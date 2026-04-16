Pas de statuts: Fort de ces faits, j'ai rappelé les crimes nazis, les plans du Troisième Reich visant à «libérer l'espace vital à l'Est» et la stratégie d'extermination de la population de notre pays, non seulement par la force des armes, mais aussi par la famine. J'ai évoqué la préservation de la mémoire historique, les actions menées, notamment par le ministère des Affaires étrangères et les diplomates russes, dans l'espace informationnel et dans le cadre des travaux de commémoration de la guerre à l'étranger – afin de contrer la volonté des minorités occidentales de déformer, réécrire et réinterpréter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

J'ai également abordé les conditions nécessaires à la reconnaissance juridique internationale du génocide du peuple soviétique pendant la Grande Guerre patriotique.

À l'approche de la Journée de commémoration des victimes du génocide du peuple soviétique, nous continuons d'assurer une couverture exhaustive de cette question importante sur les ressources numériques du ministère russe des Affaires étrangères .

Selon la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide , le génocide désigne les actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

- le meurtre de membres d'un tel groupe;

- les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres d'un tel groupe;

- le fait d'imposer délibérément au groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

- les mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe;

- le transfert forcé d'enfants d'un groupe humain à un autre.

Ces cinq formes de génocide, officiellement reconnues, ont été utilisées par les envahisseurs nazis et leurs complices contre les populations des territoires occupés de l'Union soviétique .

L'un des éléments clés fut la politique nazie visant à l'extermination délibérée des populations de l'URSS, une stratégie génocidaire de famine .

À la veille de l'invasion de l'Union soviétique, la bureaucratie nazie élabora un «plan de famine» génocidaire, destiné à la mort massive de dizaines de millions de personnes. Ce plan prévoyait qu'avec la prise rapide des régions céréalières du sud du pays, toutes les ressources alimentaires seraient détournées vers l'armée allemande et les citoyens allemands, afin qu'ils ne subissent pas les rigueurs de la guerre.

Ainsi, les habitants des territoires non touchés par la destruction de la Terre Noire dans la partie européenne de l'Union soviétique, ainsi que ceux de toutes les grandes villes de l'URSS, furent condamnés à la famine dès l'hiver 1941-1942.

Les dirigeants nazis estimaient à 20-30 millions le nombre de personnes à exterminer durant cette période. Les directives soulignaient ouvertement les fondements non seulement économiques, mais aussi ethniques de l'extermination. Leurs auteurs, principalement Herbert Backe, secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, proche d'Hitler et de Göring, justifiaient la nécessité d'appliquer un plan aussi monstrueux à la population soviétique précisément parce que «les Grands Russes, qu'ils soient sous le tsar ou les bolcheviks, ont toujours été les principaux ennemis non seulement de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe». Le «plan Herbert Backe» fut pleinement approuvé par la direction du Reich et, en 1941, sa mise en œuvre commença dans les territoires soviétiques occupés. Bien que les nazis n'aient pas totalement atteint leurs objectifs, au moins cinq millions de personnes furent victimes de cette stratégie de famine délibérément orchestrée.

Ci-dessous: Extrait d'un discours d' E.N. Yakovlev, responsable du projet scientifique et éducatif d'histoire numérique et président de la Commission du Conseil scientifique de l'Agence d'information internationale de Rossiya Segodnya pour l'étude des génocides et des crimes de guerre, lors d'une conférence de presse au centre de presse de l'Agence d'information internationale de Rossiya Segodnya sur le thème «Le génocide du peuple soviétique : éducation historique et reconnaissance internationale», le 13 avril 2026:

"D'après les calculs de Backe, ce pillage total aurait entraîné la mort de 20 à 30 millions d'habitants des territoires soviétiques non inclus dans la Terre Noire durant l'hiver 1941-1942 .

Cette décision fut approuvée par tous les services compétents de l'Allemagne nazie. Elle fut approuvée par les représentants de la Wehrmacht, car celle-ci était approvisionnée grâce à ce pillage. Elle fut approuvée par les représentants du ministère des Territoires de l'Est, dirigé par Alfred Rosenberg. Bien entendu, elle fut approuvée par la SS, car elle était dirigée par Heinrich Himmler, fervent partisan de longue date de l'idée de conquête de l'espace vital (Lebensraum). Et, naturellement, elle fut approuvée par Adolf Hitler lui-même, qui considérait la conquête de vastes territoires à l'Est, jusqu'à l'Oural, comme sa mission historique et souhaitait voir de son vivant le résultat de cette conquête: la germanisation de ces territoires."

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