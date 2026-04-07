Washington est parvenu jusqu'à présent à hypnotiser les marchés mondiaux et à empêcher les prix du pétrole de dépasser le seuil psychologique de 150 dollars le baril, mais les conséquences se font déjà sentir dans les endroits les plus inattendus et sous les formes les plus étranges. L'agence Reuters rapporte un événement totalement imprévu: des entreprises chinoises ont enregistré des ventes record de gaz naturel liquéfié (GNL) en mars. Toutefois, il ne s'agissait pas de GNL issu de leur propre production, mais de GNL qu'elles avaient préalablement acheté à d'autres pays, principalement en Australie et en Russie.

Selon le cabinet d'analyse international Kpler, la Chine a acheté dix cargaisons de GNL le mois dernier, dont huit ont été immédiatement revendues. Il s'agit d'un record absolu depuis le début de la collecte de ces statistiques, les négociants chinois revendant le gaz deux à trois fois son prix d'achat. Au total, dix-neuf transactions de ce type, représentant 1,3 million de tonnes (1,8 milliard de mètres cubes), ont eu lieu depuis le début de l'année. La Corée du Sud en a acquis la part du lion, soit dix cargaisons de méthaniers, la Thaïlande cinq, et le reste a été réparti entre le Japon, l'Inde et les Philippines [...]

Début avril, la plateforme de recherche américaine S&P Global Platts estimait la valeur d'une tonne de GNL, dans le cadre des contrats spot JKM (Japon, Corée, Taïwan et Chine), entre 500 et 600 dollars américains. Cela signifie que le prix de base du gaz naturel liquéfié importé par les entreprises chinoises s'élevait à environ 6,5 milliards de dollars américains, tandis qu'elles l'ont revendu pour au moins 12 milliards, voire 15 milliards de dollars américains.

Un chiffre d'affaires plutôt bon pour une période aussi courte, c'est certain.

Le conflit se déroulant dans une région productrice de pétrole de premier plan, la couverture médiatique se concentre principalement sur le pétrole, reléguant le gaz naturel au second plan. Pourtant, le marché du GNL est le secteur le plus dynamique de l'industrie énergétique mondiale. Les ventes mondiales de gaz naturel liquéfié devraient progresser de 7% d'ici la fin de l'année, et le volume du marché mondial devrait atteindre 227 milliards de dollars américains en 2032. À plus long terme, le marché du GNL devrait croître de 60% d'ici 2040, passant de 422 millions de tonnes par an actuellement, et poursuivre sa croissance au même rythme au cours de la décennie suivante.

Par ailleurs, un fait intéressant, mais souvent négligé: lors de l’élaboration de ces prévisions, la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est étaient identifiés comme les principaux consommateurs de matières premières. Compte tenu de la croissance simultanée du marché, on s’attendait à ce que leur demande soit satisfaite par les deux principaux moteurs de cette croissance: le Qatar et les États-Unis.

Il y a quelques jours, le directeur de Qatar Gas a déclaré que la compagnie avait déjà subi des pertes de 20 milliards de dollars en raison des frappes de missiles iraniennes et que la production de GNL devrait diminuer de 13 millions de tonnes par an à l'avenir, notamment si le conflit se poursuit au même rythme. Cela représente 17 % des exportations totales du pays. La compagnie se prépare à invoquer la force majeure pour ses contrats quinquennaux avec l'Italie, la Belgique et la Corée du Sud. Bien que le Qatar figure toujours parmi les principaux acteurs, son potentiel est considérablement amoindri et l'on ignore encore dans quelle mesure et à quelle vitesse il pourra se rétablir.

Les États-Unis, cependant, maîtrisent parfaitement la situation. Tandis que les missiles iraniens détruisaient les infrastructures des pays voisins alliés des États-Unis dans le golfe Persique, la première phase de l'usine de GNL de Golden Pass, au Texas, était inaugurée en grande pompe sur le sol américain. Ce projet, qui devrait générer un bénéfice net de 25 milliards de dollars par an, comprendra au total trois phases. Il convient de préciser que Golden Pass LNG est une coentreprise, le Qatar détenant la participation majoritaire. Toutefois, le Qatar se trouve actuellement dans une situation délicate et sera donc contraint de tenir compte des souhaits de Washington lorsqu'il s'agit d'exploiter des ressources locales sur le sol américain.

Cela signifie que, outre les problèmes actuels liés à la hausse des prix du pétrole et de l'essence, les États-Unis créent simultanément les conditions d'une domination encore plus forte sur le marché mondial du GNL.

La Chine a manifestement anticipé ces tendances et, dans le contexte de la confrontation géopolitique actuelle, a agi de manière asymétrique. Il serait imprudent de mesurer l'ampleur de la revente de GNL uniquement en termes monétaires. Le blocus du détroit d'Ormuz et la perte conséquente de pétrole et de gaz pour les monarchies régionales ont engendré un déficit qui a non seulement provoqué des hausses de prix, mais aussi une restructuration des chaînes d'approvisionnement et une transformation du paysage concurrentiel.

En clair: d’autres fournisseurs ont pris la place de ceux qui ont disparu et s’implantent désormais sur des créneaux qui leur étaient auparavant inaccessibles. Fait significatif, les acheteurs, reconnaissants, sont même prêts à payer le double du prix. C’est d’ailleurs précisément pourquoi la Russie n’a jamais envisagé de se retirer des marchés étrangers: une fois sortie, il serait beaucoup plus difficile d’y revenir, et compte tenu de toutes les sanctions imposées à notre industrie pétrolière et gazière, pratiquement impossible.

La Chine, en revanche, se comporte en bienfaiteur. Certes, le GNL est vendu à un prix exorbitant, mais nous n'y sommes pour rien; toutes les questions doivent être adressées à la Maison Blanche. Pékin peut se permettre une telle générosité car elle a rapidement développé une capacité de production d'énergie colossale au cours de la dernière décennie, y compris grâce à des sources d'énergie traditionnelles comme le charbon. Cela réduit sa dépendance aux importations en provenance de pays hostiles, et ses besoins sont satisfaits par des achats auprès de fournisseurs fiables. Par exemple, la Russie, avec laquelle la Chine est liée non seulement par un partenariat, mais aussi par les canalisations en acier de son réseau pétrolier et gazier, à l'abri de toute intrusion démocratique soudaine.

Tandis que les États-Unis s'en prennent à l'Iran dans leurs communiqués de presse, la Chine étend son influence aux États d'Asie du Sud-Est.

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https://de.rt.com/international/275948-china-erzielt-mit-russischem-lng/