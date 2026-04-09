Guerre contre l'Iran et empire déclinant

Cette fois-ci, la guerre n'est pas aussi omniprésente dans les médias. Les bombardements de drones et de missiles américains, d'une précision chirurgicale, qui tuent civils et militaires, ne sont plus retransmis à la télévision ni célébrés comme lors de la guerre en Irak. En réalité, la guerre d'agression imposée par les États-Unis et orchestrée par Israël contre l'Iran semble se transformer en guerre d'usure. L'agression américaine, justifiée par la restauration de la démocratie ou la lutte contre l'autoritarisme islamique, n'a pas convaincu cette fois-ci. Cette guerre ne bénéficie d'aucune légitimité, ni de l'ONU, ni des citoyens américains, ni même, plus récemment, des alliés de l'OTAN. L'escalade du conflit aurait des conséquences asymétriques pour les deux camps: l'un, fort d'une immense mobilisation nationaliste prête à se battre jusqu'au bout, pourrait moralement défendre sa souveraineté; l'autre, incapable de justifier pleinement cette guerre, peine à convaincre sa population.

Ironiquement, les États-Unis, qui se proclament défenseurs mondiaux de la démocratie et de la gouvernance, constatent avec surprise que la «crise de la démocratie» ne se manifeste que dans les pays riches en pétrole! C'est le cas pour le Venezuela et l'Iran. Alors que les négociations sur les armes nucléaires étaient en cours, l'agression contre l'Iran a peut-être été déclenchée par Israël, mais le président américain Trump aurait également pu trouver des raisons suffisantes pour attaquer conjointement l'Iran. Pour Israël, outre le conflit historique de plusieurs décennies avec l'Iran, l'enjeu était de s'imposer comme la seule puissance du Moyen-Orient, en tant qu'agent déclaré des États-Unis, et de contrôler les pays voisins producteurs de pétrole. Pour les États-Unis, il s'agissait également de contrôler le pétrole, de défendre le dollar et de couper les ressources de la Chine. La Chine dépend fortement de la Russie, de l'Iran et du Venezuela pour son approvisionnement en pétrole; par conséquent, attaquer le Venezuela et l'Iran s'inscrivait dans un objectif plus large visant à contenir la Chine en limitant son approvisionnement en ressources énergétiques. Les États-Unis souhaitaient un changement de régime en Iran par le biais d'une frappe chirurgicale visant à éliminer le guide suprême, Sayyid Ali Khamenei, ainsi que d'autres responsables, dans l'espoir de s'emparer du pouvoir iranien. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Pétrole et dollar

Il ne fait aucun doute que les États-Unis, alliés à Israël, disposent d'une puissance militaire bien supérieure à celle de l'Iran, et le budget militaire iranien est nettement inférieur à celui des États-Unis. Cependant, l'Iran pourrait résister à l'axe impérialiste-sioniste en adaptant ses attaques afin d'imposer des coûts économiques plus élevés aux États-Unis. L'Iran a ciblé et détruit de nombreuses bases militaires américaines et des bureaux de la CIA au Moyen-Orient. Les États vassaux des États-Unis, tels que l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis, sont des pays riches en pétrole, fortement dépendants des exportations de pétrole et des importations de produits alimentaires et autres biens et services, principalement en provenance d'Asie et d'autres régions du monde. L'Iran a déclaré qu'il n'autoriserait pas les navires des pays pro-américains à traverser le détroit d'Ormuz, principal passage pour le transit du pétrole. Récemment, l'Iran a annoncé qu'il autoriserait les navires chinois à traverser le détroit et que tout pays achetant du pétrole en renminbi ou en yuan chinois serait autorisé à transiter par Ormuz. Ceci représente l'un des plus grands défis de l'histoire récente pour le maintien du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Il est important de noter que les États-Unis disposent d'importantes réserves de pétrole brut, mais restent dépendants du pétrole lourd canadien. De même, tous les pays producteurs de pétrole dépendent des importations pour se procurer les différentes qualités de pétrole brut nécessaires à leur raffinage. Ainsi, les pays producteurs et non producteurs de pétrole sont tous dépendants des importations. Pour les États-Unis, l'importance du pétrole ne réside pas seulement dans son utilisation comme carburant, mais aussi dans son rôle primordial dans la circulation monétaire mondiale. Si le pétrole est acheté et vendu en dollars à travers le monde, le dollar conserve sa stabilité en tant que monnaie de réserve mondiale, facteur essentiel à la domination américaine dans l'économie mondiale. L'accord du pétrodollar de 1973 a garanti que le dollar serait la monnaie utilisée pour les échanges pétroliers entre ces pays, assurant ainsi la demande de dollars comme monnaie mondiale. Par ailleurs, les dollars perçus par les pays producteurs de pétrole sont investis aux États-Unis dans des actifs financiers libellés en dollars et des obligations du Trésor, générant des profits pour les spéculateurs américains et contribuant à réduire le déficit commercial des États-Unis. Cette situation est menacée car certains pays producteurs de pétrole ont déjà décidé de diversifier leurs échanges commerciaux au-delà du dollar. De plus, la Russie, le Venezuela et l'Iran ont commencé à commercer dans d'autres devises, ce qui fragilise la domination du dollar. Cela annonce peut-être le déclin des États-Unis, qui perdront progressivement leur influence au Moyen-Orient. La récente guerre n'était qu'une tentative vaine de s'emparer des réserves pétrolières, menée par des gouvernements renversants qui ont eu recours à une cruauté primitive au nom de la démocratie et de la gouvernance.

