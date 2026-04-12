La guerre du Péloponnèse: pouvoir, orgueil et tragédie

La guerre du Péloponnèse, 431-404 av. J.-C.

L'expansion culturelle et impériale de la Grèce ralentit considérablement à la fin du Ve siècle avant notre ère. La guerre éclata entre Athènes et Sparte, sans conteste les deux cités-États les plus puissantes de Grèce. Ce conflit menaçait la société et les institutions grecques, y compris la Grèce continentale.

Nous appelons cette guerre la guerre du Péloponnèse. Sparte l'a déclenchée. Thucydide, général athénien et grand historien, l'a relatée. Il nous apprend que si les guerres médiques ont marqué l'histoire grecque, les victoires grecques sur terre et sur mer y ont mis fin relativement vite. Mais la guerre du Péloponnèse, en revanche, fut sans précédent par sa durée, sa férocité et son ampleur destructrice. Jamais auparavant, écrit Thucydide, autant de cités grecques n'avaient été prises et dépeuplées. Jamais auparavant il n'y avait eu autant d'exilés, de massacres, de conflits, de famine, de sécheresses, de tremblements de terre, d'éclipses solaires et de destructions à travers toute la Grèce, sans oublier la peste mortelle qui ravagea Athènes. Thucydide est convaincu que c'est la crainte spartiate de l'expansion de la puissance athénienne qui a déclenché cette guerre calamiteuse (La Guerre du Péloponnèse 1.23).

Sparte était la superpuissance militaire grecque. Elle était située au cœur du Péloponnèse.

La guerre du Péloponnèse a anéanti les rêves et les triomphes grecs, tant au pays qu'à l'étranger. Des siècles d'efforts pour bâtir un pays libre, prospère, majoritairement démocratique et civilisé, le premier au monde, n'ont jamais abouti. La plupart de ces espoirs ont été réduits en cendres par la guerre.

La guerre du Péloponnèse a mis les Grecs à nu. Elle a révélé une culture profondément conflictuelle, voire antagoniste. Thucydide est devenu le plus grand historien du monde. Dans son récit de la guerre du Péloponnèse (6.80.3), il écrit que les Spartiates et les Athéniens, à l'instar des Doriens et des Ioniens, étaient des ennemis jurés. Les deux expressions controversées sont αἰεὶ πολεμίων (aiei polemion) – être en guerre perpétuelle – ou ennemis à jamais.

Mais pourquoi Athènes et Sparte étaient-elles des ennemies si acharnées? Thucydide aurait-il exagéré?

Ioniens et Doriens

Les Ioniens et les Doriens étaient tous deux des Hellènes (Grecs). Les Ioniens étaient originaires principalement d'Athènes et de l'Attique, tandis que les Doriens provenaient surtout de la région septentrionale de la Grèce, l'Épire. Les Doriens s'établirent dans le Péloponnèse. Les Spartiates furent leurs principaux défenseurs.

Contrairement à la théorie courante des chercheurs modernes qui postule une invasion dorienne de la Grèce depuis l'Europe du Nord ou l'Asie, les Doriens n'ont pas «envahi» la Grèce, ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Il s'agissait d'un peuple grec ayant migré d'Épire vers le Péloponnèse.

De plus, c'est le mélange des traditions des Doriens avec celles des Ioniens qui a donné naissance à la liberté, à la science, à l'architecture, à l'art, à la philosophie, à la littérature et à la religion helléniques.

Les Ioniens et les Doriens ont inventé et conçu les Jeux olympiques et autres fêtes sportives et religieuses panhelléniques, principalement comme des institutions patriotiques et pacifistes. Les actes hostiles et la guerre cessaient pendant ces jeux sacrés. Les héros à qui l'on attribue l'invention des Jeux olympiques, Héraclès et Pélops, étaient des figures emblématiques de l'héroïsme et de la vertu au sein du panhellénisme.

Les Doriens et les Ioniens étaient les enfants de la civilisation mycénienne et minoenne qui atteignit son apogée au deuxième millénaire avant notre ère.

À la fin du XIIIe siècle avant notre ère, les Doriens et les Ioniens s'affrontèrent et remportèrent la guerre de Troie. Parmi les protagonistes de ce conflit figurait Hélène, la Dorienne, fille de Zeus et épouse du roi spartiate Ménélas. Sparte envoya soixante navires à Troie; Agamemnon, roi d'Argos et frère de Ménélas, commandait les troupes grecques à Troie; et Ulysse, roi ionien d'Ithaque, joua un rôle déterminant dans le déroulement de la guerre. Ménélas, Agamemnon et Ulysse travaillèrent en étroite collaboration.

Athènes envoya cinquante navires à Troie sous le commandement de Ménesthée.

