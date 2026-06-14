Les Polonais furieux contre les Ukrainiens

En réhabilitant une unité militaire responsable de la mort de 100,000 Polonais, le président ukrainien s’est attiré les foudres de son voisin et allié.

"Comment Zelensky peut-il nous faire une chose pareille ? Mais qui le conseille, bon sang ?" En Pologne, pays frontalier de l’Ukraine et fervent allié de Kiev, ces questions sont sur toutes les lèvres. Dans les comptoirs, les marchés, au bureau, jusqu’aux plateaux de télévision.

Et pour cause : le président ukrainien a décidé de nommer l’un des bataillons de ses forces armées du nom des "Héros de l’UPA". Derrière ce sigle, désignant l’Armée insurrectionnelle ukrainienne, c’est une plaie historique béante qui se rouvre en Pologne: cette unité militaire du milieu du XXe siècle est responsable du massacre d’environ 100,000 Polonais, assassinés entre 1942 et 1944. Un projet d’épuration ethnique visant à garantir un État homogène après-guerre, officiellement qualifié de "génocide" par la Pologne depuis le 22 juillet 2016.

"Le président Zelensky a prouvé que l’Ukraine, sur le plan mental, en glorifiant les bandits et les meurtriers de l’UPA, n’est pas prête à faire partie de la famille européenne", a aussitôt assené le président polonais Karol Nawrocki. Cet historien de formation, au pouvoir depuis un an, chantre de "la Pologne d’abord", s’est toujours montré d’une grande fermeté à l’égard de Kiev. Il exige davantage de reconnaissance pour l’aide colossale fournie par la Pologne – un des pays les plus engagés dans le soutien à l’Ukraine, y compris quand les Occidentaux qualifiaient encore la livraison de chars de "ligne rouge" – et réclame des efforts accrus sur l’exhumation et le rapatriement des corps des victimes en Volhynie, toujours en territoire ukrainien? "Je suis outré", a martelé le chef de l’Etat, qui évalue la possibilité de retirer à Zelensky l’ordre de l’Aigle blanc, la plus haute distinction polonaise, qui lui avait été remise en avril en 2023.

Un équilibre difficile à tenir

La brouille expliquerait la décision de Zelensky de s’envoler pour Londres, le dimanche 7 juin, depuis la Moldavie, plutôt que l’est de la Pologne, son hub habituel. Les deux jours précédents, il a envoyé à Varsovie son chef de cabinet, Kyrylo Boudanov, pour tenter d’apaiser la situation, sans résultat. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a, quant à lui, précisé que le symbole de l’UPA renvoyait avant tout à la résistance à l’impérialisme russe et que la décision ne visait aucunement les Polonais.

Mais sur les bords de la Vistule, l’indignation fait l’objet d’un consensus transpartisan. Le premier ministre centriste Donald Tusk a jugé la réaction de son président "compréhensible" déplorant que "la diplomatie n’ait pas encore porté ses fruits". Appelant toutefois à la modération, "avant que les émotions ne ruinent notre solidarité commune", il propose l’ouverture de pourparlers entre les deux chefs d’Etat. Donald Tusk, réputé pro-européen et proche de l’Ukraine, se retrouve en réalité sur une ligne de crête: le retrait de la distinction pourrait formellement requérir sa signature: préserver une alliance soudée face à la Russie, rester un partenaire clé pour la reconstruction de l’Ukraine, sans ignorer la pression croissante de l’opinion publique.

Car selon les analystes, la crise, qui va jusqu’à remettre sur le devant de la scène la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, profite au Kremlin. "La propagande russe cherche à véhiculer la nécessité de réduire le soutien militaire et politique de la Pologne à l’Ukraine. Or cette conclusion ne profite qu’à la Russie", insiste Katarzyna Wojda, experte affiliée au site spécialisé Disinfo Digest.

En allant au bras de fer avec Zelensky, le président Nawrocki surfe sur la lassitude grandissante à l’égard de la communauté ukrainienne, forte de 1 million de réfugiés, accueillis à bras ouverts après le déclenchement de l’invasion russe. Selon les enquêtes d’opinion, entre 2022 et 2025, la perception négative des Polonais à l’égard des Ukrainiens a augmenté de 14 points, frôlant le niveau de perceptions positives. Aujourd’hui, 52% des Polonais souhaitent retirer la distinction honorifique à Zelensky, et seulement 22% accepteraient son maintien.

Les tensions politiques du moment pèsent sur le quotidien de la première minorité nationale du pays. "Il y a une recrudescence de messages haineux en ligne", déplore Oleksandr Pestrykov, expert à la Maison ukrainienne, une association d’aide à l’intégration. "Heureusement, nous n’avons pas reçu de signalement de nouvelles violences physiques", complète-t-il. "Depuis plusieurs mois, les politiques sont moins enclins à se voir associés à l’aide à l’Ukraine", observe-t-il, non sans inquiétude face aux changements législatifs en cours : à partir du 30 juin, les mères seules avec trois enfants ou plus perdront leur accès gratuit à l’hébergement et à la restauration dans des logements sociaux dédiés. Tandis que Varsovie s’attelle à convaincre Zelensky de changer le nom de l’unité militaire, dans les cœurs le mal est peut-être fait.

URL (l'article en ligne du Figaro étant payant, La Gazette du Citoyen a dû recopier celui de la version papier du journal):

https://www.lefigaro.fr/international/comment-zelensky-peut-il-nous-faire-une-chose-pareille-entre-kiev-et-varsovie-ce-coup-de-froid-diplomatique-qui-profite-a-moscou-20260611