Empire en déclin

La guerre s'annonce longue et aura des conséquences dévastatrices sur l'économie mondiale. La hausse des prix du pétrole et des engrais aura un impact négatif sur les prix alimentaires à travers le monde. L'inflation des prix alimentaires affecte de manière asymétrique et plus importante les populations les plus pauvres, car la part des dépenses alimentaires dans leur panier de consommation est proportionnellement plus élevée que pour les plus riches. Deuxièmement, les économies fortement dépendantes des exportations de pétrole et devenues des refuges pour les opérations financières reposant sur le soutien militaire américain perdront leur avantage comparatif, quel que soit le résultat du conflit. Troisièmement, les États-Unis, dont la légitimité en tant que puissance mondiale est de plus en plus remise en question et qui sont isolés de leurs alliés, notamment en Europe, sont déjà enclins à réduire leurs dépenses militaires de protection des autres pays. Cette situation a entraîné une augmentation massive des budgets de défense dans de nombreuses économies, ce qui se traduira par une baisse des dépenses publiques et sociales, pénalisant une fois de plus les populations les plus pauvres. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la flambée des prix du pétrole et de l'énergie risquent de déstabiliser les dépenses des ménages, le commerce et la croissance mondiale. L'ordre mondial est à la croisée des chemins, tandis que l'empire est en déclin. L'interrègne actuel est marqué par un important transfert de pouvoir mondial de l'Ouest vers l'Est.

Historiquement, les puissances hégémoniques mondiales se définissent par leur domination sur les nouvelles technologies. Les États-Unis semblent perdre leur influence dans le contexte de la transformation technologique actuelle. Plus grave encore, la dégradation de la démocratie libérale a atteint un nouveau point critique lorsque ses propres règles sont délibérément bafouées par ses propres acteurs. Symbole du capitalisme, les États-Unis, dépendent, pour leur survie, non seulement d'une domination impérialiste exercée par le biais de médiations institutionnelles et de règles internationalement acceptées, mais aussi de la colonisation directe et de l'extraction des ressources naturelles. Confrontés à une grave crise de légitimité, ils y répondent par une vengeance vaine, qualifiée de «nationalisme». Ce nationalisme naît d'un sentiment de défaite et de déclin pour les États-Unis, qui ne sont plus en mesure de représenter les plus belles réalisations de la civilisation humaine et du progrès, mais suffoquent sous le poids de la guerre, du sang et de la mort. Les États-Unis ont difficilement réussi à changer les régimes en instaurant des gouvernements fantoches en Irak, en Afghanistan, en Libye ou au Venezuela. Ils n'y parviendront pas non plus en Iran. La guerre produit des effets dévastateurs dans les zones de conflit, avec des répercussions néfastes sur l'économie mondiale. Le plus grand pays capitaliste du monde a perdu toute légitimité et n'a plus rien à offrir, si ce n'est des ruines et des décombres.

Il est regrettable que l'Inde, l'une des plus grandes démocraties du monde dotée de l'arme nucléaire, perde de plus en plus son autonomie et se rallie aux États-Unis. L'Inde n'a pas condamné les crimes odieux perpétrés par l'axe américano-israélien lors de frappes chirurgicales contre des écoliers à Gaza, ni le massacre de 165 écoliers à Minab, en Iran. Elle n'a pas non plus condamné l'attaque contre le navire iranien non armé IRIS Dena, de retour d'un exercice naval à son invitation. Cette visite inopportune en Israël, assortie d'éloges à Netanyahu, déclaré criminel de guerre par la Cour pénale internationale, compromet gravement la position de longue date de l'Inde sur la paix et le non-alignement.

L’ordre mondial est à la croisée des chemins, et c’est le moment pour les travailleurs de s’unir pour lutter contre l’agression impérialiste-sioniste et ses partisans nationaux qui, par pur intérêt personnel, feront payer aux travailleurs le coût d’une guerre illégale.

URL de l'article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2026/0405_pd/war-iran-and-declining-empire