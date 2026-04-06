La Thaïlande face au conflit en cours au Moyen-Orient et à la crise énergétique

Dans un échange avec Pravit Rojanaphruk de Khaosod English , Nuttaa a répondu à cinq questions sur la communication publique, le conflit en cours au Moyen-Orient et les perspectives énergétiques de la Thaïlande.

Défis de la communication publique

Interrogé sur le principal défi du gouvernement en matière de communication avec le public dans le contexte de la guerre et de la crise énergétique, Nuttaa a déclaré que la clarté, sans provoquer de panique, était essentielle.

«Comme pour toute crise majeure, le défi consiste à communiquer clairement les faits sans créer de panique inutile», a-t-elle déclaré. «C’est pourquoi la transparence est essentielle, tout comme le fait de veiller à ce que les citoyens comprennent le raisonnement qui sous-tend chaque décision prise par le gouvernement.»

Évaluation du conflit par le gouvernement

Le Premier ministre Anutin a déclaré en fin de semaine dernière, tout en présentant ses excuses au public, qu'il n'avait pas prévu que le conflit au Moyen-Orient s'éterniserait autant. Interrogé sur la question de savoir si cela reflétait une défaillance du ministère des Affaires étrangères, Nuttaa a refusé de se prononcer.

«Je n’ai pas examiné l’évaluation du ministère des Affaires étrangères, je ne suis donc pas en mesure de juger», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les gouvernements tentent souvent de rassurer le public en période d'incertitude, parfois au détriment d'une explication complète des réalités difficiles.

«À l’avenir, je pense que nous pouvons progresser en communiquant les risques de manière plus ouverte et cohérente, même lorsque le message est difficile à entendre», a-t-elle déclaré. «Parallèlement, le gouvernement doit faire ce qui est juste, même si ces décisions sont impopulaires.»

Perceptions publiques de la guerre

Interrogé sur la plus grande idée fausse répandue au sein du public thaïlandais concernant le conflit, Nuttaa a refusé de commenter.

«Je préfère ne pas répondre à cette question car cela ne contribuerait probablement en rien à la situation pour le moment», a-t-elle déclaré.

Perspectives sur la crise énergétique

À titre personnel, Nuttaa s'est dit optimiste quant à la capacité de la Thaïlande à gérer la crise énergétique.

«Je suis optimiste. L’expérience montre que les Thaïlandais savent se montrer très adaptables et coopératifs en temps de crise», a-t-elle déclaré. «Nous pouvons critiquer vivement le gouvernement toute la journée, mais nous savons aussi coopérer quand c’est nécessaire.»

Elle a également mis en lumière ce qu'elle a décrit comme la culture de générosité profondément ancrée en Thaïlande.

«C’est un atout précieux, dont nous avons grand besoin en ces temps difficiles», a-t-elle ajouté.

Préoccupations liées à la division sociale

Interrogée sur la possibilité que la montée de l'islamophobie ou de l'antisémitisme devienne un problème en Thaïlande, notamment sur les réseaux sociaux, Nuttaa a déclaré n'avoir observé aucun signe évident de l'un ou de l'autre.

«Jusqu’à présent, je n’ai pas constaté de signes évidents de cela en Thaïlande», a-t-elle déclaré. «Il s’agit d’un conflit complexe où il n’est pas simple de prendre parti.»

Elle a toutefois souligné que cette situation met en évidence l'impact mondial plus large de la guerre.

«Il est important que nous tirions les leçons de cette expérience et que nous continuions à promouvoir la compréhension, tandis que les gouvernements travaillent ensemble pour rétablir la stabilité internationale», a-t-elle déclaré.

URL de l'article en anglais:

https://www.khaosodenglish.com/politics/2026/03/31/clarity-without-panic-nuttaa-outlines-government-messaging-on-middle-east-crisis/