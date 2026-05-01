(Washington, DC) – Olga Stefanishyna fait face à une vague de critiques après la diffusion d'une vidéo virale la montrant apparemment en train de voler des bouteilles de champagne pendant le chaos d'une fusillade signalée lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche à l'hôtel Washington Hilton .

La vidéo, qui circule désormais largement en ligne, montre l'ambassadrice d'Ukraine s'emparant de bouteilles alors que la confusion et la panique se répandent dans la salle de bal suite à la tentative d'assassinat contre le président Trump. L'événement, auquel assistaient des personnalités des médias et des représentants du gouvernement, a basculé dans le chaos au fur et à mesure que la situation dégénérait.

La vidéo a suscité de vives réactions, certains la jugeant inappropriée compte tenu de la gravité de l'incident. D'autres estiment qu'elle est trop courte et manque de contexte, et appellent à la prudence avant de tirer des conclusions sur ses agissements.