Le Vietnam appelle la Chine à respecter sa souveraineté sur les îles Hoang Sa (Paracel)

Le Vietnam demande à la Chine de respecter sa souveraineté sur les îles Hoang Sa (Paracel) conformément au droit international, ainsi que sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction sur ses zones maritimes établies conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a fait cette déclaration le 5 mai en réponse à une question d'un journaliste concernant la réaction du Vietnam à l'annonce récente par la Chine d'une interdiction de pêche du 1er mai 2026 au 16 août 2026 dans certaines zones de la mer Orientale.

«La position du Vietnam concernant l'interdiction de pêche imposée par la Chine en mer Orientale est constante et a été clairement réaffirmée à plusieurs reprises», a-t-elle déclaré.

Le Vietnam a exhorté la Chine à respecter le droit des pêcheurs vietnamiens à exercer des activités licites dans les eaux vietnamiennes et dans les zones maritimes situées au-delà de sa juridiction, conformément au droit international, et notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a-t-elle ajouté.

La Chine doit également s'abstenir de toute action susceptible de compliquer la situation et contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et d'un ordre international fondé sur des règles en mer Orientale, a-t-elle conclu.

URL de l'article en anglais:

https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-calls-on-china-to-respect-sovereignty-over-hoang-sa-5070257.html