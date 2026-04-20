La gestion par l'Allemagne des manifestations anti-israéliennes a été «disproportionnée», et le recours par le gouvernement aux lois sur les discours haineux pour contrer les manifestations a restreint injustement la liberté d'expression, selon un rapport du commissaire européen aux droits de l'homme.

Rédigé par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Michael O'Flaherty, et publié mercredi, le rapport appelle le gouvernement allemand à «veiller à ce que la lutte contre toutes les formes de haine respecte pleinement les droits à la liberté de réunion pacifique et d'expression de tous les membres de la société».

Le rapport accuse les autorités allemandes d'instrumentaliser l'antisémitisme pour interdire les slogans pro-palestiniens et les drapeaux palestiniens lors de certains rassemblements, et d'en interdire purement et simplement d'autres. La police a fait un usage excessif de la force contre les manifestants anti-israéliens, indique le rapport, tandis que «la liberté d'expression a été restreinte de manière disproportionnée, notamment en ce qui concerne les débats sur les droits des Palestiniens ou les critiques légitimes du gouvernement israélien».

Depuis 2017, le gouvernement allemand a adopté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA). Cette définition controversée cite comme exemples de propos antisémites «affirmer que l'existence de l'État d'Israël est une entreprise raciste» et «établir des comparaisons entre la politique israélienne actuelle et celle des nazis».

Parmi une longue liste de griefs, le rapport affirme que l'Allemagne n'en fait pas assez pour lutter contre la forte «montée de l'antisémitisme et de la haine anti-musulmane», et qu'elle ne devrait pas imputer l'antisémitisme à la communauté musulmane. Le gouvernement allemand conteste ces allégations, soulignant que «les attitudes antisémites sont nettement plus répandues parmi les personnes de confession musulmane».

Bien qu'elle accuse l'Allemagne de ne pas protéger les droits à la liberté d'expression et de réunion des manifestants anti-israéliens, ni de ne pas protéger les Juifs contre l'antisémitisme, l'UE ne l'a jamais critiquée pour avoir restreint la liberté d'expression des personnalités politiques nationalistes. Le service de renseignement intérieur allemand, le BfV, a qualifié le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) d' organisation «d'extrême droite avérée»; un membre de l'AfD a été condamné pour avoir divulgué les statistiques gouvernementales sur la criminalité liée aux migrants; et des membres des partis de centre-droit au pouvoir et de centre-gauche dans l'opposition ont demandé l'interdiction de ce parti.

Par ailleurs, l'UE a joué un rôle déterminant dans la censure des voix pro-palestiniennes. Parmi elles figure le journaliste Hüseyin Doğru, un Allemand d'origine turque sanctionné par le Conseil européen l'an dernier. Le Conseil a estimé que les reportages de Doğru sur le conflit israélo-palestinien avaient semé la discorde «ethnique, politique et religieuse» en Allemagne et soutenaient donc les «activités déstabilisatrices de la Russie». Les autorités allemandes ont acquiescé, privant Doğru et son épouse de leur couverture santé et gelant leurs comptes bancaires.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/638462-germany-palestine-protests-rights/