Les épopées homériques (l'Iliade et l'Odyssée) ne relatent aucune lutte entre Athènes et Sparte. Au contraire, elles célèbrent autant Thucydide, Ionien, que Brasidas, roi spartiate dorien. Thucydide était le général athénien chargé de la protection de la cité d'Amphipolis en Macédoine. Pourtant, Brasidas le déjoua et s'empara d'Amphipolis. Athènes riposta en exilant Thucydide pendant vingt ans.

La guerre du Péloponnèse devint un champ de bataille qui ravagea le monde grec tout entier pendant vingt-sept ans, au cours des trois dernières décennies du Ve siècle avant notre ère.

Il y a environ 2,500 ans entre le Ve siècle avant notre ère et le XXIe siècle que nous vivons.

Le Ve siècle avant notre ère

Le Ve siècle avant notre ère fut la première époque des Lumières grecques, qui donna naissance et nourrit certaines des inventions et créations les plus originales et les plus durables de la culture grecque: la philosophie naturelle, la théorie atomique, la médecine scientifique, la théorie politique, la démocratie, l'architecture et l'art classiques, et le théâtre dramatique.

Au Ve siècle avant notre ère, Athènes et Sparte étaient à l'apogée de leur prospérité et de leur puissance matérielles. Ensemble, au début de ce siècle, Athéniens et Spartiates vainquirent les Perses et, peut-être sans exagération, commencèrent à se considérer comme les superpuissances grecques légitimes à dominer le reste du peuple grec. Il est fort probable qu'Athènes ait envisagé d'unifier toutes les cités grecques en une république hellénique. Sparte nourrissait sans doute une ambition similaire.

La guerre du Péloponnèse a brisé les rêves d'Athènes et de Sparte. Ce fut une catastrophe imprévue. Thucydide a relaté l'histoire de cette guerre. Il était certain que son récit serait «d'une valeur inestimable» (1.22).

Il avait raison. Cela nous parle encore au XXIe siècle. Cela nous aide à comprendre les illusions persistantes d'hégémonie mondiale qui imprègnent les politiques étrangères des grandes puissances: États-Unis, Russie, Inde et Chine. La peur est le moteur et l'action qui animent la compétition intense, parfois insensée, qui sous-tend les politiques américaines, chinoises et russes. Derrière les sourires et la diplomatie, la course aux armements se transforme en une course quasi fatale vers l'extinction. Par exemple, le petit Israël a convaincu le président Trump d'attaquer conjointement l'Iran, déclenchant ainsi une guerre qui pourrait facilement anéantir tout le Moyen-Orient, y compris Israël. Jeffrey Sachs , éminent économiste de l'Université de Columbia et conseiller de dirigeants mondiaux, tient le Premier ministre israélien Netanyahu et Trump responsables de la guerre illégale menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Il les décrit comme des égoïstes, des mégalomanes et des idéalistes en proie à des illusions théocratiques. Selon Sachs, ils sont complètement dérangés: «Lorsque des dirigeants dérangés invoquent la catastrophe divine comme instrument politique, ce ne sont pas seulement leurs ennemis qui en pâtissent. À moins qu’on ne les arrête, nous serons tous victimes de ces deux psychopathes.»

Thucydide

Il me semble donc approprié de revenir à Thucydide. Son récit de la guerre du Péloponnèse est une œuvre d'une importance intemporelle. Je la trouve bouleversante, dramatique, violente et pourtant d'une grande beauté.

Dans son livre, Grèce (1963, 156), M. Rostovtzeff, l'un des plus grands érudits du XXe siècle sur l'histoire grecque et romaine, a décrit l'œuvre de Thucydide comme «l'un des plus nobles monuments du génie grec dans la littérature et l'art — un chef-d'œuvre tant dans le détail que dans son aperçu général d'une période d'une importance primordiale».

Ce récit me bouleverse, révélant haine, atrocités et une puissance brute – traduite en arrogance. Comment cela a-t-il pu arriver, me demandais-je sans cesse, parmi un peuple qui parlait la même langue, vénérait les mêmes dieux et vivait sur la terre de ses ancêtres? La lamentation de Thucydide relate les massacres féroces perpétrés chez les Hellènes. Pourtant, cette histoire de tueries, de dépeuplement des villes et de tragédie cosmique évoque aussi le pouvoir politique, l’éros, la philosophie et la beauté de ce que les Grecs créaient, faisaient et disaient au Ve siècle et après.

Les Grecs étaient entourés de peuples européens qui pillaient pour survivre et dormaient lourdement armés. Les Grecs traitaient leurs voisins de barbares avec mépris. Ils se considéraient comme des êtres quasi divins, du moins apparentés aux dieux.

mythologie grecque

Les Grecs puisaient leur histoire ancienne dans les mythes. Les érudits modernes, parfois à tort, mais plus souvent par ignorance et malveillance, qualifient les mythes grecs de légendes enfantines et invraisemblables. Or, les Grecs les concevaient différemment. Ils y voyaient un moyen de se rapprocher des dieux, notamment de Prométhée, Zeus, Déméter, Dionysos, Athéna, Héphaïstos et Apollon – divinités incarnant la connaissance, la pluie, le tonnerre et les cieux, l'hospitalité, la civilisation agricole, la science, la technologie, la culture et les arts.

