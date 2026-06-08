Histoire: quand le Canada a simulé une occupation nazie pour justifier la guerre

Les devises circulaient également. On distribuait des Reichsmarks en guise de monnaie, destinés à remplacer les dollars canadiens. À la cafétéria de la Great-West Life, des SA ont fait irruption, ont évacué les employés, ont saisi la nourriture et ont brièvement emprisonné des travailleurs – une démonstration de force plutôt qu'une nécessité.

Les portes des églises furent condamnées. Des membres du clergé furent arrêtés ou mis sur liste noire. Les offices religieux furent interdits. Les citoyens qui tentaient d'entrer dans les églises étaient interpellés. Les organisations ethniques et religieuses furent dissoutes et leurs biens confisqués.

Des patrouilles armées circulaient sur Portage Avenue à bord de véhicules blindés Bren. Des chars passaient devant les magasins sous le regard des riverains, massés sur les trottoirs et aux fenêtres.

La mise en scène

Malgré l'ampleur et l'intensité de l'assaut, aucun mort n'est à déplorer. Seules deux personnes ont été soignées: un soldat qui s'était foulé la cheville et une femme qui s'était coupée le pouce en préparant son petit-déjeuner dans son appartement plongé dans le noir.

L'artillerie a tiré à blanc. Des explosions ont été simulées. Les ponts ont été déclarés détruits, alors qu'ils ne l'étaient pas réellement. Des ambulances ont transporté des blessés fictifs, permettant aux équipes médicales de s'entraîner dans des conditions réalistes.

Tout avait été scénarisé: les avancées, les retraites, la reddition. Les journaux avaient publié des avertissements les jours précédents, décrivant ce à quoi les citoyens pouvaient s'attendre. Pourtant, nombreux furent ceux qui n'avaient pas lu ces annonces et furent pris au dépourvu. Pour les organisateurs, cela ne fit qu'accentuer le réalisme de la situation. Le choc, après tout, faisait partie de la leçon.

Pendant quelques heures d'hiver en 1942, la guerre qui semblait lointaine et abstraite est arrivée aux portes de Winnipeg – non pas sous forme de gros titres en provenance d'Europe, mais sous forme d'occupation, de capitulation et de disparition soudaine de la vie normale.

C'était tellement réel qu'on s'en souvient comme si c'était arrivé.

Malgré l'atmosphère oppressante, les observateurs pouvaient suivre les événements librement. Journalistes, photographes et équipes de tournage de journaux télévisés ont documenté chaque scène. La couverture médiatique s'est rapidement propagée à travers l'Amérique du Nord et au-delà. On estime que quarante millions de personnes ont vu des images de Winnipeg sous occupation.

Le spectacle paraissait réel car il reflétait une réalité ailleurs. Partout en Europe, des décrets similaires régissaient le quotidien. Les autodafés n'avaient rien de symbolique. Les églises étaient fermées. Les civils vivaient sous couvre-feu, rationnement et dans la peur.

Au Manitoba, l'occupation était une mise en scène. Mais les émotions qu'elle a suscitées – choc, humiliation, malaise – étaient bien réelles.

Les scènes d'occupation étaient conçues pour perturber, mais elles n'étaient jamais une fin en soi.

Et l'objectif le plus important de la journée restait à venir.

L'argent

La Journée de la Victoire, nom donné à l'événement et encore connu aujourd'hui, s'inscrivait dans le cadre de la deuxième campagne d'emprunts de la Victoire, une initiative nationale visant à financer l'effort de guerre canadien par l'achat d'obligations publiques. Ces obligations étaient, en réalité, des prêts consentis par les citoyens à leur gouvernement, finançant tout, de l'équipement et de la formation aux opérations outre-mer. Les campagnes précédentes s'étaient appuyées sur des rassemblements, des concerts, des affiches et des appels patriotiques. Ces méthodes avaient porté leurs fruits, mais dès 1942, les organisateurs craignaient que le public ne se lasse des slogans et des discours.

La section manitobaine du Comité national des finances de guerre a décidé d'essayer quelque chose de radicalement différent.

Leur objectif était colossal: 45 millions de dollars, soit environ 800 millions de dollars actuels. Pour l’atteindre, le président du comité, John Draper Perrin, et l’organisme Greater Winnipeg Victory Loan ont imaginé une idée aussi audacieuse qu’inquiétante: simuler une invasion et une occupation nazie de Winnipeg.

Le nom même – If Day – posait la question au cœur de l’exercice: et si les nazis occupaient le Canada?

