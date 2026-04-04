La Palestinienne Marwa Abu Al-Nour témoigne: ''Toute ma famille a été assassinée par Israël''

Quand j'ai essayé d'interviewer Marwa, Internet à Gaza était si mauvais que je n'ai pas pu entendre la moitié de ses mots. Elle m'a ensuite envoyé un suivi écrit, qui était si émouvant, et si magnifiquement écrit, que j'ai abandonné l'interview et je l'inclus ici en entier:

«Israël a bombardé notre maison en un tas de décombres et de poussière. Tout le monde dedans -- ma mère, mon père, mes quatre sœurs, mon frère, ma petite nièce -- sont devenus un souvenir au même instant.

Pendant la guerre, la maison était devenue notre bouée de sauvetage. Le confort n'a pas toujours été dans les mots. C'était dans une tasse de thé partagée dans le noir. C'était ma mère qui nous tenait la main, sa présence une promesse silencieuse que nous n'étions pas seuls. C'était mes sœurs qui distraient les enfants avec des histoires. Nous nous regroupions, notre proximité physique un bouclier contre les sons terrifiants dehors. C'est probablement une miséricorde que la maison soit maintenant partie, parce que je ne pense pas que mon cœur puisse supporter de voir le vide physique des pièces où tant de vie existaient autrefois. Ce sont les moments "sans importance", le bruit de fond d'une famille vivante, qui me manquent le plus. Le son de la clé de mon père dans la porte à la fin de la journée me manque. La main de ma mère sur mon front me manque, je vérifie s'il n'y avait pas de fièvre, juste par habitude. Ça me manque de discuter avec Nour à propos de la politique et d'en rire deux minutes plus tard. Le sourire tranquille de Mona de l'autre côté de la pièce me manque, un regard qui dit : "Je comprends".

Ayat me manque de faire irruption dans ma chambre pour me montrer une vidéo drôle. Les garçons qui discutent duquel d'entre eux était le meilleur joueur. Là où se trouvait tout ce beau bruit - il n'y a rien d'autre qu'un silence profond. Si j'avais un moment de plus avec chacun d'entre eux, je leur dirais simplement merci.

À mon père: "merci d’avoir cru en moi plus que je n’ai jamais cru en moi."

À ma mère: "merci pour chaque sacrifice silencieux, j'étais trop jeune ou trop occupé pour le remarquer."

À mes sœurs et frères: "merci pour être les morceaux irremplaçables de mon enfance et de mon cœur."

Et si je pouvais les asseoir encore une fois ensemble, je leur dirais: "Je vous vois. Je vois tout ce que vous avez fait pour moi, pour nous. Et je suis tellement reconnaissante.»

Marwa Abu Al-Nour est superviseur en santé mentale. Son histoire fait partie d'une série que je fais sur le personnel palestinien de Médecins Sans Frontières à Gaza.

Source : Humans of New York

URL de l'article en anglais:

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