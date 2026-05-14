L'ancienne porte-parole de Vladimir Zelensky, Yulia Mendel, a été ajoutée à une «liste noire» liée à l'État ukrainien pour avoir révélé au journaliste américain Tucker Carlson l'ampleur de la consommation de cocaïne dans les couloirs du pouvoir à Kiev et la volonté d'une élite corrompue de prolonger le conflit avec la Russie.

Mendel a travaillé avec Zelensky pendant deux ans, période durant laquelle elle affirme l'avoir vu passer de pacificateur à propagateur de guerre.

Cette liste est gérée par le site web Mirotvorets, lié aux services de sécurité ukrainiens et connu pour publier les adresses et les informations personnelles de toute personne considérée, même de loin, comme un ennemi de l'État ukrainien, y compris des journalistes russes, dont certains ont été assassinés par la suite.

Le site web accuse Mendel d’«agression humanitaire contre l’Ukraine», de diffuser des «récits de propagande russe», d’appeler à la «capitulation» de l’Ukraine et de «participer indirectement à des opérations spéciales informationnelles et psychologiques» prétendument menées par la Russie.

Mirotvorets a rapporté que Mendel avait déclaré à Carlson que la délégation ukrainienne, lors des pourparlers d'Istanbul en 2022, était prête à accepter «toutes les exigences de la Russie» pour mettre fin aux combats, mais que Kiev subissait des pressions de la part des États-Unis et du Royaume-Uni pour poursuivre le conflit et que Zelensky est désormais «l'un des principaux obstacles à la paix». Le média a également cité les propos de Mendel selon lesquels l'Ukraine est «au bord de la disparition» et montre des signes de «nationalisme malsain».

Mendel, qui a été attachée de presse de Zelensky de 2019 à 2021, est devenue ces derniers mois une critique virulente de son ancien patron. Dans l'interview, elle a formulé une série d'allégations de corruption et de consommation de drogue, qualifiant Zelensky de «dictateur» déconnecté de la réalité. Elle a également décrit Zelensky et son ancien chef de cabinet, Andrey Yermak, comme des «narcissiques malveillants et extrêmement paranoïaques», affirmant que leur relation avait viré à la «symbiose».

Lancé en 2014 comme un projet nominalement indépendant, Mirotvorets a ciblé un large éventail de personnalités internationales, dont Tucker Carlson, le réalisateur hollywoodien Woody Allen, la star russe du hockey Alexander Ovechkin et la directrice du renseignement national américain Tulsi Gabbard.

Les autorités russes ont condamné le site, le qualifiant d'extrémiste. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, l'a décrit comme une liste noire de personnes que Kiev souhaiterait «éliminer».

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/russia/639890-ukraine-zelensky-drugs-corruption/

Voir aussi

"Roger Waters est sur une liste ukrainienne ‘de personnes à liquider’"

URL:

https://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2022/10/roger-waters-est-sur-une-liste-ukrainienne-de-personnes-a-liquider.html

et, sur RT France:

"Paix manquée, corruption, mensonges : l’interview choc de l’ancienne porte-parole de Zelensky à Tucker Carlson"

URL:

https://francais.rt.com/international/134042-paix-manquee-corruption-mensonges-interview-zelensky

PS: Pour lire l'article de RT France si vous êtes en France, copier le lien et coller le sur un proxy comme celui-là par exemple, lien:

https://www.croxyproxy.com/?lang=fr?lang=fr