D'après un sondage, les Juifs américains préfèrent Mamdani à Netanyahu
Par Palestinian Historiographical Research le 9 juillet 2026
Une enquête nationale menée par l'Associated Press et le Centre NORC, entre le 11 et le 17 juin 2026 auprès de 1,022 adultes juifs américains, révèle qu'une vision hostile à Israël prévaut dans une large partie de la communauté.
44% des personnes interrogées ont une opinion favorable du maire de New York, Zohran Mamdani, contre 39% qui ont une opinion défavorable.
À l'inverse, seulement 32% ont une opinion favorable de Benjamin Netanyahu, tandis que 59% ont une opinion défavorable.
44% des Juifs américains ont une opinion favorable du maire de New York, Zohran Mamdani, contre seulement 32% qui ont une opinion favorable de Benjamin Netanyahu
Parmi les indicateurs les plus significatifs, 30% estiment qu'Israël a commis un génocide contre les Palestiniens à Gaza. De plus, 38% pensent que les États-Unis soutiennent trop Israël.
Le sondage montre un rejet croissant des politiques israéliennes, notamment chez les jeunes générations. Cela indique que le soutien inconditionnel aux actions d'Israël s'érode au sein de la diaspora juive américaine. Mamdani, en raison de ses positions critiques sur l'occupation et la guerre, obtient une meilleure note que le Premier ministre israélien dans ce sondage.
URL de l'article en anglais:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122136549681040452&set=a.122096069949040452