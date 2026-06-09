Un agent de la CIA, en possession de plus de 42 millions de dollars en or et en espèces, aurait créé un programme ''fictif''

Un agent de la CIA aurait créé un faux programme gouvernemental afin de détourner plus de 42 millions de dollars de fonds publics, selon plusieurs sources. Le FBI a arrêté David J. Rush le 19 mai, après la découverte en sa possession de 303 lingots d'or d'une valeur de plus de 40 millions de dollars. Plus de 2 millions de dollars en espèces et plus de 30 montres de luxe ont également été trouvés en sa possession.

En fin de semaine dernière, le Washington Post a révélé que Rush avait mis en place un programme d'accès spécial (PAS) non déclaré. Datant de la Seconde Guerre mondiale, les PAS sont des opérations de soutien autorisées par le gouvernement, ou projets «noirs», dont les restrictions en matière de partage d'informations sont plus strictes que celles des projets classifiés classiques. Seuls certains membres du personnel gouvernemental sont généralement informés de ces projets après avoir signé des accords de non-divulgation (NDA) spécifiques, dont le niveau d'habilitation dépasse celui de leur niveau «très secret».

Selon le Washington Post , Rush a créé un plan d'action stratégique (SAP) non reconnu par la CIA concernant la «continuité des opérations gouvernementales». Ce terme désigne les plans à l'échelle de l'État visant à permettre au gouvernement américain de poursuivre ses activités essentielles en cas de catastrophe majeure, comme un séisme dévastateur, une pandémie ou une guerre nucléaire.

S'appuyant sur les dispositions d'«intégration» des programmes d'accès spécial (SAP), Rush aurait impliqué deux de ses collègues de la CIA dans le programme qu'il avait créé. Pour ce faire, il aurait utilisé des accords de confidentialité soigneusement rédigés, empêchant ses collègues de divulguer l'existence du programme. Il les aurait ensuite convaincus d'y transférer des lingots d'or et des espèces, prétendant que ces ressources serviraient à assurer la continuité des services publics américains.

L'accusé serait toujours détenu à Alexandria, en Virginie, après qu'un juge fédéral a statué la semaine dernière qu'il existait une forte probabilité qu'il prenne la fuite ou qu'il ne se présente pas aux audiences ultérieures.

URL de l'article en anglais:

https://intelnews.org/2026/06/08/01-3439/