Les Grecs pensaient que les dieux étaient pour la plupart de leur côté. Ils chérissaient les récits qu'ils avaient hérités sur leurs dieux et ne doutaient pas de leur véracité. Platon (République 621b8-c1) et Aristote (Poétique 1450a3-5) le pensaient également.

L'élimination du danger perse au début du Ve siècle avant notre ère donna aux Grecs confiance et fierté, voire une certaine arrogance, dans leur mission: chaque cité devenant la meilleure de Grèce, et chaque citoyen s'efforçant d'être le meilleur de sa cité.

L'orgueil

Eschyle, Sophocle et Euripide — sans doute plus que tout autre dramaturge grec — ont perçu l'insolence grandissante de leurs contemporains. Ils les ont exhortés à préserver leur liberté en faisant preuve de justice et de modération les uns envers les autres et en respectant leurs traditions religieuses sacrées.

C'est ainsi qu'ils ont donné naissance à la tragédie. C'est ainsi qu'ils ont offert une expression si puissante et si belle de l'Éros grec pour la liberté. Ils ont lu Homère et ont tiré mille tragédies de ses épopées immortelles.

Lorsque les hommes transgressaient les limites fixées par leurs coutumes ancestrales et les dieux, la tragédie était inévitable. Les poètes dramatiques ont su saisir la passion de la tragédie: les larmes, l’angoisse et la souffrance qui menaient à la catharsis du drame.

La guerre du Péloponnèse fut la tragédie suprême, à laquelle Thucydide offrit le plus grand théâtre qui soit: le monde grec tout entier. Thucydide condensa le drame historique du peuple grec, si bien que son récit explique non seulement la lutte destructrice entre Athènes et Sparte, mais éclaire presque toute l’histoire grecque ultérieure, y compris les conflits stratégiques entre les peuples qui ont façonné leur civilisation sur le modèle grec.

La défaite d'Athènes face à Sparte en 404 avant notre ère a conduit aux excès corrompus de la démocratie athénienne, notamment l'exécution par l'État de Socrate, maître de Platon et philosophe moral.

Platon et Aristote

Les événements politiques déclenchés par la guerre du Péloponnèse ont profondément marqué Platon. Il a grandi durant ce conflit. Ses dialogues éloquents sont intimement liés à Athènes, à l'histoire grecque et à la divinité. Sa colère a nourri son imagination et son obsession pour l'extraterrestre: les modèles idéaux et célestes de toute chose, y compris la lutte insoluble entre le corps et l'âme.

Platon a peint cet idéal dramatique dans une toile inoubliable du dialogue Phédon. On y voit Socrate en prison, passant les dernières heures de sa vie avec quelques disciples dévoués, discutant des questions de vie et de mort.

Socrate s'attarde sur le corps (tenté et influencé par la nourriture, les désirs, la douleur, les plaisirs, la corruption et la sexualité). L'âme est invisible, divine, maîtresse de la conscience, de la connaissance et de la vérité. Chaque mets savoureux, chaque plaisir et chaque douleur, dit Socrate, attache l'âme au corps, le polluant et l'empoisonnant au point de le rendre inutile.

L'âme est corrompue par les maux du corps, ce qui compromet sa mission de recherche et de découverte de la vérité. Dans cet état, elle est coupée du pur et du divin. Cette réalité, selon Platon, sape la philosophie et les véritables amoureux du savoir et de la sagesse, les philosophes. Le corps devient un obstacle à leur quête de la vérité. Dès lors, la recherche de la sagesse et de la connaissance pure se mue en un désir de mort. Les vrais philosophes sont constamment occupés à pratiquer la mort. Ne vaudrait-il pas mieux pour ces philosophes mourir plutôt que de rester en vie?

Platon est un grand philosophe et un penseur profond. Pourtant, j'ai toujours été mal à l'aise avec sa pensée abstraite – notamment sur l'âme et le corps. Nous ignorons ce qu'est l'âme. Nous n'avons aucune preuve de son existence. Mais même si nous associons l'âme à notre monde intérieur de pensées et d'intelligence, de rêves, d'ambitions, d'affections et de passions, nous ne pouvons la dissocier du corps. Ils ne font qu'un.

Je pense que Platon a inventé les abstractions par désespoir. Les Grecs de son époque l'ont lamentablement déçu. Il était incapable d'expliquer la violence de la guerre du Péloponnèse, l'effondrement d'Athènes et la mort de Socrate. Platon a été témoin de l'effondrement du monde.

