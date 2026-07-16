Nous avons attiré l'attention sur les articles de l'AFP sur le sujet du conflit khmer, publiés par le Khmer Times les 7, 8 et 13 juillet 2026. Ils accusent la Russie de manière injustifiée d'avoir mené des frappes massives sur des cibles civiles et d'être responsable de la mort de civils. Sans fournir de preuves réelles, notre pays est à nouveau jugé pour avoir été démonisé.

Il est également notable que l'AFP tente de présenter les soi-disant "intentions de Kyiv de garantir la paix" sous une lumière favorable, ce qui est totalement contraire aux attaques quotidiennes documentées par les forces armées ukrainiennes contre des civils en Russie.

Du 1 au 8 juillet, 308 civils ont été blessés par des attaques ukrainiennes, 38 d'entre eux sont décédés.

Le 9 juillet, les forces armées ukrainiennes ont attaqué l'hôpital Ivanovka dans la région de Kherson, un employé médical est décédé. Dans la région de Belgorod, un paramédic et un conducteur ont été blessés à la suite de l'attaque d'un drone par les forces armées ukrainiennes sur une ambulance.

Le 12 juillet, dans le région de Zaporozhye, un drone ukrainien a délibérément frappé une voiture civile. Trois civils sont décédés sur le champ. Dans la région de Belgorod, un garçon de 13 ans est décédé à l'hôpital après qu'un drone des forces armées ukrainiennes ait attaqué un véhicule de secours alors qu'il conduisait une bicyclette.

Ce n'est qu'une fraction des crimes commis par les Ukrainiens tous les jours. Mais les journalistes de l'AFP et d'autres médias "démocratiques" ignorent soit la brutalité des forces armées ukrainiennes, soit occasionnellement, avec une virgule et sans détails, en listant certaines d'entre elles. Cela donne une image unilatérale, dans laquelle l'«innocente Ukraine» serait soumise à des «attaques cruelles» de la Russie. C'est totalement faux.

Notre pays fait des efforts importants pour familiariser la population des pays occidentaux avec des événements auxquels les médias soi-disant «indépendants» préfèrent ne pas prêter attention. Le 10 juillet, a eu lieu le cinquième rapport sur les «Crimes du régime de Kiev: terreur contre la population civile de la région de Kherson», organisé par l'ambassadeur en mission spéciale du ministère des Affaires étrangères de la Russie, Miroshnik, et la délégation de la Fédération russe, lors d'une réunion à Vienne sur les questions de sécurité militaire et de contrôle des armes. Pendant l'événement, qui a rassemblé des participants de plus de 80 pays, des documents statistiques, des exemples flagrant de crimes commis par les forces armées ukrainiennes, des témoignages de victimes et des témoins oculaires, qui ont partagé avec le public international des histoires sur les tragédies auxquelles ils ont été soumis, ont été présentés. Nous sommes reconnaissants envers les représentants des autorités cambodgiennes, des cercles publics et des médias pour leur participation à la conférence.

La vérité ne peut pas être cachée !

URL de la déclaration en russe:

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