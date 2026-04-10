Cinquante ans après la nuit la plus sombre d'Argentine

Cinquante ans se sont écoulés depuis le coup d'État du 24 mars 1976, l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire récente de l'Argentine : une dictature qui a combiné terrorisme d'État et transformation structurelle de son économie. Tout au long du XXe siècle, le pays a connu six interruptions de son ordre démocratique – en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 et 1976 – mais le dernier coup d'État a inauguré le cycle le plus violent. En coordination avec d'autres dictatures du Cône Sud et avec le soutien du gouvernement des États-Unis, le régime militaire a mis en œuvre un plan systématique de répression, de disparitions forcées et de contrôle social.

Ces chiffres illustrent l'ampleur de l'horreur: 30,000 personnes disparues, plus de 900 centres clandestins de détention, de torture et d'extermination, environ 500 enfants enlevés et près d'un demi-million d'exilés. Loin d'être des excès isolés, ces crimes constituaient une politique d'État délibérée. Ils n'étaient pas des déviations par rapport à un système, mais bien son langage. La violence n'était pas un excès; elle était la méthode. La répression était coordonnée à l'échelle régionale par l'opération Condor, qui intégrait l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le Brésil, le Paraguay et la Bolivie dans un système de persécution transnationale. La violence ne visait pas seulement à éliminer les opposants: elle avait pour objectif de démanteler les organisations sociales, d'affaiblir la capacité de résistance collective et d'imposer un nouvel ordre. La dictature ne s'est pas contentée de mettre fin à la démocratie : elle a reconfiguré la structure productive du pays. L'objectif était de remplacer un modèle industriel orienté vers le marché intérieur par un modèle fondé sur la spéculation financière, l'ouverture sur l'extérieur et l'endettement.

Dans ce contexte, l'une des redistributions régressives des revenus les plus profondes de l'histoire argentine s'est produite. La part des travailleurs dans le revenu national est passée de 45% à 25% entre 1976 et 1977. La dévaluation de 1978 a accentué l'érosion des salaires, tandis qu'entre 1976 et 1983, plus de 20,000 usines ont fermé leurs portes et l'emploi industriel a connu un déclin constant. L'attaque contre le monde du travail a été systématique. Les droits des travailleurs ont été supprimés, l'activité syndicale a été restreinte et le pouvoir de négociation collective a été affaibli – des effets qui ont persisté même après le retour à la démocratie. Parallèlement, la dette extérieure a explosé, dépassant les 45 milliards de dollars, une somme largement utilisée pour financer la fuite des capitaux. Une part importante de la dette privée a également été nationalisée, transférant ainsi son coût à l'ensemble de la société.

Les conséquences sociales furent immédiates: entre 1974 et 1982, la pauvreté passa de 4,6% à 22%, le PIB par habitant chuta de 14% et l’activité industrielle se contracta de 15%. Un modèle économique fondé sur le secteur primaire se consolida ainsi, dépendant des financements extérieurs et vulnérable aux fluctuations internationales. L’héritage de ce processus ne fut pas seulement économique. Il laissa également une structure de pouvoir qui façonna le développement du pays pendant des décennies, le Fonds monétaire international jouant un rôle central dans la gestion de la dette et de ses conséquences politiques.

Jorge Luis Borges, sans doute l'écrivain le plus important de la littérature argentine, assista à une audience du procès historique des juntes militaires en 1985, où fut prononcée la phrase qui allait devenir un slogan et un symbole de la lutte des organisations de défense des droits humains dans le monde entier: «Plus jamais ça». Ce jour-là, il entendit le courageux témoignage de Víctor Basterra. Enlevé en 1979 avec sa femme et sa fille, Basterra fut emmené à l'ESMA, le plus grand centre de détention clandestin du pays. Graphiste, il subit la torture durant sa captivité et parvint, en secret, à prendre et à conserver des photographies d'autres détenus et de ses ravisseurs. Ces images furent et demeurent essentielles à la condamnation des militaires lors des procès qui se poursuivent encore aujourd'hui. Après l'avoir écouté, et profondément touché par cette expérience, Borges décrivit avec maestria le cynisme et la cruauté des tortionnaires.

Parmi toutes les choses que j'ai entendues cet après-midi-là et que j'espère oublier, je vais raconter celle qui m'a le plus marquée, pour m'en libérer. C'était le 24 décembre. On emmena tous les prisonniers dans une pièce où ils n'étaient jamais allés. Non sans une certaine surprise, ils virent une longue table dressée. Ils virent des nappes, des assiettes en porcelaine, des couverts et des bouteilles de vin. Puis arrivèrent les mets délicats. C'était le dîner du réveillon de Noël. Ils avaient été torturés et savaient pertinemment qu'ils le seraient encore le lendemain. Le Seigneur de cet enfer apparut et leur souhaita un joyeux Noël.

Un demi-siècle après le début de la dictature, la politique économique du gouvernement de Javier Milei s'inscrit dans la continuité de celle du régime militaire. Ses projets semblent calqués sur ceux de la dictature, et la persistance d'un programme reproduisant un schéma bien connu aux conséquences désastreuses pour les travailleurs et leurs familles est manifeste : concentration des richesses, endettement, désindustrialisation et dégradation des conditions de vie. Il ne s'agit pas simplement d'un programme économique, mais de la domination des mêmes groupes économiques qui orientent le pays selon leurs propres intérêts.

Le lien entre Washington et Buenos Aires se reforme sous l'effet d'une logique de dépendance héritée de la dernière dictature. La situation en Argentine ne peut être considérée isolément, mais s'inscrit dans un schéma régional où divers pays d'Amérique latine cherchent à se réintégrer à l'économie mondiale dans un contexte de dépendance, à travers des cycles d'endettement et d'austérité.

Cependant, l'histoire de l'Argentine est aussi une histoire de résistance. Cinquante ans après le coup d'État, le souvenir des 30,000 victimes s'est estompé et la persistance des organisations de défense des droits humains continue de constituer un fondement éthique et politique à partir duquel de larges pans de la société contestent la direction prise par le pays.

A propos de l'auteur

Julián Bokser est diplômé en psychologie de l'Université de Buenos Aires (UBA), doctorant à la Faculté des sciences sociales de l'UBA et professeur d'université. Il a été membre du Comité national de coordination de l'ALBA et est membre de l'équipe de communication de l' Institut tricontinental de recherches sociales.

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2026/04/03/fifty-years-since-argentinas-darkest-night/