La violence et la tyrannie ont également donné naissance au christianisme, à l'islam, au monothéisme, au monachisme, au Moyen Âge, à la guerre froide et aux bombes nucléaires. Platon n'a certes rien à voir avec ces évolutions ultérieures, mais sa quête d'explication de l'inexplicable n'était pas un cas isolé.

Tragédie

Les chrétiens ont emprunté les idées de Platon sur la chair, les plaisirs et l'âme, pour les rendre monstrueuses dans leur théologie et leur politique de contrôle total des fidèles brebis humaines.

Aristote étudia avec Platon pendant vingt ans. Platon influença Aristote. Mais la guerre du Péloponnèse appartenait désormais au passé pour Aristote. Il grandit au sein de la famille royale macédonienne. Son père était le médecin des rois. Aristote était animé d'une grande curiosité, d'un sens aigu de l'observation et d'un profond intérêt pour la politique. Il était profondément enraciné dans la culture grecque. Il fut le précepteur d'Alexandre le Grand, qui conquit le monde et popularisa la pensée grecque. Les successeurs d'Alexandre bâtirent leurs royaumes sur les idées d'Aristote.

Malgré les œuvres magnifiques d'Aristote en philosophie naturelle, métaphysique, politique, éthique, rhétorique et poésie, notamment son invention de la zoologie et des sciences, et son influence sur la civilisation des royaumes grecs en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, la Grèce était vouée à l'échec.

Les antagonismes et les guerres entre les successeurs politiques d'Alexandre se multiplièrent après sa mort, à l'âge d'environ 33 ans, en 323 avant notre ère. Ces conflits helléniques facilitèrent l'infiltration de Rome dans une Grèce divisée. Il en résulta inévitablement le déclin et la disparition de l'indépendance et de la liberté politiques grecques.

L'humiliation finale et la tragédie gigantesque survinrent avec la christianisation de la Grèce et de l'Europe au IVe siècle. Les chrétiens déracinèrent la civilisation hellénique. Pourtant, des fragments de cette culture controversée mais originelle survécurent, alimentant la Renaissance dans le monde arabe au VIIIe siècle et en Europe occidentale au XVe siècle . Ces courants lumineux ont façonné notre monde.

Épilogue

La tradition grecque de la science et de la civilisation demeure au cœur de la civilisation occidentale. Elle porte en elle les germes d'un avenir meilleur pour tous les peuples et pour notre Terre Mère. Pourtant, la guerre du Péloponnèse a révélé le côté sombre des Hellènes en temps de guerre civile: le chaos. Cette guerre, ainsi que les innombrables conflits qui ont suivi, ternissent notre héritage grec.

J'ai évoqué la guerre israélo-américaine au Moyen-Orient, une attaque non provoquée et injuste contre la Perse/Iran moderne. Ce conflit s'inscrit dans une série de guerres qui ravagent les sociétés et la Terre, mère de toute vie. La guerre israélo-américaine est illégale et témoigne d'un profond éloignement des vertus grecques de démocratie, de science, de justice, de modération, d'intelligence et de sagesse. Il est temps que les intellectuels spécialistes de la civilisation grecque s'opposent à cette dérive rapide vers les superstitions du Moyen Âge. Les grandes puissances comme la Russie, l'Inde, la Chine et l'Union européenne devraient fermement rappeler aux États-Unis qu'ils doivent mettre fin à cette guerre. Aux États-Unis, les citoyens américains doivent s'efforcer de rappeler à Trump et à ses partisans républicains que détruire l'Iran, ou, comme Trump l'a menacé, le réduire à l'âge de pierre par bombardement, est un crime monstrueux que les États-Unis ne devraient même pas envisager. Enfin, les responsables politiques américains doivent exiger d'Israël qu'il abandonne ses visées et son gouvernement théocratiques. Israël prétend être la seule démocratie du Moyen-Orient. Il est grand temps qu'il pratique la démocratie, qui ne tolère ni le génocide ni le retour du Christ.

Evaggelos Vallianatos, docteur en histoire, est un théoricien écologiste et politique. Il a étudié la zoologie et l'histoire (grecque et européenne) aux universités de l'Illinois et du Wisconsin. Il a effectué des recherches postdoctorales en histoire des sciences à Harvard. Il a travaillé au Congrès américain et à l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), a enseigné dans plusieurs universités et est l'auteur de centaines d'articles et de plusieurs ouvrages, dont *Poison Spring* (2014), *The Antikythera Mechanism* (2021), *Freedom* (2025) et *Earth on Fire: Brewing Plagues and Climate Chaos in Our Backyards* (World Scientific, 2026).

URL de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2026/04/08/the-peloponnesian-war-power-hubris-and-tragedy/