Le comité a donc décidé de dépenser seulement 3000 $ pour faire ressentir aux Winnipegois – ne serait-ce que pour une journée d’hiver – ce que signifie l’occupation. La perte des droits. L’atteinte à la dignité. La soudaine fragilité de la vie quotidienne.

C'était du théâtre à visée militante: une œuvre de propagande de guerre soigneusement conçue non pour tromper, mais pour persuader. Si les citoyens pouvaient ressentir les enjeux d'une guerre menée à des milliers de kilomètres de distance, ils seraient peut-être plus enclins à financer les efforts pour l'empêcher.

Dans l'après-midi, l'attention passa de la peur à l'action. Les citoyens furent dirigés vers les bureaux des Emprunts de la Victoire. La carte symbolique de l'occupation à l'intersection de Portage et Main témoignait des progrès accomplis: à mesure que des obligations étaient achetées, des sections du Manitoba étaient «libérées».

Le message était clair: la libération exigeait la participation.

En fin d'après-midi, la tension qui avait paralysé Winnipeg commença à s'apaiser.

À 17 heures 30, l'occupation simulée prit officiellement fin. Les «prisonniers» furent libérés du Fort Garry inférieur et rejoignirent les organisateurs, les soldats et les responsables municipaux qui défilaient sur Portage Avenue. Le cortège mêlait soulagement et détermination: des banderoles proclamaient «Cela ne doit pas se reproduire ici», tandis que des bénévoles incitaient les citoyens à acheter des bons de la Victoire.

Le choc émotionnel de cette journée s'est traduit par une action immédiate. On estime à 3 millions de dollars la valeur des obligations de guerre achetées à Winnipeg ce jour-là – un total extraordinaire pour une seule journée, qui a permis au Manitoba de dépasser son objectif de campagne. À la fin de la deuxième campagne d'emprunts de la Victoire, la province avait largement dépassé son objectif, contribuant ainsi à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars à l'effort de guerre du Canada.

Le Manitoba a atteint son quota de 45 millions de dollars 12 jours après la Journée de collecte de fonds. Winnipeg, bien plus impliquée dans l'organisation, a dépassé son objectif (de 23,5 millions de dollars) de 10 % six jours plus tard. À l'échelle du Canada, 2 milliards de dollars ont été amassés pour l'effort de guerre. La Journée de collecte de fonds a assurément eu un impact.

L'événement a rapporté bien plus que des fonds.

Pour l'armée canadienne, l'opération a également servi d'exercice d'entraînement urbain à grande échelle. Les unités ont pratiqué la défense coordonnée, les communications, les interventions médicales et le contrôle des foules dans des conditions de combat simulées. Les commandants ont par la suite constaté que ces quelques heures de manœuvres avaient permis d'acquérir une expérience pratique plus précieuse que plusieurs jours d'exercices de routine.

L'impact s'est également étendu bien au-delà du Manitoba.

Des caméras et des journalistes de toute l'Amérique du Nord ont documenté l'invasion mise en scène. Des photos et des images ont été publiées dans les principaux journaux et magazines, et les émissions de radio ont relayé l'information à l'international. On estime à 40 millions le nombre de personnes qui, dans le monde entier, ont vu la couverture médiatique de la «chute» de Winnipeg, transformant ainsi une opération de collecte de fonds régionale en un succès de propagande planétaire.

D'autres villes ont pris note de l'opération. Vancouver a par la suite organisé sa propre version en utilisant du matériel provenant de Winnipeg, tandis que les autorités américaines ont demandé des précisions sur le déroulement de l'opération.

Pourtant, l'héritage durable de cette journée fut davantage psychologique que logistique.

Pendant quelques heures, les citoyens ont vécu l'effondrement brutal de la vie quotidienne: la disparition des libertés civiles, l'imposition de règles arbitraires, la présence de forces de l'ordre armées dans les espaces publics. La simulation a contraint les participants à se confronter, de manière immédiate et personnelle, aux enjeux d'une guerre lointaine.

Si la Journée s'est terminée par des défilés et des discours, son message d'avertissement est resté vivace. Les banderoles déployées dans le centre-ville de Winnipeg véhiculaient la leçon que les organisateurs espéraient voir perdurer bien après la fin de cette simulation d'occupation : cela ne doit pas se produire ici.

Par Elizaveta Naumova , journaliste politique russe et experte à la Haute École d'économie

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/632869-if-day-canada-nazi-occupation/