Solidarité à l'ère de l'Empire du Mal

Après quelques instants d'hésitation au début du séminaire, le silence se fit rapidement dans l'assistance après la présentation des intervenants. Deux des journalistes les plus éminents de notre époque étaient présents, l'ambassadeur de Cuba assistait à l'événement, l'ambassadeur de Palestine avait fait parvenir un message qui a été lu, et des représentants de nombreux partis de gauche étaient également présents. Durant les deux heures qui suivirent, l'agression impérialiste, la montée de la résistance et les futurs possibles furent abordés et débattus.

Le membre du Bureau politique du CPI(M) qui présidait le séminaire a ouvert le débat en rappelant le proverbe chinois: «Nous vivons une époque intéressante.» «Mais ce ne sont pas des temps porteurs d’espoir», s’est-il empressé de préciser. Ce sont des temps marqués par les guerres, les agressions et l’instabilité dans toutes les régions. L’attaque génocidaire contre la Palestine, menée par Israël avec le soutien actif des États-Unis, n’est pas terminée. Un cessez-le-feu existe, mais il n’est que de façade, car les attaques se poursuivent à Gaza et l’occupation s’intensifie en Cisjordanie.

Après avoir proféré des menaces et imposé un blocus naval, en violation flagrante de la souveraineté, le président et la Première dame du Venezuela ont été enlevés. Ils demeurent incarcérés aux États-Unis sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces et fondées sur des mensonges, à l'instar de ceux utilisés par George Bush et Tony Blair lors de l'invasion de l'Irak. La guerre contre l'Iran a débuté par l'attaque odieuse contre une école à Minab et l'assassinat du chef d'État. Et maintenant, le président des États-Unis se dit prêt à envahir Cuba.

Le changement de politique étrangère

Le journaliste chevronné N. Ram a condamné la «guerre brutale, non provoquée et fasciste imposée à l'Iran, la violation de sa souveraineté, de tous les principes du droit international, de la Charte des Nations Unies et l'horrible massacre d'écolières». Il a souligné que le président même qui était arrivé au pouvoir en promettant de mettre fin aux guerres sans fin avait désormais bombardé sept pays. Cependant, à la surprise générale, l'Iran a riposté et mène désormais une guerre d'usure, frappant des bases militaires, des infrastructures et des centres de données à travers l'Asie occidentale et fermant de facto le détroit d'Ormuz, sauf pour les «pays amis», selon ses propres conditions.

Pourtant, malgré l'extension de facto du conflit aux frontières indiennes par les États-Unis, suite à l'attaque d'une frégate iranienne revenant d'Inde, cette dernière a choisi de garder le silence. Le tournant de sa politique étrangère, amorcé sous Vajpayee et plus particulièrement sous Manmohan Singh après 2005, s'est radicalement transformé. Cette transformation est surtout visible dans le renforcement du partenariat stratégique avec Israël et l'affaiblissement de la solidarité anticoloniale avec l'Iran et la Palestine. Le lien étroit entre politique économique intérieure et intérêts étrangers explique ce phénomène. L'Inde est restée muette alors même que les États-Unis dictaient ses choix en matière d'approvisionnement pétrolier. L'Inde est désormais un allié subordonné des États-Unis.

Le pétrole est le nouveau pétrole

Faisant écho à l'ouvrage d'Eric Hobsbawm, *L'Âge des extrêmes* , Seema Chishti, rédactrice en chef de *The Wire* , a qualifié notre époque d'«Âge du mal stupide», une période où «des absurdités incroyables se mêlent à des horreurs tout aussi incroyables». Elle a souligné que l'extraction brutale des ressources, l'agression et la belligérance débridées, ainsi que la rhétorique annexionniste vorace du XIXe siècle, ont mis en lumière le rôle central des réalités matérielles à l'origine des guerres en cours: pétrole, nourriture, engrais, lithium, etc.

La bataille des «ismes», la logique structurée de la Guerre froide et le «choc des civilisations» n'étaient plus d'actualité du fait du rôle plus stratégique joué par la Chine et de la complexité de la situation en Asie occidentale, elle-même influencée par l'action des pays du Golfe. Il ne s'agissait plus non plus d'une opposition entre la majorité mondiale et la minorité mondiale. En réalité, le plus grand traître fut l'Inde de Modi, qui avait pris ses distances avec la solidarité du Sud global, cherchant à devenir le troisième larron du duo États-Unis-Israël. L'Inde avait ainsi dilapidé l'héritage de Bandung.

