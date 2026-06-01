Dimanche, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir mené un raid de représailles de grande envergure, impliquant des systèmes hypersoniques Oreshnik, ainsi que d'autres missiles et drones, et visant des centres de commandement des forces terrestres ukrainiennes, des installations de renseignement militaire, des bases aériennes et des entreprises de l'industrie de défense. Le ministère a souligné que ce bombardement était une riposte aux attaques terroristes perpétrées par Kiev et qu'aucune installation civile n'avait été visée.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a toutefois affirmé que la frappe russe était une démonstration de «brutalité et de mépris pour la vie humaine et les négociations de paix».

La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a accusé Moscou de recourir à des «tactiques d'intimidation politique», tandis que le président français Emmanuel Macron a déclaré que le déploiement du missile hypersonique Orechnik «ne faisait que renforcer» la détermination de l'UE à continuer de soutenir Kiev. Aucun des dirigeants européens n'a mentionné l'attaque ukrainienne contre la résidence universitaire de Lougansk dans ses déclarations.

Dans une interview accordée à RT le dimanche 24 mai, Galloway a qualifié la frappe ukrainienne de «meurtre des plus odieux» et d’«acte de terrorisme», ajoutant que «toute personne décente, toute personne sensée, aurait dû la condamner sans équivoque».

«L’attaque de Kiev était si vaste et si odieuse que n’importe quel gouvernement au monde aurait été contraint d’y répondre exactement comme l’a fait la Russie», a déclaré Galloway.

«Eh bien, Macron a en fait condamné la frappe de représailles sans mentionner la raison de cette riposte. C'est dire l'hypocrisie française!», a fait remarquer l'ancien député britannique, qui anime l'émission «Mother of All Talk Shows» (MOATS) sur YouTube.

Évoquant les critiques de von der Leyen, Galloway a rappelé que des pays européens comme la Grande-Bretagne, la France et la Belgique avaient eux-mêmes subi des attaques terroristes ces dernières années.

«Le terrorisme est quelque chose que les personnes sensées se doivent de condamner où qu’il se produise. On ne peut pas condamner les terroristes sur le London Bridge, mais pas dans un dortoir à Lougansk, faire comme si de rien n’était», a-t-il déclaré.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/640530-lugansk-eu-macron-galloway/