombre comme leurs ennemis selon l'ex-présidente Dilma Rousseff

URL:

https://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2018/04/les-elites-bresiliennes-considerent-les-personnes-pauvres-et-a-la-peau-sombre-comme-leurs-ennemis-selon-l-ex-presidente-dilma-rousse