Deux Ouïghours condamnés à mort en Thaïlande pour l'attentat à la bombe de 2015 à Bangkok

Le tribunal a reconnu Adem Karadag et Mieraili Yusufu coupables d'avoir perpétré conjointement l'attentat à la bombe qui a frappé le sanctuaire le 17 août 2015, tuant 20 personnes et en blessant plus de 100 autres.

Parmi les victimes figuraient 14 ressortissants étrangers et six Thaïlandais.

Outre les peines de mort, le tribunal a infligé une amende de 1 000 bahts à chaque accusé pour port d’armes dans un lieu public.

Le verdict intervient près de 11 ans après l'attaque, au terme d'une longue procédure judiciaire ayant impliqué les témoignages de plus de 400 témoins à charge et 45 témoins à décharge. Le dossier aurait dépassé les 10 000 pages.

L'explosion s'est produite vers 18h55 le 17 août 2015 au sanctuaire Erawan, un lieu de pèlerinage populaire situé dans le centre de Bangkok. Les enquêteurs ont déterminé par la suite qu'il s'agissait d'un engin explosif improvisé à base de TNT, dissimulé dans un sac à dos et placé sous un banc dans l'enceinte du sanctuaire.

Selon l'accusation, Karadag était chargé de placer le sac à dos contenant la bombe sur les lieux, tandis que Yusufu assemblait l'engin, se procurait les composants et livrait l'explosif à Karadag.

L'attentat a choqué la Thaïlande et la communauté internationale, car le sanctuaire est une attraction touristique majeure fréquentée à la fois par les fidèles locaux et les visiteurs étrangers.

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