Le rôle des plateformes technologiques détenues par les milliardaires les plus riches, devenues à la fois vecteurs d'information et complices de la guerre, a mis en lumière la nature de la résistance mondiale qui doit s'instaurer: nécessairement une résistance contre le «royaume des milliardaires». L'économie politique de la guerre est désormais plus visible, même au milieu de toutes les absurdités. Et la leçon à tirer de l'Iran est que l'asymétrie, le fait de ne pas respecter les règles, est la voie à suivre pour renforcer la solidarité et mettre fin à la guerre.

Le besoin ontologique d'espoir

La professeure Sonya Gupta, ancienne directrice du Centre d'études hispaniques et latino-américaines de l'université Jamia Millia Islamia, a longuement évoqué la rupture provoquée par les révolutions cubaine et vénézuélienne en Amérique latine. Elle a rappelé les paroles prophétiques de Simón Bolívar, qui avait déclaré en 1829 que les États-Unis semblaient voués par la providence à tourmenter l'Amérique latine au nom de l'indépendance.

Avec la création de l'Organisation des États américains, les États-Unis ont exercé une influence prépondérante sur l'Amérique, jusqu'à la révolution cubaine de 1959. Un autre événement de ce type fut la révolution bolivarienne des années 1990. Cependant, les populations de ces deux pays se sont mobilisées dans la rue. Leur résilience face à l'épreuve illustre ce dont parlait Paulo Freire dans *Pédagogie de l'espérance*: l'espérance est un besoin ontologique. L'espérance, indissociable de l'action politique, est nécessaire à la construction de la solidarité.

Cuba triomphera ; la Palestine aussi.

Les ambassadeurs de Cuba et de Palestine ont fait savoir à l'auditoire que leurs peuples n'avaient pas perdu espoir. «Chaque jour, les Cubains se réveillent face à la guerre et à la souffrance humaine», a déclaré Juan Carlos Marsán Aguilera, «mais ils se préparent depuis plus de 65 ans à ce moment précis, afin de sauver et de défendre leur terre sacrée.» «Trump a dit qu'il allait s'emparer de Cuba, mais Cuba n'est pas un jeu d'enfant et ne se laissera pas prendre», a-t-il affirmé avec force. Soulignant que plus de 600 personnes s'étaient rendues à Cuba la semaine précédente, apportant des panneaux solaires, des médicaments et des produits de première nécessité, il a déclaré que Cuba n'était pas seule et que des millions de personnes engagées à travers le monde la soutenaient. Il a proclamé avec passion que Cuba triompherait.

Dans une note écrite, l'ambassadeur palestinien Abdullah Abu Shawesh a retracé l'histoire de son peuple et de sa lutte, depuis la tristement célèbre Déclaration Balfour. Soulignant que l'impérialisme s'exerce non seulement par la force militaire, mais aussi par le récit, la distorsion de l'histoire et la manipulation du langage, il a dénoncé le rôle complice des médias, «aussi dangereux que les armes elles-mêmes». Il a averti que les conséquences de la guerre ne se limitent pas à la Palestine, à Cuba ou au Venezuela, mais que les conflits actuels pourraient marquer le début d'une phase plus vaste et plus dangereuse pour l'humanité tout entière.

Les dirigeants des partis de gauche, notamment le Parti communiste d'Inde (marxiste), le Parti communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Libération, le Bloc progressiste panindien et le Parti socialiste révolutionnaire, ont exprimé leur solidarité avec les peuples de Palestine, du Venezuela, d'Iran et de Cuba au nom du peuple indien. Parmi eux figuraient Nilotpal Basu, membre du Bureau politique du Parti communiste d'Inde (marxiste), Raja Ram Singh, député et membre du Bureau politique du Parti communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Libération, Dharmendra Verma, secrétaire du Bloc progressiste panindien, et R.S. Dagar, membre du Secrétariat central du Parti socialiste révolutionnaire. Déclarant que le peuple indien n'a pas cédé, malgré la soumission de son gouvernement, l'assemblée a affirmé: «Ce combat est le vôtre et le nôtre; nous combattrons à vos côtés.»

URL de l'article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2026/0405_pd/solidarity-age-evil-empire